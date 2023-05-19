В Тбилиси прилетел первый с 2019 года самолет из Москвы

Самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва – Тбилиси. Он вылетел из аэропорта Внуково и приземлился в грузинской столице в 13:17 по тбилисскому времени.

Первый рейс в тбилисском аэропорту встречают акцией протеста. На месте собираются оппозиционные активисты. В аэропорту мобилизована полиция. Об этом сообщает корреспондент «Эха Кавказа».

Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей. Среди них –председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили, директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, член организации «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти, член «Социалистического движения Грузии» Темур Пипия, руководитель центра Грузинско-российской дружбы Валерий Кварацхелия, экс-депутат парламента Грузии Темур Маисурадзе, бизнесмен Мамука Пипия.

«От моего лица, от лица моей организации и большинства граждан Грузии хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за подпись указа и удовлетворение нашей просьбы. Это была просьба народа, и все мы хорошо знаем, что значит эта подпись», – сказал российским журналистам Мераб Чикашвили.