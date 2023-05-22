Правительство Грузии опровергло сообщение армянских СМИ о восстановлении регулярного паромного сообщения между Новороссийском и Батуми, подтвердив, однако, что не намерено вводить ограничения на торговлю с Россией. Эксперты не исключают, что власти Грузии готовят развивать транспортные коммуникации с Россией.

Агентство морского транспорта Грузии опровергло сообщения СМИ Армении о начале регулярных перевозок по морскому маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск.

Напомним, сегодня армянское информагентство «Арменпресс» со ссылкой на директора компании C&M International Давида Илояна заявило о начале регулярного морского сообщения между Новороссийском и Батуми – по его словам, в этом направлении уже были осуществлены два грузовых рейса. В Ереване говорят, что новый маршрут – альтернатива Верхнему Ларсу, дорога через который часто бывает закрыта из-за непогоды. Цель – сделать доступнее логистическую структуру транспортировки грузов с территории или на территорию Армении, уменьшить логистические препятствия и дополнительные расходы.

«На сегодняшний день наш корабль может перевозить 350 контейнеров. 18 апреля мы успешно завершили первую перевозку. Планируем один регулярный еженедельный рейс между Новороссийском и Батуми и обратно. По мере необходимости мы сможем увеличить количество перевозок в 2-3 раза. Сейчас самое главное – осуществлять регулярные, стабильные перевозки раз в неделю», – подчеркнул Давид Илоян.

Информация, распространенная отдельными СМИ о начале регулярных морских перевозок между Батуми и российским городом Новороссийском с апреля этого года, является интерпретацией и не соответствует действительности, говорится в заявлении Агентства морского транспорта Грузии.

При этом в агентстве подтверждают, что в апреле действительно было совершено два рейса, но они не были регулярными. Судно под флагом Палау «Гаджи Муса Учак» действительно выполнило два коммерческих рейса между Новороссийском и Батуми.

«Стоит подчеркнуть, что это не был регулярный рейс, он носил сугубо коммерческий характер. Компания, которой принадлежит судно, не значащееся в санкционном списке, по-прежнему планирует выполнять коммерческие рейсы. Что касается груза, то он полностью транзитный и предназначен для Республики Армения».

Директор Центра исследования транспортных коридоров Паата Цагареишвили напоминает, что полноценное восстановление коммерческих рейсов между Россией и Арменией через порты Грузии давно стоит в повестке дня. Однако после развязанной Россией войны в Украине в этом направлении возникли трудности логистического характера.

«Напомню, что армянская сторона не раз заявляла о скором запуске паромной переправы из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ. В марте 2022 года возникли проблемы, так как датский оператор грузинского порта Поти строго следит за соблюдением европейских и американских санкций. Батумский контейнерный терминал принадлежит грузинской компании. Министр экономики Армении Керобян не раз обещал, что грузинская и армянская стороны примут все меры для вывода предназначающихся для Армении грузов из-под санкций. Теперь мы видим, что появился новый маршрут. Почему Новороссийск? Дело в том, что, в отличие от порта Кавказ, он более приспособлен для разгрузки и погрузки контейнерных грузов».

На этом фоне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили говорит, что страна не имеет права вводить санкции против России, потому что это создает риски войны и экономического кризиса. По его словам, когда Грузия не может получить гарантий безопасности, «никто не станет подвергать риску народ».

«Любые подобные действия, касающиеся введения виз, закрытия границы, запрета полетов, – это санкции, а значит, страна идет на обострение с Россией. Эскалация означает, что мы входим в такую спираль, последствия которой не могут быть просчитаны, и ответные меры в конечном итоге могут поставить под угрозу безопасность Грузии, как и экономическое благополучие нашей страны».

По мнению Пааты Цагареишвили, риторика власти означает, что в скором времени будут предприняты попытки восстановления коммуникаций, замороженных после грузино-российского противостояния:

«Когда нет виз, восстановлено авиасообщение и начинаются в тестовом режиме морские перевозки, – это говорит о том, что власти готовы на все. Как мы знаем, Россия приступила к контейнерным перевозкам через порт в Очамчире в Абхазии и выделила Ирану кредит на восстановление железнодорожного участка Решт-Астара между Ираном и Азербайджаном. Так что, если все рассматривать в одном пакете, следует ожидать, что Россия и Грузия предпримут попытку задействовать абхазский участок ГЖД, для этого не понадобятся колоссальные суммы, для России важна любая магистраль. Да, этому должно предшествовать политическое решение, но, если оно будет достигнуто, торговые связи могут быть восстановлены в полном объеме».

В этом контексте заслуживают внимания слова генсека «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, который сегодня заявил СМИ, что пока не располагает информацией о возможном восстановлении железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через оккупированную Абхазию.

«Никаких дискуссий на эту тему пока не было, но хочу вам сказать одно: правительство Грузии всегда предпринимает шаги, которые нужны в первую очередь нашей стране, исходят из интересов нашей страны и людей, проживающих в этой стране», – подчеркнул Каладзе. Напомним, примерно такая же риторика предшествовала восстановлению авиасообщения между Москвой и Тбилиси.

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