Россия – Грузия. От винта! 

С сегодняшнего дня вступил в силу безвизовый режим для выезжающих в Россию граждан Грузии, снимаются ограничения и на осуществление полетов. Власти Грузии считают, что это позволит привлечь в казну около 400 миллионов долларов. В оппозиции готовы противодействовать возобновлению полетов, в том числе и посредством митингов.

Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси с 17 мая. Об этом заявил руководитель Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили. По его словам, речь идет о чартерных полетах. Как стало известно, в ведомство обратились пять авиакомпаний, которые хотят летать между Россией и Грузией. Среди них – четыре российских авиаперевозчика и грузинская авиакомпания Georgian Airways.

В правительстве Грузии считают, что возобновление полетов никак не скажется на перспективах интеграции с ЕС, и предпочитают подсчитывать экономическую выгоду от этого решения.

Сегодня на брифинге министр экономики Леван Давиташвили заверял журналистов, что возобновление полетов никак не скажется на безоблачных отношениях с Западом.

«У Грузии была масштабная война с Россией. Россия остается оккупантом, и в политической части нам, конечно, сложно сегодня говорить о другой ситуации. Поэтому в плане дипломатических отношений мы очень бескомпромиссны. Что касается коммерческой части – здесь мы последовательны, мы ожидаем притока дополнительных 300-400 миллионов долларов в сфере туризма, который можно назвать «эффектом перелетов». В 2019 году доход от туризма из Российской Федерации составил около 1 миллиарда долларов. Главной задачей для нас остается окончательное полноправное членство в Европейском Союзе, и над продвижением нашего статуса на этом пути идет интенсивная работа», – отметил вице-премьер.

Грузия четко выполняет все взятые на себя обязательства перед международным сообществом, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на пресс-конференции после встречи с главой МИД Дании Ларсом Расмуссеном.

В оппозиции считают, что правительство готово поставить Грузию под угрозу санкций. Возобновление авиарейсов между Россией и Грузией угрожает европейскому будущему страны, заявила независимый депутат Теона Акубардия.

«Возобновление полетов в то время, когда Запад ввел санкции против российских компаний, является прямым признаком того, что действия правительства Грузии угрожают нашему европейскому будущему. В этих условиях, что бы ни утверждала «Грузинская мечта», будто та или иная российская компания – не под санкциями, все бесполезно. Это вопрос времени, она точно окажется в санкционном списке. Вместо получения статуса кандидата, наше правительство предпочитает сближаться с Россией и готово поставить Грузию под угрозу санкций, создать негативный имидж, когда оккупированная страна получает прямые рейсы к оккупанту в обмен на европейское будущее».

Еще дальше идет лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, который предлагает силой воспрепятствовать полетам российских самолетов в Грузию.

«Думаю, налицо согласованное действие «Грузинской мечты» и Путина против наших национальных интересов, которое ставит все наши аэропорты под угрозу санкций. Это означает, что мы окажемся в изоляции, так как у нас безвизовый режим с ЕС только при наличии прямых рейсов. Сотни тысяч граждан Грузии, которые находятся на территории Европейского Союза, получат проблемы с полетами на свою родину. Это цель, которую хочет достичь российский режим, чего мы не должны допустить. Думаю, что необходимо активнее работать с обществом, чтобы показать, что представляет угрозу, и, конечно, если нам это понадобится, нам придется перейти к активному протесту. Единственное, чего боится «Грузинская мечта», – народа, и как они отступили от российского закона, также мы должны заставить отступить от прямых рейсов. Когда правительство говорит вам, что Конституции больше не существует и я – закон, люди имеют право выразить протест», – сказал Вашадзе.

В ответ власти недвусмысленно дали понять – восстановление полетов является естественной реакцией России на затягивание процесса интеграции со стороны ЕС в плане предоставление статуса. По мнению вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, виновата в этом вовсе не Грузия.

«Это спекуляция, когда Грузию обвиняют в чем-либо, как будто мы каким-либо образом участвовали в разработке этого решения. Это также является сигналом ЕС и европейским политикам, что любая отсрочка в процессе предоставления Грузии статуса кандидата, конечно, увеличивает риски и вызовы для Грузии и, естественно, активизирует действия Российской Федерации. Поэтому очень важно, чтобы ЕС принял ответственное и своевременное решение. Грузии нужен статус кандидата, Грузия заслуживает статуса кандидата, а также Европа нуждается в Грузии как в сильном и надежном партнере в регионе», – заверил Арчил Талаквадзе.

Сегодня свою позицию по этому поводу зафиксировала посол США в Грузии Келли Дегнан. По словам дипломата, она разделяет опасения граждан Грузии по поводу открытия прямых рейсов в Москву и отмены визового режима:

«Понимаю, почему возникают вопросы по поводу восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией. И думаю, вопрос здесь в том, почему Путин сейчас делает этот подарок Грузии. Думаю, большинство грузин были бы счастливее, если бы Путин вывел российские войска из Абхазии и Цхинвальского региона, выполнил свои обязательства по соглашению о прекращении огня и отказался от их признания. Это был бы действительно значимый жест для Грузии. Путин просто ничего не подарит, поэтому я считаю важным спросить, почему он дает что-то, а не то, что действительно важно для Грузии».

Кроме российской авиакомпании «Азимут», отметил министр экономики Грузии Леван Давиташвили, и другие российские компании, а также грузинская Georgian Airways готовы начать полеты между Россией и Грузией из аэропортов Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

При этом, по заверению чиновника, «находящиеся под санкциями борты и компании не будут допущены на рынок страны – в этом отношении Грузия будет придерживаться «черного списка» Евросоюза».

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