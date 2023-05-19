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В Тбилиси прилетел первый с 2019 года самолет из Москвы
Самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва – Тбилиси. Он вылетел из аэропорта Внуково и приземлился в грузинской столице в 13:17 по тбилисскому времени.
Первый рейс в тбилисском аэропорту встречают акцией протеста. На месте собираются оппозиционные активисты. В аэропорту мобилизована полиция. Об этом сообщает корреспондент «Эха Кавказа».
Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей. Среди них –председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили, директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, член организации «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти, член «Социалистического движения Грузии» Темур Пипия, руководитель центра Грузинско-российской дружбы Валерий Кварацхелия, экс-депутат парламента Грузии Темур Маисурадзе, бизнесмен Мамука Пипия.
«От моего лица, от лица моей организации и большинства граждан Грузии хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за подпись указа и удовлетворение нашей просьбы. Это была просьба народа, и все мы хорошо знаем, что значит эта подпись», – сказал российским журналистам Мераб Чикашвили.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Другие новости дня
Гаврилов: следующим шагом может стать восстановление дипотношений
Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов не исключает возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией.
«Полагаем, что следующим шагом в развитии российско-грузинских отношений станет восстановление дипломатических отношений, обмен послами», – сказал он «Российской газете»
Это, по его оценке, позволит в том числе обеспечить полноценную консульскую поддержку граждан двух стран.
«На возможность такого шага указывает сдержанная позиция Грузии по украинскому вопросу, ее следование демократическим принципам. Наши народы связывают тесные связи, у нас общие духовно-нравственные ценности, культура», – отметил Сергей Гаврилов.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Правительство Грузии выдаст разрешение президенту на визит в Брюссель
Правительство Грузии выдаст разрешение президенту Саломе Зурабишвили на визит в Брюссель. Об этом сообщил глава правительства Ираклий Гарибашвили, добавив, что выдача разрешения – «технический вопрос».
Как сообщалось ранее, 31 мая Зурабишвили планирует отправиться с официальными визитом в Брюссель для встречи с руководством Европейского Союза. В программе визита также выступление главы грузинского государства в Европарламенте.
Ранее в президентской администрации сообщили, что 27 апреля отправили в правительство обращение по поводу визита президента, но «правительство Грузии до сих пор не дало своего согласия». Согласно конституции, президент, исполняющая лишь церемониальные и представительские функции, обязана согласовывать все внешнеполитические шаги с кабинетом министров.
Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «было бы лучше, если бы у президента не было трибуны для дискредитирующих заявлений». Он считает, что выступление Зурабишвили может повредить процессу получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.
Лидер правящей партии считает, что Кабинет министров «должен быть встревожен неправильными заявлениями президента»: «когда президент говорит, что парламент лишь формально выполняет рекомендации и никакие шаги не предпринимаются, это наносит ущерб. Было бы лучше, если бы у президента не было такой трибуны для подобных дискредитирующих заявлений, чтобы не повредить процессу принятия в кандидаты», – заключил Кобахидзе.
Оппозиция, в том числе партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» убеждена: «саботажем» процесса европейской интеграции Грузии являются как раз действия правящей партии, в том числе и восстановление прямых рейсов с Россией и отказ от глубинных реформ в судебной сфере.
Red Wings будет летать из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты из России еще одной российской авиакомпании – Red Wings. Об этом сообщили в грузинском ведомстве.
Red Wings будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница), по маршруту Москва-Кутаиси-Москва также со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница).
«Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза», – заявляют в Агентстве гражданской авиации.
Ранее разрешение на возобновление полётов получили российская авиакомпания «Азимут» и грузинская Georgian Airways.
10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая.
Великобритания объявила о новых санкциях против России
Великобритания объявила о новых санкциях в отношении России, которые направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» Москвы. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Санкции введены в отношении 86 российских граждан и юридических лиц. Среди них компании, связанные с кражей украинского зерна, участвующие в поставках российских энергоносителей и разработке военных технологий, а также банки.
