Страсбург без Грузии. Хроника сорванного визита

Президент Грузии Саломе Зурабишвили была вынуждена отложить свое выступление в Европарламенте, и в этом обвиняет правительство. Там в свою очередь напоминают, что устное согласие на визит президента в Страсбург дали еще в начале марта.

Визит Саломе Зурабишвили в Страсбург, где она 18 апреля должна была выступить с речью перед Европарламентом, был анонсирован 31 марта, в ходе выступления президента перед парламентом Грузии.

«Недавно я получила приглашение президента Европарламента выступить с речью, чего не было с 2010 года. 18 апреля я обращусь к Европейскому парламенту с речью, я знаю, что это будет нелегко, но Европе необходимо понять и прислушаться к посланию нашего народа».

Выступление в Европарламенте сорвано из-за действий правительства, заявили в администрации главы государства.

«Из-за искусственного затягивания правительством Грузии согласования важного визита в Страсбург президент Грузии приняла решение отложить его, так как считает этот визит шагом к деполяризации, а не наоборот», – говорится в кратком пояснении президентской администрации.

В правительстве в срыве визита обвинили президентскую администрацию.

«Администрация правительства дала свое согласие сразу, как это было и с предыдущими визитами. 13 апреля было направлено письменное согласие на рабочий визит во Французскую Республику, г. Страсбург, на 17-19 апреля», – говорится в заявлении.

Несостоявшийся визит президента в Европарламент прокомментировали в оппозиции. Политический секретарь партии «Лело» Саломе Самадашвили не скрывала своего разочарования.

«Выступление президента в Европарламенте стало бы очень важным событием, потому что за предыдущие 13 лет ни один представитель нашей страны не выступал на пленарном заседании. Вообще, это очень редкий случай – чтобы эту трибуну предоставляли главе государства, не являющегося членом Евросоюза. Поэтому нужно больше информации, чтобы понять, что произошло, потому что если имело место преднамеренное препятствование этому визиту со стороны органов исполнительной власти, то это саботаж нашей повестки в Евросоюзе, потому что целью пленарного выступления было заручиться поддержкой на статус кандидата», – сказала Самадашвили.

Представители большинства отвечают не менее резко. По словам депутата «Силы народа» Эки Сепашвили, своими действиями президент наносит удар по репутации Грузии.

«Я не знаю, чему служит распространение откровенной лжи со стороны президента. Похоже, она пытается примериться к роли мученика. Оказывается, ее не пускают потому, что она защищает и борется за благополучие Грузии, а ей всячески мешают. В глазах западных партнеров Грузия выглядит государством, в котором разные ветви власти не могут ужиться друг с другом. Другими словами, это наносит ущерб репутации нашей страны. Президент Грузии должен в первую очередь заботиться об укреплении имиджа Грузии, а не наносить ему ущерб», – сказала депутат.

В «Нацдвижении» считают, что визит был сорван не из-за отсутствия коммуникации между ветвями власти, а из-за нежелания президента помиловать политзаключенного Нику Гварамия. С заявлением по этому поводу выступил член политсовета партии Лаша Парулава:

«Жаль, что Саломе Зурабишвили оказалась не готова обсуждать с европейскими политиками важные для граждан Грузии вопросы – публичное обещание выступить перед депутатами Европарламента так и осталось обещанием. Недопонимание между ветвями власти не аргумент. То, что Саломе Зурабишвили не использовала свои полномочия для выполнения хотя бы одного из 12 пунктов, безусловно, свидетельствует о том безответственном отношении, которое годами было свойственно «Грузинской мечте», и Саломе Зурабишвили стала частью этого процесса. И ее решение не помиловать Нику Гварамия свидетельствует об этом. Мы слышали позитивные обещания от Саломе Зурабишвили в парламенте, но на практике она делает все наоборот».

Ближе к вечеру со специальным заявлением выступил вице-спикер парламента Гия Вольский. По его словам, все разговоры о смене внешнеполитического курса Грузии являются выдумкой, поддерживая которую, президент оказывается в одной лодке с оппозицией:

«Правительство не виновато в том, что президент не смог поехать в Страсбург. Вопрос, который я лично считаю особенно важным, касается отношения президента к своей стране. Она совсем недавно выступила в парламенте и сделала совершенно безответственное заявление по поводу внешнеполитического курса правительства. Она была обязана провести предварительные консультации с кабмином по любой теме, сформулировать позицию, и если присутствие президента на каком-либо форуме будет сочтено необходимым, правительство не будет против. И в данном случае правительство дало разрешение, но не думаю, что оно разделяет позицию президента. Позиция для выступления в Страсбурге, не согласованная с позицией правительства, нарушает баланс между политическими силами в стране. Президент должна действовать в интересах страны, вести себя сбалансировано, как человек, который будет противодействовать деполяризации и не будет создавать предпосылок для нее».

Политолог Паата Закареишвили считает, что срыв президентского визита является продолжением целенаправленной политики партии власти, что находит прямое отражение в заявлениях политиков «Мечты».

«Этот факт подтверждает мое мнение, что «Грузинская мечта» не хочет, чтобы страна получила статус кандидата. Разумеется, европейские партнеры собирают аргументы, чтобы использовать их в пользу Грузии в следующих дебатах, и можете себе представить, как власти невыгодно, чтобы президент выступила со своими аргументами в Европарламенте. Так что, думаю, президент права в данном случае. Она сделала все возможное, чтобы поехать в Страсбург, а «Грузинская мечта», вероятно, сделала все возможное, чтобы она не поехала. И они сделали все, чтобы ответственность за срыв визита переложить на президента. Налицо пример того, как работает «Грузинская мечта», – заявил эксперт.

Между тем и сама Саломе Зурабишвили сегодня так и не прояснила причин отмены визита в Страсбург, несмотря на неоднократные попытки представителей СМИ.

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