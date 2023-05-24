После сегодняшнего выступления на экономическом форуме в Катаре оппоненты обвиняют премьер-министра Ираклия Гарибашвили в нанесении непоправимого вреда европейским устремлениям Грузии. Глава грузинского правительства с международной трибуны на английском повторил все те антизападные послания и выпады в адрес Украины и ЕС, к которым он до сегодняшнего дня прибегал исключительно в домашних условиях. После выступления в Дохе оппозиция назвала его «эмиссаром Путина» и обвинила в манипуляциях цифрами.

«Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) вчера здесь сказал, что нет победы для Украины в этой войне, вы согласны с ним?» – первым делом поинтересовался у премьер-министра Ираклия Гарибашвили Манус Крэнни (Manus Cranny), ведущий TV Bloomberg.

Глава грузинского правительства начал издалека. По словам Гарибашвили, эта война – большой вызов, что до Украины, в 2008-м, у Грузии была война с Россией, и что, конечно же, он желает скорейшего завершения войны. Ираклий Гарибашвили не в первый раз избегает слова «победа», затрагивая тему Украины. Правда, впервые на международном экономическом форуме счел нужным отметить, что не видит, чтобы международное сообщество предпринимало «должные меры» для поощрения мирных переговоров. На вопрос, кто должен сделать этот большой шаг, Гарибашвили ответил: «Все, обе стороны».

Лептой грузинских властей в это дело, как следует из слов Гарибашвили, можно считать то, что «Грузия поддержала более 500 резолюций и заявлений в поддержку Украины, и это полностью соответствует международным санкциям» против РФ. Но «наказывать свой народ» введением двухсторонних санкций правительство «Грузинской мечты» не намерено, и второй фронт они тоже не откроют, как бы этого ни хотели украинские политики. И здесь Гарибашвили дословно повторил, только на английском, те наполненные обидой фразы, к которым он часто прибегает в Грузии, культивируя антизападные настроения. А вместе с ними и мысль о том, что якобы никто не помог Грузии, когда было тяжело ей самой, а теперь в случае Украины требуют введения санкций, открытия второго фронта и прекращения торговли и прямых авиасообщений с Россией:

«У нас в 2008 году была война, вы помните. Можете вспомнить кого-нибудь, кто ввел санкции против России? Никто в мире не проявил правильную реакцию, даже просто адекватную. Поэтому задам вопрос: где логика? Наша война – не война, а война в Украине – это война?»

Но на этом претензии главы грузинского правительства ко всему западному миру не закончились. Гарибашвили решил обратиться со своими обидами и упреками напрямую к партнерам, коих называет друзьями:

«Мой вопрос к европейским и американским друзьям таков: мои дорогие друзья, вы продолжали делать бизнес с Россией (после войны 2008 года), не устанавливали санкции, ЕС до 2022 года выделил России 2,3 триллиона долларов, никто не остановил бизнес с Россией. Но в этой ситуации я еще раз хочу подтвердить, что мы поддерживаем Украину и украинский народ, хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее».

Там же в качестве аргумента, говорящего в пользу неприсоединения Грузии к санкциям против РФ, Гарибашвили привел неэффективность и невыгодность этого шага для страны и привел в пример статистику, о которой постоянно говорил и дома: «Торговый оборот Грузии с Россией составляет меньше 1 млрд долларов. А Евросоюз только за четыре дня торгует с Россией на сумму, которую мы выручаем за год. Это смешно».

О том, что премьер-министр манипулирует цифрами, к тому же неточными, профильные НПО и оппоненты власти заговорили сразу, как только глава правительства стал их приводить в оправдание возобновления прямых авиасообщений с Россией.

