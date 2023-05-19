Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии рассмотрела иск общественной организации ветеранов «Аруаа» к Верховному суду, который отказался принять жалобу на незаконность указа президента Аслана Бжания о награждении орденом «Ахьдз-Апша» премьер-министра Александра Анкваба. Судьи кассационной инстанции не удовлетворили его и оставили в силе предыдущее решение.

Административное дело по жалобе общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» рассмотрела коллегия Верховного суда под председательством судьи Лии Адлейба. Председатель «Аруаа» Темур Гулия обжаловал решение судьи Верховного суда Олеси Тарба, которая отказала в принятии иска о признании незаконным указа президента Абхазии Аслана Бжания о награждении премьер-министра Александра Анкваба орденом «Ахьдз-Апша» первой степени.

Темур Гулия просил отменить это решение и обязать Верховный суд принять в производство дело о незаконности указа президента и рассмотреть его по существу.

Административным истцом является председатель «Аруаа» Темур Гулия, ответчиком – президент Аслан Бжания, заинтересованным лицом – премьер-министр Александр Анкваб.

Ни ответчика, ни заинтересованного лица, ни их представителей в зале суда не было, хотя, по словам секретаря, они были надлежащим образом уведомлены. Никого это не удивило, и все согласились с проведением заседания в их отсутствие.

Адвокат Темура Гулия Нонна Смыр зачитала жалобу на определение судьи Верховного суда Тарба об отказе в принятии искового заявления от 22 марта 2023 года. Судья обосновала свое решение тем, что оспариваемый указ президента Абхазии не является нормативным актом, не нарушает и не затрагивает права, свободы и законные интересы «Аруаа».

В жалобе также указано, что прокуратура проводила следствие, установила факт передачи Анквабом оружия грузинской стороне и квалифицировала его действия как злоупотребление властью и служебным положением. Впоследствии, сказала Смыр, Александр Анкваб был уволен с должности министра внутренних дел и долгие годы не приезжал в Абхазию из-за общественного порицания, решение судьи Тарба незаконно, необоснованно и подлежит отмене.

Выступление адвоката дополнил истец Темур Гулия. Он сообщил, что три года возглавляет «Аруаа» и в двадцать лет ушел на войну, чтобы отстоять право на такое государство, в котором прокуратура, суды, МВД, СГБ будут защищать граждан суверенной Абхазии. Темура Гулия удивили доводы судьи о том, что указ президента не является нормативным актом и не касается ветеранов «Аруаа»:

«Наше возмущение награждением Александра Анкваба высшим орденом Абхазии мы выразили в своем заявлении от 27 декабря 2022 года. На это обращение отдел дознания МВД начал проверку на предмет содержания в нашем заявлении клеветы на Александра Анкваба. Получается, когда нас вызывают в МВД за то, что мы критикуем указ президента, и допрашивают, то это имеет ко мне лично и к «Аруаа» прямое отношение. А когда мы говорим, что указ президента нарушает закон о государственных наградах и почетных званиях и обращаемся в суд, то судьи отказывают нам в рассмотрении искового заявления на том основании, что нас это не касается, не очень-то это логично».

По словам Темура Гулия, Александр Анкваб является фигурантом уголовного дела, которое до сих пор не закрыто:

«Мы считаем, что указ нарушает не только закон о государственных наградах, но несет в себе отрицательную моральную составляющую и является оскорбительным для всех граждан страны, так как Анкваб не совершал поступков, которые коренным образом повлияли на судьбу народа и государства, как это прописано в законе. Более того, общеизвестно, что в 1994 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Анкваба по факту передачи оружия от МВД, которое он возглавлял, Комитету государственной безопасности, который возглавлял Иоселиани. По сути, оружие, в котором нуждалось абхазское ополчение, было передано грузинам. В нашем распоряжении имеется ответ прокуратуры, свидетельствующий о том, что данное уголовное дело было возбуждено и до сих пор не закрыто».

Темур Гулия подчеркнул, что решение о награждении принималось президентом единолично:

«Должен обратить внимание суда и на то, что решение о награждении Анкваба орденом в честь его дня рождения президент Бжания принял единолично. Комиссия по наградам при президенте не рассматривала этот вопрос. В связи с вышеизложенным, просим вас удовлетворить нашу частную жалобу и отменить определение судьи Верховного суда Республики Абхазия от 22 марта 2023 года».

Кассационная коллегия Верховного суда в составе Лии Адлейба, Тимура Тарба и Мадины Логуа оставила в силе решение судьи Тарба об отказе в рассмотрении иска «Аруаа». У организации есть еще одна возможность обжаловать решение в Президиуме Верховного суда.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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