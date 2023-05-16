Georgian Airways будет летать из Тбилиси в Москву с 20 мая

В Грузии в день возобновления авиасообщения с Россией состоится акция протеста. Об этом сообщила лидер оппозиционного движения «Дроа» Элене Хоштария. Она говорит, что действия правящей партии «Грузинская мечта» – предательство национальных интересов грузинского народа.

«Весь цивилизованный мир говорит, что полеты авиакомпании «Азимут» запрещены, а правительство Грузии сказало этой авиакомпании – добро пожаловать, летайте. Этот самолет не сможет комфортно у нас приземлиться. Мы должны встать вместе во время первого полета и показать, где находится грузинское общество», – заявила она.

Хоштария призвала единомышленников собраться 19 мая в 12:00 по тбилисскому времени на столичной площади Первой республики, после чего они направятся колонной в международный аэропорт Тбилиси.

«Мы не имеем ничего против пассажиров, это не наше дело, кому и куда лететь, но мы покажем России и всему миру, что этот самолет не встречают с аплодисментами», – отметила Хоштария.

По информации грузинских СМИ, сегодня, 16 мая в Тбилиси пройдут две акции протеста против авиасообщения с Россией. Партия «Европейская Грузия» собирается у администрации правительства под лозунгом «Билет в один конец в Москву режиму Иванишвили». У здания парламента анонсирована акция – «Мы не сможем зайти в ЕС на русском корабле».

По предварительной информации, авиасообщение между Россией и Грузией возобновится 19 мая. Первый рейс по маршруту Москва–Тбилиси–Москва выполнит авиакомпания «Азимут». С 20 мая полеты по маршруту Тбилиси–Москва–Тбилиси возобновит грузинская Georgian Airways.