Ограничительные меры введены против 24 россиян и компаний, связанных с транспортными услугами. В список включены Pawell Shipping Co и Государственная зерновая корпорация, которых британские власти обвиняют в «систематическом хищении украинского зерна». Под санкции попали и шесть российских судоходных компаний, которые связаны «Совкомфлотом».
В санкционные списки Лондона включены 9 организаций, связанных с «Росатомом», которые производят передовые материалы и технологии, в том числе лазеры, и напрямую финансируются государством. Также санкции расширены в отношении энергетического, металлургического, оборонного и финансового секторов. В частности, санкции ведены в отношении «Дома.РФ», Металлургического инвестиционного банка, Росбанка и Тинькофф-банка.
Под ограничительные меры попали крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс», АФК «Система», члены советов директоров РЖД, «Совкомфлота», «Транснефти».
Под санкции также попали бизнесмен, основатель и председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и восемь других металлургических компаний, в том числе – «Северсталь» и «Магнитогорский металлургический комбинат». Лондон также запретил импорт российского алюминия, никели и меди. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявило новых запретах на импорт российских алмазов
В британском правительстве заявили, что активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва не согласится заплатить за ущерб, нанесенный ею Украине.
Украина вновь подверглась ночному обстрелу, под ударом был Кривой Рог
Россия уже несколько ночей подряд подвергает Украину обстрелам с использованием ракет и дронов-камикадзе «Шахед». Силы ПВО Украины утверждают, что им удаётся сбить подавляющее большинство ракет и беспилотников.
В ночь на 19 мая, как заявило командование Воздушных сил Украины, были сбиты три крылатые ракеты «Калибр» из шести и 16 из 22-х беспилотников.
Над Киевом, как утверждается, были сбиты все воздушные цели. Попадания зафиксированы в Кривом Роге. Там в результате удара пострадало промышленное предприятие и административное здание, сообщается о двоих раненых.
Сообщалось также о взрыве в районе Львова.
Россия в последние две недели увеличила число ударов по территориям Украины, находящимся далеко от линии фронта. Ракет при этом выпускается меньше, чем при осенне-зимних массированных ударах, однако удары наносятся почти каждую ночь.
Российское Минобороны утверждает, что их цели - склады боеприпасов, топлива и военной техники. Украинские военные подчёркивают, что им удаётся сбить большую часть ракет и дронов. В ночь на 16 мая, как утверждается, над Киевом были сбиты сразу шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал». Россия это отрицает, утверждая в свою очередь, что при ударе были уничтожены пусковые установки системы «Пэтриот». В США заявили, что система после повреждения уже отремонтирована.
Из Внуково вылетел первый за четыре года самолет в Тбилиси. ФОТО
Самолет российской авиакомпании «Азимут», совершающий первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва – Тбилиси, вылетел из аэропорта Внуково.
Согласно данным портала Flightradar, борт будет в Тбилиси в 12:22 по тбилисскому времени – примерно на час раньше, чем ожидалось.
Первым рейсом из Москвы в Тбилиси летит грузинская делегация. По информации российских СМИ, её возглавляет председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили. В состав делегации вошли и другие прокремлевские политики и общественные деятели – директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, член организации «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти, член «Социалистического движения Грузии» Темур Пипия, руководитель центра Грузинско-российской дружбы Валерий Кварацхелия, экс-депутат парламента Грузии Темур Маисурадзе, бизнесмен Мамука Пипия.
«Самое главное не только начать заново, но и улучшить наши отношения, особенно в этой ситуации», – сказал Чикашвили в аэропорту журналистам.
Как сообщалось ранее, в Тбилиси первый рейс должна встретить акция, созываемая оппозиционной партией «Дроа». Колонна собирается в полдень на столичной площади Республики, откуда двинется в аэропорт.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая.
США и Британия помогают Украине расследовать военные преступления
Правоохранительные органы Украины с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировали более 82 тысяч военных преступлений. Как сообщает УНИАН, США и Великобритания помогают в расследовании этих преступлений для привлечения виновных к ответственности.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на форуме по вопросам тяжких международных преступлений (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), который проходил в Варшаве, заявил о важности поддержки со стороны АСА (Эй-Си-Эй):
«Это и помощь в расследовании и судебном преследовании международных преступлений РФ, и содействие нашей работе по обеспечению поддержки и защиты потерпевших и свидетелей», – подчеркнул Андрей Костин.
