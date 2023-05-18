Лидеры ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия и Темур Надарая рассказали журналистам, что после того, как они выступили против награждения президентом Асланом Бжания премьер-министра Александра Анкваба орденом «Ахьдз-Апша» I степени, прокуратура преследует их за клевету в его адрес. Ветераны считают, что Александр Анкваб недостоин награды, так как против него было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор не закрыто. Они обратились в Верховный суд с требованием отменить указ президента.

26 декабря 2022 года президент Абхазии Аслан Бжания к семидесятилетию премьер-министра Александра Анкваба наградил его орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») I степени. По словам председателя ветеранской организации «Аруаа» Темура Гулия, после этого они выступили с заявлением и выразили протест:

«Представители республиканской общественной организации «Аруаа», которые еще способны выражать свое мнение, противостоять любым незаконным действиям и защищать все атрибуты государства, были крайне возмущены таким подарком. И на следующий день сделали заявление, где указали на нарушение закона о наградах, и в связи с этим мы также обратились в Верховный суд с иском об отмене указа президента Абхазии Аслана Бжания».

По мнению ветеранов, такую высокую награду можно присуждать только людям с безупречной репутацией, а премьер-министр Александр Анкваб таковым не является.

Темур Надарая отметил, что после распространения заявления ветеранов отдел дознания Министерства внутренних дел по требованию прокуратуры начал расследование на предмет наличия в нем клеветы и оскорбления достоинства Александра Анкваба.

Темур Надарая пояснил, почему ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов считают премьер-министра, который на момент начала войны исполнял обязанности министра внутренних дел, недостойным высшей государственной награды:

«Всем известно, что в 1994 году против Александра Анкваба было возбуждено уголовное дело по факту передачи оружия 18 августа в КГБ Абхазии, которое тогда возглавлял Автандил Иоселиани. Игнорируя выступление Владислава Ардзинба, который сказал о том, что необходимо создать пять батальонов для сопротивления, Александр Анкваб своим решением передал оружие грузинской стороне. Учитывая тот факт, что цена каждого патрона, автомата, пистолета в начале войны была огромной и люди свое последнее имущество меняли на оружие, он принял такое решение! Об этом стало известно после войны, когда в прокуратуру обратился подполковник Адлейба, к сожалению, он недавно ушел из жизни. На основании его обращения проводились следственные мероприятия, и было возбуждено уголовное дело».

Когда отдел дознания МВД начал проводить проверку по требованию прокуратуры на предмет возбуждения уголовного дела по факту клеветы против Темура Гулия и Темура Надарая, их вызвали на допрос. По словам Надарая, они отказались отвечать на вопросы следователей и потребовали, чтобы им сначала представили уголовное дело, возбужденное в отношении Александра Анкваба:

«Мы сказали: где уголовное дело? И в подтверждение того, что оно было возбуждено, привели цитаты из книги Владислава Григорьевича Ардзинба, его мемуары, где прямо написан номер уголовного дела, кто обратился, выдержки были взяты. Более того, мы поработали и в Национальной библиотеке, нашли газету «Республика Абхазия» за 2003 год, в которой были в свое время опубликованы некоторые сведения и отрывки из этого уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Александра Анкваба, нашли публикации Раисы Амичба и мою публикацию 2003 года. Единственное, что мы не нашли, – это ответ Анкваба на мою публикацию. Он мне лично отвечал, так как у нас была полемика в 2003 году в газете «Возрождение». Он говорил о том, что никогда не преследовал Аслана Зантария и никого не разоружал, а мы обвиняли его еще в том, что он занимался разоружением абхазской гвардии перед войной».

Темур Надарая рассказал о публикации Раисы Амичба, в которой она опровергает слова Анкваба:

«И так интересно вышло, я тогда даже не знал, что Раиса Амичба, заслуженная учительница Абхазии, еще жива, это мать Аслана Зантария. И вдруг она написала, у нее статья есть такая «Мы знаем настоящих лидеров и иезуитов», где она говорит, что Александр Анкваб лично приезжал к ней в дом с сотрудниками СГБ, угрожал ей и говорил, чтобы ее сыновья сдали оружие, когда они не подчинились приказу разоружиться. И вот когда отдел дознания начал свою работу, мы приняли решение и сказали: «Слушайте, ну, сколько можно над нами издеваться? Мы сделали заявление, а они хотят сказать, что этого тоже не было, потому что уголовное дело на сегодняшний день исчезло».

По словам Темура Надарая, ветераны направили в Генеральную прокуратуру запрос о судьбе уголовного дела в отношении Анкваба и получили следующий ответ из Военной прокуратуры:

«Ваше обращение от 19.01.2023 года, направленное на имя генерального прокурора, государственного советника юстиции 3-го класса Агрба А.Н., было переслано в Военную прокуратуру Абхазии для рассмотрения. Проведенной Военной прокуратурой проверкой было установлено, что 26 апреля 1994 года Следственным управлением прокуратуры было возбуждено уголовное дело №394/866». То есть факт, подтверждающий, что такое дело на самом деле было, установлен».

Отвечая на запрос ветеранов, Военная прокуратура назвала статью, по которой было возбуждено уголовное дело, и сообщила о его дальнейшей судьбе:

«Уголовное дело было возбуждено по факту злоупотребления властью и служебным положением со стороны бывшего руководства МВД Абхазии (слово «Анкваб» они здесь не смогли написать, но все равно понятно, что имеется в виду Александр Анкваб), которые связаны с не обеспечением вывоза огнестрельного оружия, хранившегося в МВД, и сдачей его в КГБ Абхазии в период с 17 по 18 августа 1992 года, перед оккупацией войсками Госсовета Грузии территории Абхазии. В результате проведенного расследования 26 июня 1994 года начальником Следственного управления прокуратуры Бесланом Колбая данное уголовное дело было прекращено, но 3 сентября 1996 года производство по делу было возобновлено. По данному уголовному делу был произведен ряд следственных действий, в том числе, допросы в качестве свидетелей сотрудников МВД Нармания, Адлейба, Кобахия, а также представителя руководства страны Озган К.К. и других. Кроме того, к делу был приобщен протокол допроса Анкваба Александра Золотинсковича. 25 октября 1996 года производство по делу было приостановлено…» То есть мы имеем человека в должности президента, в должности премьер-министра, депутата парламента, против которого дело не закрыто, а только приостановлено».

Прокуратура также сообщила, что в 1998 году уголовное дело забрал военный прокурор Владимир Начач без каких-либо официальных документов о его передаче. В настоящее время в военной прокуратуре дела нет. Темур Надарая уверен, что следственный орган обязан восстановить пропавшее уголовное дело, и считает, что это еще возможно.

После получения ответа прокуратуры Темур Гулия и Темур Надарая заявили о готовности дать показания, однако без их ведома следователь отдела дознания МВД закрыл дело, не найдя в действиях ветеранов признаков преступления. Однако на этом история не закончилась, и на днях прокуратура отменила решение отдела дознания и потребовала начать следствие заново.

Лидеры «Аруаа» обратились в Верховный суд с жалобой на указ президента Аслана Бжания о награждении Александра Анкваба, который, по их словам, не соответствует закону и требованиям морали, и потребовали его отменить.

Судья Верховного суда Тарба сочла, что указ президента не является нормативным актом и не дискредитирует «Аруаа», поэтому отказалась принять к рассмотрению жалобу.

Темур Гулия и Темур Надарая обратились в кассационную инстанцию Верховного суда с жалобой на решение судьи Тарба. Завтра Верховный суд должен приступить к ее рассмотрению.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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