В Грузии не прекращаются акции протеста. Оппозиционно настроенные граждане утверждают, что действия власти, допустившей возобновление авиасообщения с Россией и принимающей на территории Грузии родственников ответственных за оккупацию грузинских территорий российских чиновников, неприемлемы. На сторону протестующих встала и президент Грузии. В правящей партии, в свою очередь, назвали нарушением прав человека введение санкций против членов семьи Сергея Лаврова и пообещали стоять на страже закона.

Люди не должны нести ответственности за действия своих родственников – такой аргумент выдвигает «Грузинская мечта». Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, комментируя акции протеста против нахождения на территории страны родственников главы российского МИДа Сергея Лаврова, обвинил протестующих и президента страны в нарушении закона гостеприимства и подчеркнул: правительство Грузии не присоединилось к западным санкциям в отношении России и, соответственно, не намерена следить за их исполнением. Более того, по словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, введение персональных санкций в отношении членов семей российских чиновников является грубым нарушением прав человека:

«Никакие санкции не могут быть применены к члену семьи в целом, такой подход грубо противоречит стандартам в области прав человека. Я специалист по правам человека, в свое время я изучал эту сферу в Германии, и могу прямо сказать вам, что применение санкций к члену семьи грубо противоречит стандартам в области прав человека. И это еще очень мягкая оценка… Вам известно, что Важа-Пшавела написал произведение «Гость и хозяин» еще в XIX веке. Тогда общество в мире было относительно менее цивилизованным, это касается и Грузии. В то время в Грузии жило гораздо больше собирательных Саломе Зурабишвили и Элене Хоштария, и именно для подобных представителей «темного» народа Важа-Пшавела и написал поэму «Гость и хозяин». А госпоже Саломе Зурабишвили следовало бы оставаться в рамках своих полномочий. Президент не имеет права говорить от лица грузинского народа. Этой привилегией обладает лишь «Грузинская мечта», которой народ доверил это право на выборах».

Накануне на коротком брифинге президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала действия правительства и правоохранительных органов, заявив, что разделяет чувства протестующих. Более того, по словам главы государства, возобновление полетов грузинской национальной авиакомпании в Россию – неприемлемо. Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways и призвала сограждан сделать то же самое. Ответ не заставил себя долго ждать. директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил, что до тех пор, пока Зурабишвили «не извинится перед грузинским народом», ей не разрешат подняться на борт Georgian Airways:

«Я вспоминаю Грузию в конце 80-х годов прошлого века, когда в Самтредиа была переделана железная дорога, чтобы разрушить советскую экономику. Госпожа Саломе сейчас, похоже, действует по инерции того же мышления и считает, что остановка грузинской авиакомпании разрушит российскую экономику. Или что это за демократия такая, если большинство будет действовать в соответствии с мнением агрессивного меньшинства? Демократия означает решение вопросов большинством, а действовать в угоду соображениям меньшинства называется диктатурой. Госпожа Саломе бойкотировала национальную авиакомпанию, мы объявляем ее персоной нон грата и, пока она не извинится перед грузинским народом, мы не допустим ее на наш борт».

В правящей партии продолжают настаивать: главным критерием, которым руководствуются соответствующие службы в отношении людей, пересекающих грузинскую границу, является закон «Об оккупированных территориях». Как подчеркнул генсек «Грузинской мечты» и по совместительству – мэр Тбилиси Каха Каладзе, если человек не нарушал этот закон, он может въехать в Грузию, а когда этим вопросом спекулируют, – это двойные стандарты:

«Я не знаю, был ли это зять Лаврова или другой человек, — не имеет значения. Важно одно: нарушили ли эти люди закон об оккупации. Соответственно, если они закон не нарушали, то имели полное право въехать в Грузию. Что касается протестов, это люди, которые правили страной в течение нескольких лет. Мы помним их заявления после войны 2008 года, их открытые призывы в адрес россиян приезжать в Грузию, путешествовать по Грузии, заниматься бизнесом. Мы также помним официальные письма, которые были посланы в Россию через несколько дней после войны, где граждане РФ приглашались в Грузию. А сегодня мы слышим их заявления. Это обычные лицемеры, они спекулируют. Любой человек увидит в этом двойной стандарт. Мы не должны повторять этих ошибок; напротив, мы должны проводить прагматичную политику в интересах нашей страны и нашего народа».

При этом ни Ираклий Кобахидзе, ни Каха Каладзе не видят двойных стандартов в том, что Грузию за годы нахождения у власти «Грузинской мечты» не раз посещали люди, имеющие непосредственное отношение к положениям закона «Об оккупированных территориях», включая депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова, который являлся одним из самых ярых сторонников признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

К слову, дочь Сергея Лаврова Екатерина Винокурова находится в санкционных списках США и Великобритании с весны прошлого года. В оппозиции считают, что заявления представителей правящей партии и действия правоохранительных органов, когда те защищают членов семей высшего руководства страны-оккупанта и задерживают граждан своей страны, является откровенным предательством. Об этом, в частности, говорится в коротком заявлении лидера партии «Дроа!» («Время пришло») Элене Хоштария, также задержанной на акции протеста. По словам оппозиционерки, «все полицейские, кто охранял комфорт танцев дочери Лаврова, – предатели, а все, кто проявлял насилие в отношении протестующих – насильники».

Что касается заявлений лидеров «Грузинской мечты», то, по мнению наблюдателей, они могут быть расценены западными партнерами как довольно недвусмысленный сигнал: правительство Грузии прямо заявляет, что не собирается исполнять санкции, наложенные на российских чиновников и членов их семей Евросоюзом и США. И это, несмотря на то, что такие шаги могут быть расценены Брюсселем и Вашингтоном, как помощь России в обходе санкций. И это накануне принятия Евросоюзом 11-го пакета ограничений, который, как подчеркивали лидеры ЕС, будет нацелен на закрытие для Москвы обходных путей. И в этом контексте Грузия вполне может вместо статуса кандидата в члены ЕС получить вторичные санкции.

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