Консультативная группа по самым тяжким международным преступлениям была создана США, ЕС и Великобританией для поддержки Офиса Генерального прокурора в расследовании и судебном преследовании военных преступлений, совершенных российскими агрессорами.
Под эгидой Консультативной группы разработаны рекомендации по проведению опроса уязвимых групп потерпевших и свидетелей. Речь идёт о заключенных, о подвергшихся депортации детях, о жертвах гендерно-обусловленного насилия. Эти рекомендации были переданы Офису Генерального прокурора Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверили Украину во всесторонней поддержке - ради обеспечения мира и справедливости.
СНБО Украины: Зеленский примет участие в саммите G7 онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Группы семи» в Хиросиме в онлайн-режиме. Об этом в пятницу утром заявила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
При этом ряд ведущих западных и японских СМИ ранее сообщили, что Зеленский приедет в Японию лично, и секретарь СНБО Алексей Данилов также намекнул на это.
О том, что Зеленский приедет в Хиросиму, со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщили агентство Kyodo, а также The New York Times, The Washington Post и CNN. Reuters передаёт эту информацию со ссылкой на источник в Евросоюзе.
Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что на встрече будут приниматься очень важные решения, и поэтому физическое присутствие президента важно для отстаивания интересов Украины.
В офисе Зеленского ранее не исключали, что тот может лично посетить мероприятие, но сказали, что «всё будет зависеть от ситуации на поле боя».
Агентство Bloomberg утверждало, Зеленский вылетит в Японию на военном самолете ВВС США после визита в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Недавно президент Украины посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где договорился о поставках Киеву новых партий вооружений.
К полудню 19 мая по московскому времени не было ясно, поменял ли Зеленский планы, ошиблись ли СМИ, сообщавшие о его визите, или же президент Украины, несмотря на сообщение СНБО, всё же приедет в Хиросиму.
Зеленского на саммит пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида, когда в марте посещал Киев. Кисида говорил, что президент Украины не будет присутствовать на саммите лично, но выступит в онлайн-формате. Министерство иностранных дел Японии сообщило, что Зеленский присоединится по видеосвязи к совещанию, которое состоится в воскресенье.
Война в Украине и поддержка Киева в отражении российской агрессии - одна из главных тем нынешней встречи лидеров семи наиболее развитых индустриальных стран мира, который проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.
Участники саммита, как ожидается, объявят о новых санкциях против Москвы. Представитель делегации США отметил намерение союзников «удвоить усилия» для ужесточения существующих санкций, призванных ослабить военные возможности России и наказать тех, кто несёт ответственность за агрессию.
В Цхинвали сообщили о жестоком убийстве 19-летнего парня
Тело 19-летнего парня с признаками насильственной смерти обнаружили накануне, 18 мая в Цхинвали.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД и прокуратуры. Установлена личность погибшего», – заявили в пресс-службе МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
По информации ведомства, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств.
Телеграм-канал Сапа 15 написал, что погибший – Вячеслав Тигиев, сын сотрудника МВД: «руки и ноги молодого человека были скованы наручниками, а на теле криминалисты обнаружили следы пыток и избиений».
Пентагон: комплекс «Пэтриот» в Украине уже вернулся в строй после ремонта
Находящийся на вооружении в Украине американский противовоздушный комплекс «Пэтриот», несколько дней назад получивший повреждения после российской ракетной атаки на Киев, уже вернулся в строй после ремонта. Об этом заявила в четверг представитель Пентагона Сабрина Сингх.
«Он был отремонтирован и теперь полностью боеспособен» - сказала Сингх на пресс-конференции в четверг. Она отметила, что специалисты из США оказали помощь в ремонте. Подробностей о характере повреждений она не привела.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации отмечали, что в результате российской ракетной атаки комплекс был поврежден, но не уничтожен.
Минобороны России, в свою очередь, утверждала, что ракетой «Кинжал» были уничтожены пять пусковых установок комплекса и радар. Доказательств своих утверждений ведомство не привело.
