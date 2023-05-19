Участники акции у парламента Грузии планируют устроить «коридор позора» для главы МВД

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Группы семи» в Хиросиме в онлайн-режиме. Об этом в пятницу утром заявила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом ряд ведущих западных и японских СМИ ранее сообщили, что Зеленский приедет в Японию лично, и секретарь СНБО Алексей Данилов также намекнул на это.

О том, что Зеленский приедет в Хиросиму, со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщили агентство Kyodo, а также The New York Times, The Washington Post и CNN. Reuters передаёт эту информацию со ссылкой на источник в Евросоюзе.



Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что на встрече будут приниматься очень важные решения, и поэтому физическое присутствие президента важно для отстаивания интересов Украины.

В офисе Зеленского ранее не исключали, что тот может лично посетить мероприятие, но сказали, что «всё будет зависеть от ситуации на поле боя».

Агентство Bloomberg утверждало, Зеленский вылетит в Японию на военном самолете ВВС США после визита в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Недавно президент Украины посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где договорился о поставках Киеву новых партий вооружений.

К полудню 19 мая по московскому времени не было ясно, поменял ли Зеленский планы, ошиблись ли СМИ, сообщавшие о его визите, или же президент Украины, несмотря на сообщение СНБО, всё же приедет в Хиросиму.

Зеленского на саммит пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида, когда в марте посещал Киев. Кисида говорил, что президент Украины не будет присутствовать на саммите лично, но выступит в онлайн-формате. Министерство иностранных дел Японии сообщило, что Зеленский присоединится по видеосвязи к совещанию, которое состоится в воскресенье.



Война в Украине и поддержка Киева в отражении российской агрессии - одна из главных тем нынешней встречи лидеров семи наиболее развитых индустриальных стран мира, который проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Участники саммита, как ожидается, объявят о новых санкциях против Москвы. Представитель делегации США отметил намерение союзников «удвоить усилия» для ужесточения существующих санкций, призванных ослабить военные возможности России и наказать тех, кто несёт ответственность за агрессию.