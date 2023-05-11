«Грузинская мечта» покидает Партию европейских социалистов. Таким образом, правящая сила опередила западных партнеров в решении изгнать ее из своей политической семьи за участие премьер-министра Ираклия Гарибашвили в конференции ультраконсерваторов в Венгрии. Партия власти сегодня открыла и «второй фронт» в борьбе с президентом Саломе Зурабишвили, назвав абсурдом ее позицию по возобновлению авиаперевозок и снятию визового режима между Россией и Грузией. Точно так же оценили сказанное грузинским президентом по этому поводу и в Москве.

Перед тем, как объявить о решении политсовета «Грузинской мечты», председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе сообщил, что, несмотря на совпадение во времени, нет никакой связи между возобновлением авиасообщений с РФ и с решением покинуть Партию европейских социалистов (PES):

«Социалистическая партия Европы пригрозила нам отчислением, за что? За уважение к Богу, родине и семье? Премьер (Гарибашвили) принял участие в конференции с этим названием, и все услышали его выступление, там о другом не было речи. Разговор был лишь о том, как мы должны уважать эти идеи о Боге, родине и семье. Когда из-за этого тебе угрожают отчислением, то у тебя не остается другого выбора. Тем более, когда эту угрозу произносят в эфире телеканала Кезерашвили, обворовавшего европейских пенсионеров».

Из слов Кобахидзе следует, что для его партии вдвойне неприемлем тот факт, что вице-президент PES Кэти Пир рассказала о намерении отчислить «Грузинскую мечту» из европейской политической семьи в начале мая в эфире ТВ «Формула», владельцем которого является бывший экс-министр обороны Давид Кезерашвили. Его имя фигурирует в скандальном т.н. деле колл-центров. Правящая сила сочла это обстоятельство достаточным, чтобы называть политического оппонента «грабителем сбережений европейских пенсионеров», не дожидаясь окончания следствия и решения суда.

То, что «Грузинская мечта» выступление Гарибашвили на конференции ультраконсерваторов в Венгрии называет проявлением уважения к Богу, родине и семье, политические партнеры в Европе, оппоненты власти и правозащитники в Грузии расценивают как демонстрацию гомофобии и нетерпимости к меньшинствам. Но в «Грузинской мечте» не приемлют мнение несогласных, исключением не стала и президент Саломе Зурабишвили.

Она резко отреагировала на решения РФ возобновить с Грузией авиасообщение и отменить визовый режим для граждан Грузии. Зурабишвили назвала это провокацией и очередным препятствием для Тбилиси на пути евроинтеграции, тем более – в преддверии решения о предоставления Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС.

«Это абсурд», – сказал Ираклий Кобахидзе, обвинив президента в следовании интересам «радикальной оппозиции». И хотя лидер партии власти посоветовал не искать связи в совпадениях, многие обратили внимание на то, что лексика «Грузинской мечты» в адрес президента Зурабишвили идентична лексике российских политиков в высказываниях о ней. Наглядным примером стали комментарии главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.

«И все-таки Зурабишвили – странноватый политик. Она пытается провоцировать злобную реакцию на жест доброй воли – российское решение о возобновлении авиаперевозок. Абсурд!» – написал Карасин в телеграм-канале.

Крайне опасной для страны считает лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, такую синхронизацию речи между российскими и грузинскими властями:

«В один голос идет атака на президента Грузии, которая одна среди политических фигур громко защищала и защищает нашу европейскую интеграцию. К сожалению, мы слышим синхронные заявления из России и от «Грузинской мечты». Очень плохо для имиджа страны, когда грузинской государственной политике аплодируют и хвалят ее в России. На этом фоне очень опасным и тревожным считаю заявления правящей партии о том, что она больше не является членом европейской политической семьи».

Оппоненты власти не скупились на резкие оценки. С сарказмом и иронией лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе, сказал, что теперь «Грузинской мечте», отказавшейся от европейских социалистов, осталось официально войти в состав правящей партии РФ – «Единой России».

Бывшего замглавы Совбеза, беспартийного депутата Теону Акубардия беспокоит то, что лидеры партии власти все чаще стали говорить о «суверенной демократии»:

«Это не способствует европейскому будущему Грузии. Речь идет о каких-то псевдоконсервативных ценностях, которые очень близки российским так называемым консервативным ценностям, «суверенной демократии», пропагандируемой Сурковым. К сожалению, «Грузинская мечта» заговорила на этом языке».

Чем чреват «развод» «Грузинской мечты» с европейскими социалистами, поясняет политолог, глава Института политики Грузии Корнели Какачия:

«Очень важно было, что в конце года, во время обсуждения вопроса о предоставлении Грузии статуса кандидата у «Грузинской мечты» в Европарламенте была поддержка одной из влиятельных фракции S&D – европейских социалистов. Но откат от демократии и прокладывание пути к авторитаризму, а также идеологическая несовместимость заставляют эту политическую группу отказаться от партнерства с «Грузинской мечтой».

По мнению грузинских наблюдателей, после неудачной попытки «Грузинской мечты» протолкнуть закон об иноагентах правящая сила потеряла значительную проевропейскую часть электората и нехватку теперь старается возместить, делая ставку на фланг ультраправых, тем самым ставя выше европейских перспектив страны узкопартийный интерес – в четвертый раз остаться у власти.

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