21 мая в Абхазии прошли памятные мероприятия в очередную годовщину окончания русско-кавказской войны, повлекшей за собой массовую депортацию горцев Западного Кавказа в Османскую империю. В частности, памятники махаджирам были открыты в Гудауте и на черноморском побережье Турции.

21 мая в Абхазии прошли мероприятия, посвященные памяти жертв русско-кавказской войны и депортации горцев Кавказа в Османскую империю. В этот день в 1864 году, то есть 159 лет назад, генерал П.В. Граббе провел военный парад в урочище Губаадәы (ныне поселок Красная Поляна) в честь победы над горцами. Так закончилась многолетняя война, в результате которой Российская империя установила контроль над Кавказом…

После десятилетий советского «беспамятства» в Абхазии этот день стал отмечаться с 1990 года, когда в Сухуме состоялся многотысячный митинг с участием представителей республик Северного Кавказа, а в центре города, у впадения в море реки Басла был заложен камень с надписью, что на этом месте будет установлен памятник махаджирам. Но известно, что было затем в Абхазии, – война, послевоенная разруха, блокада… И только осенью 2010 года, спустя двадцать лет, памятник здесь появился – бронзовый всадник, падающий с коня в море, весом почти в три тонны, отлитый на Минском художественно-скульптурном комбинате. Автор его – абхазский художник и скульптор Геннадий Лакоба, брат историка и общественно-политического деятеля Станислава Лакоба.

И вот нынче этот день, уже много лет отмечаемый ежегодно во всем мире, где живут адыги и абхазы, ознаменовался открытием новых памятников – на двух противоположных берегах Черного моря. Статуя молодой женщины установлена на побережье в Кефкене, на северо-западе Турецкой Республики. В его открытии приняла участие и делегация из Абхазии – председатель Госкомитета по репатриации и парламентарии. Монумент имеет высоту восемь метров плюс два метра – пьедестал, его вес около пяти тонн. Как рассказывал в СМИ заместитель председателя Госкомитета по репатриации Абхазии Астамур Багателия, идея поставить этот памятник зародилась давно. И вот наконец ее удалось реализовать при поддержке муниципалитета Коджаэли благодаря усилиям Абхазского культурного центра, который возглавляет Хасан Кардия. В городе Кандыр этой провинции находится кладбище жертв депортации горцев. В 2021 году Абхазский культурный центр высадил в этом районе оливковую рощу из трехсот деревьев в память о них.

А открывшийся в абхазском райцентре Гудаута в музее Отечественной войны народа Абхазии памятник махаджирам представляет собой композицию «Шьышь нани». Она создана скульптором Алхасом Курмазия по мотивам одноименной песни на стихи народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба «Колыбельная махаджиров». Корабль «Махмудия» увозил в Турцию горцев. В дороге многие дети умирали, их отнимали у матерей и бросали в море. А одна женщина, у которой умер младенец, продолжала ему петь колыбельную «Шьышь нани», надеясь похоронить его на берегу… Идея создания памятника принадлежит директору музея Гугуце Джикирба.

А в столице Абхазии памятные мероприятия по традиции проходили вечером. Состоялось шествие организованной колонны во главе с всадниками и факелоносцами от площади имени Сергея Багапша по набережной Махаджиров к памятнику у устья Баслы. Общественность и руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания возложили цветы к памятнику и спустили венки в море. Абхазские актеры показали театрализованную постановку по событиям, последовавшим после русско-кавказской войны. Вечер памяти завершился «нартским костром», который ежегодно разжигают представители народов Кавказа в память о махаджирах.

А днем на площади перед Абхазгосдрамтеатром были представлены исторические фотографии, картины репатриантов, рядом прошел мастер-класс по стрельбе из лука для детей репатриантов. В 12 дня на культурно-деловой площадке платформы «Гума» была развернута выставка графических работ художника Батала Джапуа – иллюстрации к роману Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Здесь же состоялись открытые лекции двух ученых.

