В историко-мемориальном музее Нестора Лакоба открылась выставка фотографий, на которых запечатлены моменты жизни первого председателя Совета народных комиссаров Абхазской ССР, а также его родных, соратников и друзей. Она приурочена к 130-летию со дня рождения Нестора Лакоба. Выставка фотографий приурочена к 130-летию со дня рождения первого председателя Совета народных комиссаров Абхазской ССР Нестора Лакоба. Историко-мемориальный музей, в котором можно было увидеть фотографии 1920-1930 годов, еще не открыт. Ремонт здания завершен, но экспозиция пока не сформирована. Его только предстоит наполнить предметами и документами, рассказывающими о жизни и деятельности жившего в нем государственного деятеля. Выставку открыла сотрудница музея Кама Начкебия. Она сообщила, что в этом году уже изданы два выпуска альманаха «Нестор», материалы для которого подготовлены историком Станиславом Лакоба и сотрудником музея Алексеем Дбаром. Кама Начкебия рассказала о фотографиях, вошедших в экспозицию выставки:

«Фотографии, которые здесь представлены, именно те, которые были сохранены Людмилой Владимировной Малия (директор музея) и сотрудниками музея во время войны. Когда здание сгорело, они вывезли большую часть фотографий. Некоторые – это фотографии, найденные в архивах Станиславом Зосимовичем Лакоба, и их привезенные копии, которых в Абхазии нигде больше нет. Часть предоставлена родственниками Лакоба. Всего на выставке 23 фотографии, они расположены в хронологическом порядке. Первый блок – это ранняя политическая деятельность Нестора Лакоба, потом – расцвет его деятельности. Вот знаменитое фото, на котором три маршала – Егоров, Ворошилов и Тухачевский, а также Сталин и Нестор, потом – фото отдыха вождя в Абхазии, такое счастливое семейное фото, фотография матери Нестора. Следующий блок у нас посвящен жене Нестора – Сарие, и здесь же две тюремные фотографии племянника Нестора и его сына Рауфа, которые были расстреляны в тюрьме в один год. Представлено также личное дело Нестора Лакоба и фотографии его соратников – Акиртава, Эшба и других».

В своем выступлении писатель и публицист Надежда Венедиктова обозначила важную, на ее взгляд, сторону деятельности Нестора Лакоба: «Я попросила слово только потому, что хотела напомнить всем, какую роль сыграл Нестор Лакоба в те ужасные годы – с конца двадцатых и до середины тридцатых годов, когда по всему Советскому Союзу планомерно уничтожалось крестьянство, когда отнималось имущество, скот, земли, когда высылали и расстреливали тех, кто умел хорошо работать… А Нестору удалось сохранить костяк абхазского крестьянства, провести коллективизацию, но очень мягко, бархатно. И благодаря этому современные абхазы владеют теми родовыми землями, которыми никто больше не владеет. Это уникальное явление, если сравнить с практикой, которая была в России, когда горожанам начали в шестидесятых годах выдавать жалкие шесть соток дачных участков, то тут в Абхазии абхазы имеют возможность жить так, как живут состоятельные люди в Европе. То есть они живут в городе, и у них есть родовые земли в деревнях, и при этом это очень состоятельные люди. Так что я хочу, чтобы люди помнили об этом достижении Нестора не меньше, чем обо всех других его достижениях». Историк Станислав Лакоба напомнил об исторической роли Нестора Лакоба и его соратников:

«Это был первый глава правительства Абхазии. С таких людей, как Ефрем Эшба, он, Николай Акиртава, нынешняя государственность берет свои истоки. Именно в те годы была провозглашена независимая ССР Абхазия. В общем, много всего было сделано. При нем не было массовых репрессий, при нем коллективизация прошла в относительно мягких формах, не было такого кровопускания здесь, не было выселения. Нестор Лакоба говорил, что нужно относительно мирным путем все эти вопросы решать, что у нас кулака как класса нет. И даже Сталин в 1929 году отметил, что его ошибка состоит в том, что он не подчиняется иной раз решениям обкома, то есть партии; и второй момент, его ошибка заключается в том, что он опирается на все слои абхазского населения, а это – не большевистская политика».

Станислав Лакоба рассказал о беседе, которая состоялась в присутствии Сталина и свидетельствует о том, что Нестор Лакоба был человеком не робкого десятка: «Известен такой факт, когда присутствовали Орджоникидзе, Сталин, Лакоба и приехал Бетал Калмыков из Кабардино-Балкарии. В разговоре он вдруг в присутствии Сталина провокационно спросил: «Нестор, какой у тебя процент коллективизации? Вот у меня более 90%!» Нестору не понравился этот вопрос, тем более заданный в присутствии Сталина. Но он сказал: «У меня меньше – 60%!» Бетал Калмыков стал ликовать по этому поводу, и вдруг Лакоба говорит ему: «А каким путем ты добиться этих 90%, скольких ты расстрелял?» Бетал Калмыков вынужден был сказать, что расстрелял, и назвал довольно значительное число людей. И Нестор торжествующе объявил: «А я – ни одного». Орджоникидзе засмеялся. Сам Эшба описывает этот момент, с его слов это было записано».

Станислав Лакоба вспомнил и о том, как принятая во времена Лакоба Конституция снова стала актуальной в предвоенной Абхазии: «В 1925 году он принял Конституцию суверенной Абхазии. И там по сути дела говорится о том, что она имеет право свободного выхода из состава СССР и Закавказской Федерации, в то время это же был вообще нонсенс! Здесь нужно учитывать, что и Троцкий принимал участие в составлении этой Конституции. И что немаловажно, в 1992 году наш парламент при Владиславе Ардзинба перешел как раз к этой Конституции. Когда в Грузии перешли к Конституции 1921 года времен Ноя Жордания, в Абхазии перешли к Конституции 1925 года времен Нестора Лакоба. Она просуществовала недолгое время, но сыграла свою роль, потому что там речь шла о суверенитете, и это была ССР Абхазия». Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба был основан в доме, где он жил. Сегодня это здание является памятником архитектуры, дом был построен купцом Бостанджогло в 1909 году. По словам историка, музей сначала был разграблен, а потом сгорел во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов:

«В 1982 году здесь начались работы по восстановлению, и в 1983 году открыли музей. Мы с Людмилой Владимировной Малия, директором музея, ездили в Батуми к брату Сарии Лакоба (Мусто), у которого сохранился архив, и какие-то материалы оттуда привезли. На их основе и был сформирован музей. Там есть старые фотографии, и там запечатлена жена Михаила Лакоба – Вера Георгиевна Званбая-Лакоба с дочкой. Вот эти два кресла, которые здесь стоят, – единственное, что осталось, так как во время войны музей был разграблен, часть материалов удалось спасти, часть документальных материалов была утеряна, когда войска Госсовета находились здесь. А потом, при отступлении, произошел пожар и здание фактически сгорело».