В ночь на 16 мая, как утверждала украинская сторона, Россия подвергла Киев массированному ракетному удару, но система ПВО сбила ракеты, в том числе шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал». Российские комментаторы, ссылаясь на появившееся в сети видео, утверждали, что один из «Кинжалов» не был сбит, а поразил комплекс «Пэтриот». На видео виден взрыв на земле после работы системы ПВО.
Китай будет использовать Владивосток для внутренних перевозок
Китай будет использовать Владивосток как транзитный порт для внутренней торговли, сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Использование Владивостока в качестве внутреннего порта позволит улучшить логистику товаров из северных провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. Сейчас грузы доставляют в порты на юге Китая на расстояние примерно 1000 км. Путь до Владивостока составит около 200 км в рамках единой таможенной зоны. Изменение логистики входит в план Китая по возрождению промышленности северных территорий. Эксперты издания VPost отмечают при этом, что пока непонятно, справится ли Владивосток с новым грузопотоком.
- Сотрудничество России и Китая активизировалось с началом войны в Украине. Китай в 50 раз увеличил закупки российского золота в июле 2022 года по сравнению в тем же периодом прошлого года. Поставки платины выросли в 300 раз.
- При этом глава КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным отказался поддержать проект «Сила Сибири-2», в рамках которого Россия через Монголию планировала поставлять в Китай 50 миллиардов тонн газа ежегодно.
НАТО одобрит планы реагирования на возможную агрессию России
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле нынешнего года лидеры стран Североатлантического союза, как ожидается, одобрят секретные военные планы реагирования на гипотетическое российское нападение на страны НАТО. Это произойдет впервые со времен Холодной войны.
Агентство Reuters, которое сообщило об этих планах, называет будущее решение НАТО «фундаментальным сдвигом» в его стратегии. Союз, как утверждается, не разрабатывал и не утверждал такие крупномасштабные планы в течение трех десятилетий после распада Советского союза, будучи уверенным, что постсоветская Россия не является серьезной угрозой. Однако в условиях начатой Россией широкомасштабной войны в Украине лидеры НАТО, как говорится в сообщении Reuters, осознают необходимость долгосрочного планирования на случай вооруженного конфликта с Россией.
Ожидается, что на саммите будут одобрены так называемые региональные планы, а также отдельные страны-члены НАТО получат рекомендации относительно мер, которые им необходимо будет принять для укрепления их вооруженных сил и логистики. В результате, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, «союзники будут знать, сколько именно сил и средств будет необходимо, где, когда и как они будут развернуты». Как и во времена Холодной войны, будут созданы оперативные планы, в которых будет сказано, за оборону каких именно регионов будут отвечать те или иные подразделения.
Агентство отмечает, что планы будут существенно отличаться от тех, которые имелись во времена Холодной войны на случай конфликта с СССР. С тех пор число стран НАТО существенно увеличилось. Кроме того, в НАТО не считают, что возможный будущий конфликт будет носить характер стратегического ядерного противостояния. Речь идет скорее о подготовке к серии региональных конфликтов.
Планы, которые предполагается одобрить, также будут отражать уже принятые странами союза меры. В частности, после начала российского вторжения в Украину союзники по НАТО договорились, что в состоянии повышенной боеготовности будут находиться 300 тысяч солдат, а не 40 тысяч, как ранее.
В материале Reuters не говорится о том, будут ли учитываться вооруженные силы Украины в оборонительных планах НАТО.
Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при обстреле
Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области России Вячеслав Гладков утверждает, что в селе Нижнее Березово Шебекинского округа при обстреле погибли двое мирных жителей.
Еще одного в тяжелом состоянии госпитализируют, написал Гладков в четверг в своем телеграм-канале. Ответственность за произошедшее российский чиновник возложил на ВСУ. По его словам, в момент обстрела «мирные жители находились в огороде и сажали картошку». Украинские военные сообщение не комментировали.
РИА Новости публикует 18 мая сообщение о том, что МЧС по Белгородской области отвергло информацию о проникновении в регион украинских диверсантов. Госагентство ссылается на заявление ведомства. В нем отмечается, что жителям региона в личные сообщения от имени Главного управления МЧС России «поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ».
- Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
- С приграничных российских территорий регулярно ведутся обстрелы территории Украины, в частности Сумской, Черниговской и Харьковской областей. В четверг при обстреле села Циркуны под Харьковом, по сообщению местных властей, погиб мирный житель.
Сайт о Ватикане пишет, что Москва и Киев согласны принять послов Папы
Папа Римский Франциск рассчитывает направить своих личных мирных посланников на переговоры с президентами Украины и России, чтобы попытаться добиться прекращения боевых действий в войне.
Об этом пишет сайт Il Sismografo, который специализируется на новостях Ватикана. Издание отмечает, что речь идет о той самой миссии, о которой Франциск сообщил, вернувшись из Венгрии около трех недель назад. Никаких подробностей понтифик тогда не раскрыл.
По данным Il Sismografo, план состоял в том, чтобы в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским отправился архиепископ Болоньи кардинал Маттео Дзуппи, а в Москву - для встречи с Владимиром Путиным - архиепископ Клаудио Гуджеротти, глава департамента Ватикана по восточных церквям.
Без ссылки на источники или подробности сайт отмечает, что оба президента уже согласились встретиться с папскими посланниками. В Кремле и офисе президента Украины публикацию пока не комментировали.
Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что у него нет комментария на сообщение Il Sismografo. При этом Бруни напомнил о недавних словах государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина. Тот отмечал, что «настал момент выступить с инициативой по установлению справедливого мира в Украине».
Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Франциском в Ватикане в прошлую субботу. Но в своих последующих комментариях Зеленский, похоже, приуменьшил возможности папского посредничества, отмечает Reuters. «При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир. Путин только убивает. Нам не нужно посредничество с ним», - сказал украинский лидер в эфире итальянского телевидения.
Президент России Путин ранее на этой неделе, на фоне сообщений о секретной миссии главы Римско-католической церкви по вопросу о мире для Украины, подписал указы о смене посла в Ватикане.
Армянский коньяк «Арарат» перестанут поставлять в Россию
Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк «Арарат», перестанет поставлять алкоголь в Россию, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян. Его слова приводит «Интерфакс».
«Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», - сказал он. Глава ведомства добавил, что отказ от поставок создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда у местных фермеров.
Бренд Ararat с 1998 года принадлежит французской группе Pernod Ricard, которая прекратила поставки продукции разных брендов, имеющихся у нее в портфеле, после начала боевых действий на Украине. На Россию приходилось более 80 процентов экспорта Ереванского коньячного завода.
Pernod Ricard заявила о прекращении поставок алкоголя в Россию практически сразу после начала военных действий на Украине, однако в апреле текущего года появилась информация о возобновлении экспорта. По словам вице-президента по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Паулы Эрикссон, после обострения конфликта французский концерн Pernod Ricard «действовал, учитывая интересы своих сотрудников как на Украине, так и в России» и сейчас экспортирует продукцию в определенном объеме в рамках действующих санкций.
Через несколько дней группа заявила, что все-таки отказывается от возобновления поставок. В компании объяснили решение желанием защитить сотрудников и партнеров от массовой критики.
Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) объявил о завершении карьеры
Самый титулованный грузинский сумоист, 35-летний Леван Горгадзе – Тотиносин - принял решение завершить карьеру, сообщает агентство «Новости-Грузия». Тотиносин так и не смог оправиться от травмы руки после январского турнира в Токио, он уходит из сумо во втором по значимости дивизионе – дзюре.
- Тотиносин дебютировал на соревнованиях в 2006 году, за свою карьеру принял участие в 100 турнирах. Главные его достижения относятся к 2018 году – на январском басе он выиграл Кубок Императора, а в июле завоевал звание озеки, второй по значимости титул в иерархии сумоистов. Тотиносин – второй грузинский сэкитори после Коккая. «Тоти» - конский каштан, «Син» - сердце.
- В январе 2018 завоевал Кубок Императора третьим из европейских борцов. Впервые в истории профессионального сумо грузинский атлет стал обладателем Большого Императорского Кубка. После майского басе 2018 года получил ранг одзэки - также третьим из европейцев.
