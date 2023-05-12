Дата украинского наступления все ближе. По поступающим сообщениям, по всей линии фронта наблюдаются локальные атаки и переброска личного состава и техники. Ситуация в Бахмуте, который стал камнем преткновения для Москвы, меняется и, судя по заявлениям основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не в пользу России. Лидер наемников уверяет: еще немного, и весь фронт рассыплется. При этом западные партнеры Киева все еще не до конца уверены в способности ВСУ взломать российскую оборону.

Украинские войска начали подготовительные действия в преддверии долгожданного контрнаступления. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на высокопоставленных западных же военных. Среди них – нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетехнике и артиллерийским системам. Военные специалисты отмечают: это стандартная тактика, применяемая перед крупными комбинированными операциями. Схожие действия ВСУ предпринимали перед началом прошлогодних масштабных операций, в результате которых были освобождены значительные территории.

Основные бои по-прежнему разворачиваются на бахмутском направлении. ВСУ, судя по всему, все же удалось выдавить российские войска с позиций к югу от населенного пункта. Это косвенно признало российское Министерство обороны. Представитель ведомства Игорь Конашенков, рапортуя о боевых действиях на фронте протяженностью более 95 километров, использовал словосочетание, которым при прошлогодних успехах ВСУ в Москве пользовались для оправдания отступления войск:

«На малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями южной группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища».

По мнению экспертов американского Института изучения войны, неспособность российских военных сдержать атаки ВСУ обусловлена слабой боеспособностью частей, удерживающих фланги действующей в Бахмуте ЧВК «Вагнер». Лидер «музыкантов» Евгений Пригожин еще в конце апреля утверждал, что российское Минобороны развернуло на этих участках фронта «только нерегулярные и деградировавшие подразделения», и констатировал неспособность этих подразделений выполнить даже «ограниченную задачу» по удержанию позиций. По мнению военных экспертов, оставление российскими подразделениями позиций указывает на то, что опасность окружения украинской группировки в Бахмуте, скорее всего, миновала.

При этом сам Пригожин уверен: сейчас опасность нависла уже над российскими войсками:

«С потерей Берховского водохранилища, с потерей этих территорий, которые оставили, а это пять квадратных километров, только за сегодня у противника полностью освобождена дорога Часов Яр – Бахмут, которую мы блокировали. То, что называлось окружением Бахмута. И противник сумеет пользоваться этой дорогой – раз. А второе – он занял тактические высоты, с которых Бахмут находится как на ладони. Следующий шаг, когда они зайдут в населенный пункт Берховка, это будет значить постепенное окружение Бахмута».

Основатель ЧВК «Вагнер» вновь пожаловался на отсутствие боеприпасов и предупредил: его подразделение ввиду «снарядного голода» не может больше прикрывать регулярные части. Более того, несмотря на то, что его бойцы практически овладели Бахмутом, его полное взятие, несмотря на огромные потери, не то что ничего не принесет России в тактическом плане, но грозит серьезным поражением в плане стратегическом:

«Нам осталось около 20 зданий, и Бахмут будет полностью взят. Но взятие Бахмута Российской Федерации не дает ничего, потому что фланги сыплются, фронт проваливается, и попытки Министерства обороны в информационном поле каким-то образом сгладить ситуацию приводят и приведут к глобальной трагедии для России. Поэтому надо прекратить немедленно врать. Если вы убежали, выстраивайте новые линии обороны».

Несмотря на мрачные прогнозы Пригожина, союзники Киева не уверены в том, что ВСУ удастся повторить успех прошлогоднего наступления. По словам президента Чехии Петра Павела, за эти месяцы российские войска сумели построить эшелонированную оборону, взлом которой неизбежно повлечет большие потери для наступающей украинской армии. Вместе с тем Павел считает, что шансы у Украины есть:

«Безусловно, есть большие надежды на то, что украинское контрнаступление будет успешным, потому что Украина мотивирована, хорошо подготовлена, ее войска опытны и уж точно не поддаются недостаткам, как российская армия. Но правда и в том, что Россия успела подготовить относительно качественную и глубокую оборону в несколько рубежей, которая при эффективном использовании будет стоить наступающим, в данном случае Украине, больших потерь. Конечно, мы все хотели бы, чтобы им удалось освободить всю оккупированную территорию, но посмотрим, что из этого получится. Не всегда все идет согласно желаниям и планам, но я думаю, что шанс на значительный украинский успех действительно высок».

О том, что ВСУ начали наносить удары по всей линии фронта, наперебой пишут российские телеграм-каналы, специализирующиеся на войне в Украине. Некоторые высказывают уверенность, что это и есть начало долгожданного контрнаступления украинской армии. Источники изданий, близких к ЧВК «Вагнер», и т.н. военкоры сообщают о передвижении военной техники и живой силы в районе Харькова – предположительно, в сторону самого северного участка фронта, а также об украинской артподготовке на этом участке – в районах Сватова и Кременной.

Данные о том, какие силы Украина накопила для самой масштабной наступательной кампании в истории своей армии, засекречены. Из открытых источников известно лишь, что под операцию были сформированы девять штурмовых бригад т.н. Гвардии наступления.

На протяжении последних месяцев в Украине была заметна активизация мобилизационной работы вооруженных сил. И речь не только о «Гвардии наступления». Эксперты предполагают, что в общей сложности в наступлении украинских сил примут участие не менее 12 бригад общей численностью не менее 30 тысяч человек.

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