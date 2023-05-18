«Грузинская мечта» может запретить президенту поездки в Европу. С таким заявлением выступил сегодня лидер партии Ираклий Кобахидзе в ответ на слова Саломе Зурабишвили о том, что для согласия на возобновление полетов с Россией власти потребовалось в 20 раз меньше времени, чем на разрешение на визит главы государства в Брюссель.

Правительство Грузии 20 дней не дает разрешения на визит президента в Брюссель. Накануне информацию для СМИ распространила администрация президента.

«15 мая вступил в силу указ Путина о восстановлении прямого авиасообщения. 15 мая правительство Грузии незамедлительно дало свое согласие. 27 апреля в правительство поступило обращение по поводу визита президента в Брюссель 31 мая. Правительство Грузии до сих пор не дало своего согласия», – говорится в сообщении.

Это не первый демарш власти в отношении президента – ранее, 13 апреля, Саломе Зурабишвили отложила намеченный на 18 апреля визит по той же причине – отсутствия разрешения правительства. Впрочем, тогда в правительстве заявили, что дали свое согласие на визит, только в устном виде.

Однако сейчас власти повели себя по-иному. Ираклий Кобахидзе назвал заявление президента спекуляцией. Если правительство считает, что визит президента не будет способствовать принятию Грузией статуса кандидата, оно имеет полное конституционное право не давать своего согласия, заявил он.

«Какая связь с односторонним восстановлением авиасообщения с Россией и визитом президента за рубеж? Это абсолютно не понятное сравнение. Прискорбно, что человек, занимающий пост президента, занимается спекуляциями. Да, мы опасаемся, что визит президента и его заявления нанесут ущерб нашим усилиям по получению статуса кандидата. Послушайте заявления президента в парламенте, когда она выступала с отчетом, и вы согласитесь, что эти заявления прямо противоречат желанию Грузии получить статус кандидата в декабре. Правительство, возможно, не выдавало разрешения до сих пор, оно может быть выдано позже – это прерогатива правительства, но я считаю, что правительство должно быть встревожено неправильными заявлениями президента. Когда президент говорит, что парламент лишь формально выполняет рекомендации и никакие шаги не предпринимаются, это наносит ущерб. Было бы лучше, если бы у президента не было такой трибуны для подобных дискредитирующих заявлений, чтобы не повредить процессу принятия в кандидаты», – сказал Ираклий Кобахидзе.

В оппозиции считают, что власть избрала силовой путь решения проблемы. По мнению независимого депутата Теоны Акубардия, «Грузинская мечта» все дальше дистанцируется от европейских перспектив:

«За последние 12 лет президент Грузии ни разу не выступал в Евросоюзе, и в нынешней ситуации действия власти являются прямым торпедированием получения статуса кандидата. Я призываю правительство как можно скорее прекратить этот детский сад и дать возможность президенту максимально использовать этот формат на благо государства и перестать действовать в узкопартийных целях».

Старший исследователь Фонда Рондели Бука Петриашвили считает, что власти не могут простить президенту критические высказывания в свой адрес. Действия «Грузинской мечты» он назвал саботажем европейских перспектив Грузии:

«Если власть не позволит президенту выступить перед Европарламентом, это будет еще одним четким сигналом, что Грузия дистанцируется от европейских партнеров, у которых накопилось много критических вопросов. Власти не хотят, чтобы президент донесла до европейцев свое видение».

Запрет визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Брюссель вызовет недвусмысленные оценки Евросоюза, заявил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк:

«Это вызовет замешательство и растерянность в Европе. Возникнет вопрос, почему президент Грузии не может приехать и сделать заявления на одной из самых главных трибун в Европе, тем более, когда сейчас грузинские политики должны находиться в более тесном контакте с Брюсселем. Это будет очень плохой сигнал. Выступление в Страсбурге – это огромная честь. Страны, не входящие в ЕС, редко получают такую возможность, и Грузия не должна упускать такой шанс».

Впрочем, судя по всему, Ираклий Кобахидзе высказал не только свое мнение. Сегодня на брифинге вице-спикер «Грузинской мечты» Гия Вольский назвал действия президента «вредными» и «противоречащими» европейским перспективам Грузии.

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