Кандидат исторических наук, Герой Абхазии, кабардинец Аслан Мирзоев подробно рассказал о причинах, этапах и трагических последствиях русско-кавказской войны. Он обратил внимание на то, что систематическое продвижение России на Кавказ началось задолго до 1817-го, который считается годом начала этой войны, с тех пор, когда при Петре Первом Россия стала империей. Особенно детально он остановился на предпосылках выселения горцев Западного Кавказа:

«На содержание российской армии ежегодно тратилось около двадцати миллионов рублей. А на переселение всех черкесов, абазин, садзов, джигетов в Турцию, в Османскую империю, на зафрахтование этих судов было потрачено десять тысяч рублей. Понимаете, как дешево и просто был решен вопрос Северного Кавказа. Почему произошла трагедия выселения именно черкесов, абазин, абхазов? Почему так трагически для нас завершилась Кавказская война, а не так, как для чеченцев, дагестанцев, которых не изгнали со своей родины, оставили на своих землях? Просто покорили, но не изгнали. Это связано, прежде всего, с геополитическим положением. Черкесы и абхазы граничили с Черным морем, они были доступны для внешних влияний. В случае новой войны с Турцией или европейской страной, те не могли оказывать влияние на Чечню и Дагестан, потому что они находились внутри российских владений.

В 1860 году во Владикавказе состоялось совещание командования, которое воевало на Кавказе. Сам император не присутствовал, но присутствовал главнокомандующий князь Барятинский. И было предложено два плана скорейшего завершения Кавказской войны. Один – план Филипсона, и второй – Евдокимова. Филипсон предлагал, как в Чечне и Дагестане, завоевать ключевые позиции на Западном Кавказе, проложить по всему Западному Кавказу дороги и, доказав мощь русского оружия, дать понять черкесам, абазинам, что нет смысла сопротивляться. Но был принят план Евдокимова – просто выгнать горцев в Османскую империю. Многие на этом совещании выступали против. Филипсон сказал, что это будет не покорение черкесов, а их уничтожение. Потом еще говорили, что это будет пятном на репутации Российской империи».

Доктор филологических наук, директор Центра стратегических исследований при президенте РА Вячеслав Чирикба отметил, что он не историк, а лингвист, и остановился на том, как выселение XIX века отразилось на абхазском языке. Если в то время в Абхазии говорили на пяти диалектах – абжуйском, цабальском, бзыбском, ахьчыпсы и садзском, а также на гумском наречии, был и самурзаканский говор абжуйского, то сегодня осталось только два – абжуйский и бзыбский. Села, в которых говорили на других диалектах и наречиях, опустели практически полностью. Теперь все диалекты сохранились только в Турции, что он выяснил в ходе поездки туда в 1990 году. Чирикба также подчеркнул:

«В отличие от убыхов, которые вообще не вернулись, в отличие от адыгейцев, которых до махаджирства было около миллиона, это был крупнейший кавказский народ, у нас сразу был очень большой процент репатриации. То, что нас спасло, честно говоря. Большое число абхазов все-таки вернулось на родину. Единственное – им не разрешали вернуться именно в те места, где они жили».

Много появилось и постов в абхазском сегменте «Фейсбука». Процитирую ряд их них.

Аслан Кобахия, Герой Абхазии: «Кому сегодня не больно за 21.05.1864 г., тому никогда не будет больно за 14.08.1992 г.

Наш народ выжил, мы возродились, мы не имеем права не идти вперед! Вечная память всем, кто принял мученическую смерть!»

Аста Ардзинба: «Кефкен – местечко у турецкого побережья Черного моря, куда в XIX столетии прибывали корабли с тысячами наших соотечественников. Эти пещеры и огромные кладбища переселенцев, погибавших от голода, жажды и начавшихся эпидемий, – памятник истории абхазов. Каждый год 21 мая абхазы Турции собираются в Кефкене, чтобы почтить память своих предков. Но так было не всегда, много лет про это место знали лишь единицы. Одним из первых наших современников Кефкен посетил Герой Абхазии Мирод Гожба. Он с группой местных абхазских ребят отправился искать эти пещеры. Турецкие крестьяне, жившие поблизости, очень удивились, когда узнали, что они абхазы. «Вы не можете быть абхазами! Вы обычные люди, а наши дедушки рассказывали нам, что абхазы – великаны, невероятно сильные, мифические люди. Разве вы можете быть абхазами?» – поражались они».

Астамур Логуа: «Абхазия, как бы тяжело и сложно ни проходил процесс репатриации, всегда ждет возвращения своих граждан на историческую родину!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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