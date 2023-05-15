До окончания срока президента Бжания осталось менее двух лет. Трехлетие его президентства отмечено многочисленными кризисами во всех сферах, снижением уровня жизни населения, неадекватными решениями и лоббированием интересов иностранного капитала. Ошибок, допущенных во внешней и во внутренней политике, в кадровых вопросах, было бы достаточно для отстранения любого политика и предъявления ему обвинений в нарушении законов и Конституции. Своими действиями, – преднамеренно или нет, – нынешний президент сделал все, чтобы подвергнуть сомнению курс на независимое Абхазское государство.

Напоминалками предвыборных обещаний президента и его команды заполнены страницы социальных сетей, так как оппозиции перекрыт доступ к источникам информации. Все обращения и заявления терпят фиаско

Но общественность Абхазии на этот раз проявляет ангельское терпение, а оппозиция на протяжении всего этого времени только и делает, что предупреждает, предлагает, советует, уговаривает и напоминает президенту о его невыполненных обещаниях. Этими напоминалками предвыборных обещаний президента и его команды заполнены страницы социальных сетей, так как оппозиции перекрыт доступ к источникам информации. Все обращения и заявления терпят фиаско. Оказалась слепа и глуха к требованиям протестного электората и абхазская Фемида. Так как никаких вариантов уговорить президента и правительство вернуться к национальной повестке не оставалось, то оппозиция предприняла еще одну попытку мирного урегулирования проблемы. Сделав вид, что все беды проистекают не от президента, а от правительства, она потребовала от Аслана Бжания отправить в отставку кабинет министров, начать реформы, сформировать дорожную карту, отвечающую национальным интересам страны. В общем-то ничего такого, против чего мог бы возражать глава государства в здравом уме и твердой памяти или парламент. К тому же предложения оппозиции оставляли Бжания достаточное пространство для маневра. Однако законодатели проигнорировали обращение оппозиции, а исполнители вместо того, чтобы пойти на «переговоры», дали «бой».

На совещании у президента члены правительства и представители администрации еще раз заявили о том, что не намерены отступать от своих планов ни на йоту – пообещали поднять цены на электричество до 2 рублей 70 копеек (это оптовая цена на электричество, закупаемое из России), продать прибрежные земли иностранным инвесторам под строительство апарт-отелей и начать заселение Абхазии иностранными гражданами. Более того, силовики недвусмысленно пригрозили оппозиции «жесткими мерами» и сравнили протестный электорат с грузинскими террористами, которые к началу лета осуществляли диверсии в приграничном Галском районе Абхазии, пытаясь помешать курортному сезону. Такой громкой пощечины оппозиция и ветераны войны стерпеть не смогли, и к вечеру следующего дня глава МВД Вальтер Бутба под давлением разрозненных оппозиционных сил сперва объяснял, что имел в виду что-то другое, а затем публично принес извинения ветеранам войны и оппозиции.

Конечно, обвинения власти в адрес оппозиции в попытке сорвать курортный сезон выглядели смехотворно, но, похоже, что других аргументов в свою защиту руководство страны не придумало. Остается лишь добавить, что если бы исполнительная власть заботилась о курортном сезоне, то это должно было как-то отражаться на состоянии городов и районов – на бесперебойном электро- и водоснабжении, на чистоте и экологии, на состоянии дорог и тротуаров, освещении центральной трассы, ценах на услуги, которые выросли вслед за повышением цен на электричество, на помощи абхазскому мелкому бизнесу и так далее. К тому же особенность акций протеста в Абхазии такова: здесь не жгут машины, не громят витрины магазинов, не останавливают движение транспорта (исключением за всю историю стали только действия оппозиции во главе с нынешним президентом Бжания в 2017-2020 гг.), работу предприятий, школ и университетов. Обычно митинги, штурмы и другие акции протеста не нарушают покоя отдыхающих, пассивного электората и не выходят за рамки нескольких площадей на набережной Махаджиров, Министерства внутренних дел и площади Свободы.

Поведение власти формирует стойкое ощущение, что она провоцирует оппозицию начать проведение акций протеста раньше намеченного срока

Поэтому поведение власти формирует стойкое ощущение, что она провоцирует оппозицию начать проведение акций протеста раньше намеченного срока. Этот вывод напрашивается не только из заявлений чиновников и силовиков, прозвучавших на совещании в администрации президента (на которых не было ни президента, ни премьер-министра). Ничем не обоснованное задержание активистов из молодежного движения «ХарахПицунда», отказ судебных органов рассмотреть жалобу главы оппозиционного движения на бездействие прокуратуры в вопросах, связанных с коррупцией, затягивание расследования по факту хищений при ремонте ВЛ «Ачгуара», игнорирование правоохранителями информации о незаконной выдаче абхазского гражданства иностранным гражданам, избиение гражданина Абхазии сыном, племянником и охранниками президента, необоснованные кадровые назначения и многое другое.

Перечень нарушений и преступлений власти за эти три года мог бы занять не одну страницу, поэтому я остановлюсь на перечисленном, которого вполне достаточно, чтобы спровоцировать акцию протеста. Возникает вопрос: почему власть вместо того, чтобы делать какие-то реверансы, имитируя свою адекватность, идет напролом? Чтобы понять это, надо знать, что из себя сегодня представляет протестное население в целом и оппозиция в частности. Она раздроблена, выступает разрозненно и еще и дистанцируется друг от друга. Одна ее часть заявляет о необходимости отставки правительства (и обещает антиправительственный митинг), другая часть нацелена на проведение большого съезда, темой которого должно стать «объединение усилий для противодействия угрозам национальной безопасности», а третья часть – молодежь, пытается остановить власть путем проведения небольших шествий и выражения своей позиции с использованием баннеров и лозунгов.

Исход митинга протеста, назначенного на 30 мая, во многом зависит от того, кто кого переиграет на этом поле объединения

Таким образом, становится понятно, что требования у всех протестующих одинаковые, а причина такой раздробленности в личностном факторе. И власть использует эту раздробленность, провоцируя оппозицию выступать разрозненными рядами, чтобы не допустить ее объединения. И исход митинга протеста, назначенного на 30 мая, во многом зависит от того, кто кого переиграет на этом поле объединения.

Главная же опасность таится в том, что если лидерам оппозиции не удастся подняться над личными интересами и продемонстрировать свое единство на митинге, назначенном на 30 мая, то это дорого обойдется нашей стране. Тогда президент ни на шаг не отступит от своих планов по превращению Абхазии в курортный аппендикс России. И это самый серьезный вызов, с которым мы сталкивались за всю новейшую историю Абхазии.

До окончания срока президента Бжания осталось менее двух лет, и этого времени вполне достаточно для того, чтобы превратить государственность нашей страны в формальную вывеску.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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