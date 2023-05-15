Закон о легализации апартаментов несколько месяцев будоражит общественность Абхазии. На его принятии настаивает президент Аслан Бжания, оппозиция и общественность категорически против. В эфире национального телевидения прошли дебаты, во время которых свои аргументы представили обе стороны. Экономист Ахра Аристава в интервью «Эху Кавказа» объясняет, почему считает аргументы власти несостоятельными.

В эфире Абхазского государственного телевидения в полемике по вопросу строительства апартаментов участвовали сторонники принятия соответствующего закона – руководитель Администрации президента Джансух Нанба и начальник Государственного правового управления администрации президента Натела Ломия. Им оппонировали председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба и общественный деятель Саид Гезердава.

Кто держит ключ от апартаментов, тот и будет хозяином

Острая полемика разгорелась между Джансухом Нанба и Адгуром Ардзинба, их позиции разошлись кардинально:

«Джансух Нанба: Основными участниками, формирующими сегодня спрос на жилье в Абхазии, являются граждане Российской Федерации. Тем или иным способом многие пытаются приобретать жилую недвижимость. Строительство апартаментов приведет к снижению спроса и цен, вы это прекрасно понимаете, Адгур Амиранович!

Адгур Ардзинба: Сегодня самая высокая цена на недвижимость, вы в курсе?

Джансух Нанба: Да, в курсе.

Адгур Ардзинба: Она сравнялась уже с ценами в Москве. Каким образом это приведет к снижению стоимости жилья?

Джансух Нанба: Люди, которые сегодня пытаются, пользуясь серыми схемами, купить жилье в Абхазии…

Адгур Ардзинба: Это проблема?

Джансух Нанба: Да, большая проблема!

Адгур Ардзинба: Ее надо решать!

Джансух Нанба: Да, ее надо решать, но суть заключается в другом, что обеспеченному гражданину Российской Федерации нет никакой необходимости приобретать нежилье, я даже вам больше скажу, зафиксированы многие случаи, когда граждане Российской Федерации всячески пытаются приобрести гражданство и паспорт Республики Абхазии, только чтобы приобрести жилье. У этих людей, которые составляют часть спроса, такой необходимости не будет, они смогут спокойно прийти и, не получая гражданства, без каких-либо проблем с законом приобрести жилье. Это возможность создания дополнительных «койко-мест»…

Адгур Ардзинба: Причем тут койко-места? Когда мы приходим в апарт-отель, мы там видим одного хозяина и, может быть, еще максимум двух-трех соучредителей. Но, когда мы будем заходить в апартаменты, тот, кто держит ключ, тот и будет хозяин!

Джансух Нанба: Пусть он будет собственником, где это нам мешает? Мы предлагаем ограничить это количество тридцатью тысячами апартаментов.

Адгур Ардзинба: Тридцать тысяч апартаментов – это минимум 60-70 тысяч человек, это население нашей столицы!»

Подмена понятий

Не менее остро полемизировали Натела Ломия и Саид Гезердава. Они спорили о том, что закон разрешает приобретать на юрлицо нежилое помещение для коммерческих нужд, а приобретение жилой недвижимости людям без абхазского гражданства запрещено законом:

«Натела Ломия: Как вы сказали, стройка идет, в соответствии с гражданским законодательством объекты недвижимости подлежат купле-продаже. Если их сегодня не регулировать, то с какими проблемами мы столкнемся и как этот вопрос решить и снять?

Саид Гезердава: Что строится? О чем идет речь?

Натела Ломия: Объекты недвижимости…

Саид Гезердава: Эти апартаменты могут стать либо гостиницами, либо многоквартирными домами, здесь никакой проблемы нет. Вы совершенно не слышите нашего основного аргумента. Я понимаю, что речь идет о продаже нежилых помещений. Замечательно, но в данном случае мы говорим о том, что это нежилое помещение, и речь идет о подмене понятий, речь идет о том, что это нежилое помещение должны исключительно использоваться в коммерческих целях. Но тогда обяжите, пожалуйста, собственников становиться предпринимателями, чтобы они действительно их использовали в коммерческих целях. Либо их могут приобретать коммерческие юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. Что касается физических лиц, я не знаю, обяжите их подавать заявку на патент, в таком случае еще можно во что-то поверить. Но с точки зрения демографии, безопасности и многих других вещей, которые тоже надо принимать во внимание, это нецелесообразно. Экономический эффект – это замечательно, а каким будет демографический и политический эффект?