- Занимался борьбой с детства. Призер юношеских чемпионатов Европы по дзюдо и самбо. Серебряный призер (личный и в команде) юниорского чемпионата по сумо в 2005 году. В высшем дивизионе трижды показывал результат дзюн-юсё (вице-чемпион). Предпочитает активную, наступательную силовую борьбу с захватами и вытеснением.
- Пять раз поощрялся премиями за боевой дух и один раз премией за техническое совершенство. Высший ранг за карьеру - одзеки. Несколько раз получал серьезные травы. В июле 2013 – серьезную травму колена, в 2018 году – кости запястья.
Бахмут: ВСУ продолжают наступать на флангах, «Вагнер» – в самом городе
3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВСУ сообщила о прорыве российских позиций на западных окраинах Бахмута. В сообщении бригады говорится, что она создала плацдарм «для дальнейшего контрнаступления».
Утверждается, что ширина полосы прорыва составила 2 километра, а глубина - 700 метров. Где конкретно это произошло, не сообщается. Также утверждается, что украинские военные взяли в плен четырех российских военнослужащих.
Ранее в четверг представитель группировки ВСУ «Восток» Сергей Череватый заявил в эфире украинского телевидения, что за сутки украинская армия продвинулась на разных участках бахмутского направления на расстояние от 150 до 1700 метров.
Успехи украинских военных к северу от Бахмута в четверг отметил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его пресс-служба опубликовала голосовое сообщение, в котором Пригожин говорит, что подразделения российской армии «отошли на 570 метров на севере от Бахмута, оголяя наши фланги». Судя по словам Пригожина и опубликованным в близких к ЧВК телеграм-каналах карте, речь идет о районе населенного пункта Сакко и Ванцетти к северу от Соледара. Наемники ЧВК «Вагнер» взяли его под контроль зимой.
При этом в самом Бахмуте, как утверждает Пригожин, «Вагнер» продолжает наступать. Под контролем ВСУ, по его словам, осталось менее полутора квадратных километров города. Российские блогеры, освещающие войну, утверждают, что вся территория города, бои за которые ведутся с лета прошлого года, может перейти под контроль ЧВК «Вагнер» уже в ближайшие дни.
- Несколько дней назад украинские военные начали наносить контрудары по флангам российской группировки в районе Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на бахмутском направлении было освобождено около 20 квадратных километров территории. Потерю позиций к северу и югу от города признал и Пригожин, а Минобороны России заявило о занятии более выгодного рубежа. « Этот новый стратегический маневр, который, я уверен, будет вписан во все военные учебники, будет называться мгновенный, решительный отскок от противника. Отскок [начальника Генштаба РФ Валерия] Герасимова», - сказал, в частности, Пригожин.
- Бахмут (в российских сводках также фигурирует как Артемовск - это советское название города) - районный центр Донецкой области Украины с довоенным населением около 70 тысяч человек. Российские военные штурмуют его несколько месяцев, город сильно разрушен. В штурме участвуют отряды ЧВК «Вагнер».
Вице-президент РАН: Россия за пять лет потеряла 50 тысяч ученых
За последние пять лет Россия потеряла 50 тысяч научных сотрудников, заявил вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения.
«Никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере», - приводит слова Пармона «Интерфакс». «Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустило тех, кто может это делать», - сказал также академик.
По словам Валентина Пармона, чтобы дойти до уровня технологически развитых стран и привлечь способных людей в науку, необходимо кратное увеличение финансирования исследований.
Об отъезде ученых из страны после начала российского военного вторжения в Украину в материале, посвященном выступлению Пармона, не говорится.
С момента начала полномасштабной войны в Украине из России уехали сотни тысяч россиян. По подсчетам некоммерческой организации OK Russians, до осенней мобилизации Россию покинули около 300 тысяч человек. Столько же людей, по мнению независимого демографа Алексея Ракши, могли уехать после начала так называемой частичной мобилизации.
Социолог Маргарита Завадская, изучавшая мигрантов 2022 года совместно с OK Russians, оценивает долю академиков приблизительно в 12% от общего числа уехавших весной и летом. Об этом писал Север.Реалии.
