Лидер оппозиционного движения «Дроа!» покинула изолятор

Лидер оппозиционного движения «Дроа!» сообщила грузинским СМИ о том, что уже покинула следственный изолятор в населенном пункте ЗаГЭС. Элене Хоштария рассказала о подробностях задержания.

Хоштария подчеркнула, что после того как увидела, как себя вели представители полиции в Кварели, она направилась в центр Кахетии и лично видела, как начальник полиции выгнал адвоката и активистов из здания. Это стало причиной физического противостояния с полицейским, сообщила она.

«Я хотела бы подчеркнуть, что полиция, которая защищает Лаврова, полиция, которая издевается над своими гражданами, так попирает их права, - не стыдно того, что Лавров будет танцевать у нас в день смерти [Гиги] Отхозория, да, они будут получать подобные ответы», - заявила Хоштария.

В Грузии 19 и 20 мая проходили акции протестов - в Тбилиси и в Кварели, соответственно. Представители гражданского сектора и оппозиционных политических партий протестуют против возобновления прямого авиасообщения с РФ, пишет SOVA.

Поздно ночью 19 мая распространилась информация о том, что в Грузии находится дочь главы МИД РФ Екатерина Лаврова, которая приехала на свадьбу к одному из членов семьи.

Протестующие собрались вблизи гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии, где в результате столкновений с полицией были задержаны 16 человек, в том числе лидер оппозиционного движения «Дроа!».