Натела Ломия: Что касается купли-продажи недвижимости, этот процесс регламентирован законодательством, этот процесс уже движется, и мы его с вами остановить или ограничить не имеем права. Если мы с вами посмотрим проект закона, сегодня любое физическое лицо, которое на законных основаниях находится на территории Республики Абхазия – гражданин Республики Абхазия, иностранный гражданин или лицо без гражданства – может приобрести недвижимость.

Саид Гезердава: Мне, честно говоря, не совсем понятно, почему вот такие преференции в плане предоставления жилья и нежилья гарантируются иностранным гражданам? Я же объяснял уже, что речь идет о том, что эти объекты будут размещаться на лучших территориях Республики Абхазия, и уже есть эти примеры…»

Бюджет не получит ни рубля

Адгур Ардзинба уверен, если примут закон об апартаментах, то бюджет Абхазии не получит ни рубля от их строительства:

«Кстати, что будет происходить, если это все, не дай Бог, будет реализовано: владельцы и собственники, которые будут являться иностранными гражданами, будут сдавать в аренду эти помещения за пределами Республики Абхазия. Мы даже не будем знать, кому они сдали и зачем они сдали. Весь оборот по ним будет происходить за пределами Республики Абхазия и ни рубля с этих операций Республика Абхазия и Министерство по налогам и сборам, которое так уважает Джансух Эдуардович, не получит. И вам это хорошо известно».

Нежилые помещения с проживанием

Саид Гезердава отметил, что закон об апартаментах является скрытой формой продажи недвижимости иностранным гражданам. Запрет на это был обоснован серьезными рисками и не нарушался тридцать послевоенных лет, но сегодняшняя власть от этой позиции отказывается:

«Коммерческая недвижимость» – такого понятия нет в нашем Гражданском законодательстве. Есть понятие «нежилые помещения», соответственно, их целевое назначение не предполагает проживания. Мы вводим такую специфическую категорию, как «нежилые помещения, которые одновременно предполагают проживание или временное пребывание», так это обозначено в законе. Совершенно понятно, что этот запрет на продажу жилого недвижимого имущества обоснован с разных точек зрения. Он был как раз направлен против того, чтобы в Абхазии неконтролируемо разбазаривалась территория, земля и все прочее. Это выверенная и очень четкая политическая позиция нашего руководства на протяжении 30 лет. Сейчас происходит пересмотр этой позиции, и мне сложно с этим согласиться, потому что когда мы говорим о том, что все-таки эти помещения – апартаменты – одновременно являются и объектом размещения, и местом временного пребывания, мы должны заглянуть, наверное, в наше законодательство и посмотреть, что, в принципе, иностранные граждане могут здесь пребывать на срок до полугода. Затем они должны выехать. Я думаю, что особых проблем для граждан Российской Федерации выехать и вернуться обратно нет, они могут спокойно проживать здесь в течение круглого года, и так бесконечно долго. В любом случае, здесь вопрос присутствия значительного количества иностранных граждан, речь не идет о том, что кто-то вдруг начнет претендовать на наше гражданство или на наш вид на жительство. Возможно, в связи с этой ситуацией им и не нужно будет претендовать на это. Проблема в том, что будет фактически меняться ареал проживания этих людей, он будет перестраиваться под новых жителей».

Ни убедительных аргументов, ни роста строительной отрасли

Прямой эфир на телевидении и полемику о легализации строительства апартаментов прокомментировал абхазский экономист, научный сотрудник Института экономики Ахра Аристава. Он следил за дебатами, но убедительных аргументов в пользу строительства апартаментов не услышал:

«Я действительно смотрел прямой эфир на национальном телеканале, но аргументов, к сожалению, убедительных в пользу принятия законопроекта для продвижения такого вида бизнеса, как строительство апартаментов, достаточно существенных не прозвучало. Единственное, о чем пытался говорить Джансух Эдуардович, это то, что будет фонд зарплаты в районе 20%. От 15 млрд рублей в год это ориентировочно 3 млрд рублей, и что будут от этого поступать налоги. Грубо – это 10% подоходного налога, кстати, подоходный налог пойдет весь в местные бюджеты, республиканский бюджет от этого вообще ничего не получит. И это составит около 300 млн рублей».

