В Тбилиси прошла акция против возобновления авиасообщения с Россией

У здания парламента Грузии в центре Тбилиси прошла акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Участники митинга считают, что своими решениями президент РФ Владимир Путин отдаляет Грузию от Евросоюза и ставит ее под угрозу международных санкций.

«В то время, когда разрушаются украинские города и села, мы не имеем права думать о том, как с комфортом путешествовать в Россию. В то время, когда президент России Владимир Путин объявлен международным преступником, мы не имеем права принимать его подарки. Возобновление полетов ставит под удар международную репутацию Грузии и подвергает ее риску санкций», - заявил один из участников акции, юрист Каха Цикаришвили, сообщает SOVA со ссылкой на телеканал Formula.

Протестующие считают, что вопрос возобновления авиасообщения с Россией следует рассматривать в одном контексте с геополитическими событиями, с войной в Украине и тем фактом, что 20% территории Грузии по-прежнему находятся под оккупацией Москвы. По их мнению, действия правительства на этом фоне носят антигосударственный характер. И решения, принимаемые властями, уже сделали Грузию частью российской политики.

По словам гражданского активиста Никуши Парулава, главный вопрос: чем правительство в Тбилиси заслужило «подарок» от Кремля в виде возобновления прямых полетов, прерванных в 2019 году, и отмены визового режима, действовавшего на протяжении 23 лет. По его мнению, это стало возможным благодаря коллаборационистской и предательской политике правящей «Грузинской мечты».

Исследователь Лаборатории советского прошлого (SovLab) Ираклий Хвадагиани, в свою очередь, назвал возобновление авиасообщения «целенаправленным саботажем режима». Теперь цель властей – окончательно убить перспективу Грузии как независимой страны, являющейся частью цивилизованного мира, считает он.

Акция протеста была организована инициативной группой граждан. К ней присоединились другие активисты, студенты и оппозиционные политики. Митинг заявлен как аполитический.