Во вторник на этой неделе стало известно, что еще один ученый, основатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев стал подозреваемым по делу о государственной измене. По ряду сведений, ученого арестовали 7 апреля. В открытом письме сотрудников института, в котором работал Звегинцев, отмечается, что за последний год по обвинению в госизмене были арестованы еще двое ученых - «аэродинамиков». Это Анатолий Маслов и Александр Шиплюк.
В письме подчеркивалось, что все арестованные ученые известны своими «блестящими научными результатами», посвятили свои жизни служению российской науке и «всегда оставались верны интересам страны», а также что они не способны совершить то, в чем их подозревают следственные органы.
- С начала 2023 года в России возбудили минимум 21 уголовное дело по статье о госизмене. Это в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. За весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене.
Госдума РФ приняла закон о выборах при военном положении
Госдума 18 мая приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, позволяющий проведение выборов при военном положении. Документ позволит Москве провести парламентские и губернаторские выборы на подконтрольных ей территориях Украины.
В октябре 2022 года Москва объявила об аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины. С точки зрения российского законодательства эти регионы являются российскими (Киев и международное сообщество это не признают). Во всех из них указом российского президента Владимира Путина объявлено военное положение.
Согласно действующему российскому закону «О военном положении», в регионах, где введён такой режим, не проводятся референдумы, выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы.
Согласно принятому 18 мая пакету законов, проведение выборов на территориях с объявленным военным положением проводится с одобрения министерства обороны и ФСБ. Поправки допускают сокращение сроков избирательных действий, а также оговаривают, что законодательством могут быть установлены «иные особенности» подготовки и проведения голосования.
- Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Советом Федерации, подписан Путиным и официально опубликован. Обычно эти процедуры являются формальными.
В Абхазии предложили ввести запрет на «неподобающий вид»
Гостям и жителям Абхазии могут запретить находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом. Об этом сообщили в парламенте самопровозглашенной республики.
Законопроект о внесении изменений в абхазский Кодекс об административных правонарушениях накануне, 17 мая рассмотрели на заседании комитета по государственно-правовой политике.
«Члены комитета решили рекомендовать парламенту на очередном заседании сессии принять законопроект во втором чтении», – заявили в законодательном органе.
Другие подробности не сообщаются.
В 2016 году «Эхо Кавказа» уже писало о предложении ввести штрафы за нахождение в общественных местах в купальных костюмах.
NYT: США не позволяют обучение украинских пилотов на F-16
Несколько европейских стран готовы передать американские истребители F-16 Киеву, но США не позволяют им обучать украинских пилотов из-за дороговизны самолёта. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По словам собеседника издания, без разрешения Соединённых Штатов страны Европы могут ознакомить украинских военных с техническим языком и провести тактические уроки.
Вместе с тем Вашингтон хочет сосредоточиться на поставке других вооружений, утверждает источник. Он не исключил, что США всё-таки выдадут другим странам разрешение на поставки F-16 Украине.
По данным Politico, Минобороны США не против передачи истребителей Киеву, но окончательное решение пока не принято.
Украина неоднократно запрашивала у США F-16, но получала отказ. Нидерланды, Дания и Бельгия уже говорили, что готова поделиться своими истребителями. По оценкам военных аналитиков, в общей сложности эти страны могут поставить 125 боеготовых F-16.
По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей. Украина сейчас запрашивает несколько десятков, уточняет The New York Times.
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Кобахидзе критикует США за отказы в визах для граждан Грузии
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал «дискриминацией» высокий процент отказов в визах США для граждан Грузии.
По его словам, в американском посольстве в Тбилиси выдали визы только 37% обратившимся за ними, а в соседних странах этот показатель намного выше.
Предположительно, Кобахидзе привел статистику за 2021 год. Тогда показатель отказов для граждан Грузии составил 63%, однако в 2022-м процент отказов сократился до 42%.
Процент отказов в визах США, 2022 год:
- Грузия 42.01%
- Армения 37.87%
- Азербайджан 23.54%
- Россия 26.18%
- Украина 41.27%
- Молдова 43.57%
Ранее Кобахидзе рассказал о проблемах, которые возникли при получении американских виз у 50 участников ансамбля «Мартве». СМИ сообщили, что среди них был ребенок Кобахидзе. Политик косвенно подтвердил это.