Ахра Аристава возразил и против утверждения сторонников продажи апартаментов, что принятие закона якобы приведет к значительному росту всей строительной отрасли:

«Есть практика массированного инвестирования строительной отрасли – это 2011-2014 год, когда по 150 по 170 млн долларов от Российской Федерации в помощь Абхазии приходили. Мы прекрасно помним нехватку рабочих рук, привлекались строители из Узбекистана, из Таджикистана, потом колоссальные суммы уходили из республики. Такие аргументы абсолютно неубедительны в пользу продвижения этого законопроекта. Джансух Эдуардович озвучил цифру, что будет построено тридцать тысяч апартаментов. Для нашей страны, взрослое население которой ориентировочно 180 тысяч граждан, это очень значительная цифра. То есть, если брать среднюю семью, там будет минимум три человека. Резко увеличится доля одной этнической группы по сравнению с теми этническими группами, которые сейчас составляют граждане Республики Абхазии».

Цены вырастут, доступ к жилью местным гражданам закроется

Аргумент Нателы Ломия, что никто не будет жить в Абхазии постоянно, люди приедут и уедут, Ахра Аристава назвал несерьезным и напомнил, что в век цифровых технологий люди мигрируют в поисках более комфортных условий жизни. В Абхазии мягкий климат, высокая среднегодовая температура, свежий морской и горный воздух, естественно, что люди могут жить здесь годами, работать удаленно и нет никаких оснований полагать, что кто-то приедет и быстро уедет. Не вызывает доверия у экономиста и довод руководителя администрации президента Джансуха Нанба о том, что при массированном строительстве цены на жилье упадут. Он не соответствует практике, которая показывает, что цены на жилье на побережье Черного моря не падают нигде, а только растут. Так, в Сочи стоимость 1 кв метра жилья уже выше, чем в Москве. Необходимо привлекать специалистов по недвижимости для квалифицированного прогноза. По мнению Аристава, он будет печальным: цены вырастут, доступ к жилью для местных граждан закроется в условиях отсутствия доходов, ипотеки и механизмов поддержки граждан, которых у государства нет, и они вряд ли появятся в ближайшее время. Все это приведет только к росту социальной напряженности.

В ходе дискуссии прозвучало, что строительство апартаментов резко увеличит туристический поток в Абхазию, и вместе с туристами придут деньги, но и это не соответствует реальности:

«Звучал аргумент о том, что дополнительно будут здесь находиться туристы, которые будут тратить деньги. На сегодняшний день у нас уже есть резкий рост туризма, но при этом и резкий отток денежных средств, который уже превысил 60 млрд рублей в год. Это говорит о том, что наша пищевая промышленность не справляется, она практически не растет, за 3 года рост менее миллиарда рублей при том, что приток денег от туристов увеличился по разным оценкам от 15 до 20 млрд рублей. То есть мы сейчас с текущим увеличением турпотока не справляемся, а увеличивать еще больше количество туристов, чтобы их кормить импортной продукцией, и чтобы зарабатывали иностранные предприятия пищевой промышленности, я в этом никакой логики и никакого смысла не вижу».

Демографический перекос

Но наиболее важным и сопряженным с риском Аристава считает демографический перекос в пользу одной этнической группы:

«Если у нас был конфликт с Республикой Грузия, то при таком перекосе в пользу одной этнической группы или общины, при таком массовом заселении мы создадим почву еще и для конфликта с Российской Федерацией. Зачем это делать? Тем более, что тот же вопрос гражданства. Год назад выступал вице-президент Бадра Гунба, он сказал, что более половины заявок удовлетворяют именно русским по национальности. Предоставлять гражданство или допускать здесь временное проживание гражданам в таком массовом количестве не представляется возможным. Это примерно то же самое, что, например, в Москву заселить в апартаменты 4-5 млн китайцев, это же нонсенс! Поэтому такие вещи надо очень аккуратно и осторожно делать. У нас и так абхазский язык на грани исчезновения – это признано всемирными организациями, сам абхазский народ тоже на грани находится, и не всегда и не все надо делать в пользу миллиардных инвестиций».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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