Югоосетинские «зеленые» направили запрос в Генпрокуратуру республики с просьбой дать правовую оценку действиям видеоблогера из России, который распространил в сети видео охоты на краснокнижного медведя в Южной Осетии. В кадр попали высокопоставленный югоосетинский чиновник и директор заповедника, что вызывает еще больше вопросов.

На размещенный в Youtube сюжет обратила внимание одна из активисток общественной организации «Зеленая Алания», которая перепостила его с гневным комментарием. Опубликовал его некто Дмитрий Панов, который называет себя охотником и состоит в группе «Охота России». В фильме под названием «Напал огромный медведь. Южная Осетия, 10 дней в горах» он рассказывает об увлекательном приключении в Южной Осетии – охоте на бурого медведя, которого убивает, а затем сетует на то, что, к сожалению, не смог догнать оленей. Он общается с местными охотниками, рассказывает о гостеприимстве южных осетин и о том, как красив Цхинвал. В кадр застолья вместе с российским охотником попали и узнаваемые в республике лица, в том числе один высокопоставленный чиновник и директор местного заповедника.

Согласно сюжету, все 10 дней пребывания в Южной Осетии эти люди помогали скрасить досуг Дмитрия Панова. Там же под почти полуторачасовым видео закреплена реклама: «Хочешь такую же охоту? Звони Давиду», и следует номер телефона контактного лица.

Еще год назад общественники били тревогу и обращали внимание властей на несанкционированную охоту в республике, в том числе на животных, которые попали в Красную книгу Южной Осетии.

Тогда «зеленым» удалось найти четверых медвежат, которые находились в Цхинвале у частных лиц. С помощью благотворителей они построили вольер в Знаурском заповеднике, где держали животных несколько месяцев и адаптировали к условиям жизни в естественной среде обитания, после чего выпустили на волю. Деньги на содержание медвежат также собирали всем миром, без участия государства. Это чувствительная для общественной организации тема, поэтому появившееся видео, да еще и с предложением помочь с охотой всем желающим, вызвала эмоциональную реакцию в комментариях:

Алена Стервова: «Обрати внимание, он с оружием, судя по фильму, он заядлый охотник, вряд ли он одолжил здесь у кого-то ружье, как правило, они используют исключительно свое, т.е. он пересек две границы, шли уверенно со знанием маршрута, указывают номер для организации таких развлечений, похоже, бизнес поставлен… Интересно, что у нас происходит?))».

Гиголаев Георгий: «На данном видео усматриваются признаки по нескольким статья УК и КоАП. При соответствующем документировании и проведении законом предусмотренных мероприятий указанных лиц можно привлечь к ответственности, вплоть до лишения свободы».

В беседе с «Эхом Кавказа» председатель «Зеленой Алании» Залина Габаева пояснила:

«В социальных сетях появилась информация, ссылка на фильм, в котором рекламируется охота на медведя на территории Южной Осетии, а некий блогер по имени Дмитрий показывает, как он, собственно, охотится на медведя. Там даны номера телефонов, по которым можно позвонить для организации охоты, и говорится о том, что в Южной Осетии это не так уж дорого и вполне достижимо. Мало того, когда ты смотришь фильм, там мелькают совершенно определенные лица довольно высокопоставленных чиновников. Скажем так, учитывая, что медведь у нас внесен в Красную книгу, это вызывает какое-то количество очень серьезных вопросов. Я почему-то предполагаю, что, возможно, есть законные основания для этого, но тем не менее люди звонят, спрашивают, что происходит и почему такой беспредел творится у нас на территории Южной Осетии».

В минувшую пятницу лидер «Зеленой Алании» обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку опубликованному сюжету:

«Согласно поступающей от жителей республики информации, на видеохостинге YouTube размещено видео … об организованной охоте на бурого медведя на территории Республики Южная Осетия, лица участников которой хорошо визуализируются. Там же приведена реклама организации охоты в РЮО на медведей «за недорого» и указаны номера организатора. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких птиц и зверей. Охота является незаконной, если осуществляется вопреки специальному запрету; лицом, не имеющим права на охоту или получившим лицензию без необходимых оснований; осуществляемая вне отведенных мест; в запрещенные сроки; запрещенными орудиями и способами…Физическим лицам разрешение на охоту выдает соответствующий орган исполнительной власти либо природоохранное учреждение, при этом разрешение на добычу медведя или копытных выдается на отстрел одной особи. Бурый медведь внесен в Красную книгу Южной Осетии и охраняется законом. Ответственность за незаконную добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, регулируется статьями 258, 258.1. УК РФ и нормами КоАП, действующими на территории РЮО. Просим Вас изучить указанные видеоматериалы, разобраться в ситуации и проинформировать нас о результатах с указанием участников и законных оснований для проведенной ими и отображенной на видео охоты с копиями разрешений на охоту, разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия, а также охотничьих билетов на каждого из участников».

Залина Габаева обращает внимание на то, что животное могло быть убито на территории заповедника:

«У меня очень серьезное основание думать, что эта охота проводится на территории заповедника, и, честно говоря, меня эта ситуация пугает. Но я не знаю точно, не уверена. Директор заповедника в кадре. Я не знаю, может быть, он их там принимал у себя в гостях, я не знаю, где идет эта охота. Собственно, мы отправили заявление в прокуратуру с просьбой разъяснить ситуацию. Я думаю, что в данной ситуации мы недостаточно компетентны для того, чтобы комментировать ее для населения, хотелось бы, чтобы ее прокомментировали профессионалы. Лицензии выдает комитет по экологии и природопользованию на отстрел любых животных. Просто хотелось бы знать о законных основаниях, потому что там, где они, я не знаю, стреляют, не стреляют, но был момент, где показывают кадры, где они целятся, и это откровенно молодые медведи, прямо медвежата. В фильме не показано, что они в них стреляют. В фильме показано, что они убили большого взрослого медведя, но тем не менее рекламировать охоту на краснокнижного зверя на территории другого государства, мне кажется, как минимум некорректным. А как максимум – это уголовное дело, наверное.

– То есть, судя по всему, есть поставленный охотничий бизнес на территории Южной Осетии?

– В принципе, есть такая категория, как охотничий туризм. Теоретически можно представить, что у нас зарабатывают таким образом, что это бизнес. Платят ли они налоги? Как этот бизнес организован и как он учитывается? Мне кажется, очень много вопросов возникает из этой ситуации. Учитывается ли он вообще? Опять же пугает то, что довольно большая часть фильма снята на территории заповедника. Насколько этично, даже если они охотились не на территории заповедника, были там просто в гостях, показывать кадры из заповедника в фильме, рекламирующем охоту на краснокнижного зверя?»

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с председателем комитета геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия Бала Бестауты с просьбой прокомментировать ситуацию. По его словам, он не владеет информацией по поводу распространенного сюжета, о видео ему сообщили журналисты, поэтому от комментариев он пока воздерживается.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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