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что все желающие получить визу должны пройти соответствующие этапы.
«Ежегодно в США отправляются тысячи грузин. У нас есть образовательные и культурные программы по обмену. В прошлом месяце мы выдали визы 30 танцорам для гастролей в США. На прошлой неделе мы предоставили визу группе танцоров и певцов, которые выступят в библиотеке Конгрессе США на праздновании Дня независимости Грузии. Есть определенные правила, шаги, которые необходимо пройти для получения визы», – сказала Дегнан.
Комментируя заявление дипломата, Ираклий Кобахидзе выразил надежду на то, что отношение консульства к гражданам Грузии улучшится после прибытия в Грузию нового посла США.
Отметим, что в ответ на критику из-за отмены Владимиром Путиным визового режима для граждан Грузии и восстановления авиасообщения, в «Грузинской мечте» призвали Вашингтон также отменить визы для грузинских граждан и назначить прямые рейсы в Тбилиси.
Алла Пугачёва и Наина Ельцина поручились за Евгения Ройзмана
В Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит третье заседание по делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана, которого обвиняют по статье о дискредитации армии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ройзман вины не признаёт.
Адвокат политика Владислав Идамжапов попросил приобщить к делу характеристики, которые Ройзману дали известные люди. Среди них – певица Алла Пугачёва, вдова бывшего президента России Наина Ельцина, екатеринбургский драматург и режиссёр Николай Коляда, бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Однако обращение Пугачевой судья не принял, заявив, что оно «не процессуальное и не исследуется», пишет Itʼs My City.
Поддержать Ройзмана в Екатеринбург приехал Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
«Всю жизнь всех поддерживает Ройзман, иногда наступает момент, когда не он должен вступиться за всех, а все за него», — цитирует Муратова телеканал «Дождь».
На сегодняшнем заседании в качестве свидетелей защиты выступили учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и отец мальчика со спинально-мышечной атрофией Миши Бахтина, которому фонд Ройзмана помог в сборе денег на лекарство.
«Ройзман из тех, на ком держится наша страна, как пример милосердия», — сказала Федермессер, завершая свое выступление.
Уголовное дело на Евгения Ройзмана было заведено в августе прошлого года. Ранее суд трижды штрафовал политика по административной статье за дискредитацию вооружённых сил России – на общую сумму в 150 тысяч рублей. На время следствия суд запретил Ройзману пользоваться интернетом, посещать публичные места и общаться со всеми, кроме адвоката.
Как сообщало It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман дискредитировал российскую армию тем, что назвал «спецоперацию» в Украине войной, а символ Z – «зигой».
- Евгений Ройзман – известный региональный политик, бывший депутат Госдумы, бывший мэр Екатеринбурга, член Союза писателей и почётный член Российской академии художеств.
Россия нанесла новые ракетные удары по Киеву и Одессе. Один человек погиб
Ночью Россия нанесла очередную серию ракетных ударов по Украине. По всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
Девятому по счету воздушному нападению с начала мая подверглась столица Украины. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о новой серии беспрецедентных по своей мощи и интенсивности воздушных атак на Киев.
В этот раз атака, по сведениям Попко, удары наносились крылатыми ракетами типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспийского моря. После запуска ракет были задействованы разведывательные беспилотники.
Как утверждает Попко, по предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.
В трех районах — Деснянском, Дарницком и Днепровском — зафиксированы падения обломков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.
О пострадавших информации не поступало.
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в результате ракетной атаки на Одесскую область вчера вечером погиб один человек, двое ранены.
По его словам, большинство ракет были сбиты над морем силами ПВО, но есть попадание в промышленный объект.
«Суспильне» сообщает о взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях и в Харькове.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что в ночь на четверг были уничтожены 29 из 30 российских крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, выпущенных по Украине. Уничтожены также четыре беспилотника, заявил Залужный. Эта информация не может быть оперативно верифицирована.
Минобороны России новые ракетные атаки по территории Украины не комментировало.
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