Евросоюз призывает Грузию не разрывать экономические связи с Россией, а присоединиться к введенным против нее санкциям в авиационной сфере, «чтобы Грузия не стала местом для обхода санкций, введенных против России». Вероятность этого увеличивается в случае возобновления авиасообщения», говорится в заявлении грузинского филиала Transparency International. «В 2022 году товарооборот Грузии с Россией составил не 1 млрд долларов, как говорит Гарибашвили, а 2,5 млрд долларов, что на 52% больше показателя 2021 года. Товарооборот же ЕС с Россией снижается с каждым месяцем», – подчеркивают в организации. Старший аналитик Transparency International Бесо Намчавадзе указывает и на другие неточности в утверждениях главы правительства.

«Это манипуляция цифрами и антизападная риторика. У ЕС до начала войны с Россией был товарооборот в объеме примерно 30 миллиардов евро, сейчас это число снизилось до 8 миллиардов. А правительство Грузии ничего не сделало для сокращения торговли с Россией. Преподносит все это так, будто Грузии запрещают, а сами торгуют. А на критику отвечают вопросом: «вы что, войны хотите?» Все эти послания – часть разработанной ими пропаганды», – заключает Бесо Намчавидзе.

Критиков насторожило сегодня то, что Гарибашвили всю эту риторику транслировал уже на английском языке с международной платформы. Ровно неделю назад у Гарибашвили была возможность, прямо смотря в глаза западным партнерам, высказать свою обиду или мнение по поводу всего того, о чем он сегодня говорил в Дохе. Но 17 мая в Рейкьявике на саммите глав государств и правительств Совета Европы Гарибашвили лишь заявил о том, что Грузия ратует за мир и стабильность и что давно заслуживает статуса кандидата на вхождение в ЕС.

После сегодняшних ремарок Гарибашвили в оппозиции еще сильнее убедились, что власть старается саботировать процесс положительного ответа Брюсселя Тбилиси к концу года. Как нанесение непоправимого вреда расценили оппозиционные депутаты катарские высказывания Гарибашвили. Вот что говорит беспартийный депутат Роман Гоциридзе:

«Вредоносные заявления Гарибашвили вышли уже за границы страны. Если он до этого пугал войной только грузинское население, теперь об этом он уже начал говорить с международных трибун, тем самым став эмиссаром, послом России».

Незаурядным назвал выступление премьер-министра председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. По его словам, «это была констатация фактов, (передача) очень тяжелой информации, о которой должны знать международные партнеры».

Почему именно сейчас решили в правящей силе устами премьер-министра «открыть глаза» международному сообществу, тем более ближневосточному, где собрались в основном лидеры арабских стран и руководители крупных компаний, в «Грузинской мечте» не уточняют.

А для грузинских наблюдателей это еще один знак о смене внешнеполитического вектора «Грузинской мечты» с Запада в сторону России и богатых, но недемократических Ближнего Востока и Китая. В этом ключе иронично символическим кажется тот факт, что первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнила кампания «Азимут». Неправильным углом расположения и оценки по отношению к западным партнерам называют многие в Грузии и утверждения премьер-министра о реакции западных партнеров на войну 2008 года.

За один день донорской конференции в Брюсселе в октябре 2008 года западные страны и международные финансовые организации пообещали выделить, а потом и выделили 4,5 миллиарда долларов для ликвидации последствий войны. США для этой цели выделили один миллиард долларов США, ЕС дополнительно полмиллиарда евро. И это – помимо постоянной многомиллионной финансовой помощи для проведения демократических реформ в стране.

В январе в интервью Украинской службе «Голоса Америки» бывший госсекретарь США Кондолиза Райс напомнила, что Штаты смогли тогда остановить амбиции Москвы по взятию Тбилиси, а по поводу санкций добавила: «Я хотела бы видеть ужесточение санкций после [войны в] Грузии, но, как известно, мы попали в финансовый кризис, и тогда были и другие экономические проблемы».

Кондолиза Райс там же напомнила, что США в 2008 году в мае на саммите НАТО в Бухаресте выступали за вхождение Тбилиси и Киева в альянс. После аннексии Крыма и интервенции России в Украину многие западные политики вслух отмечают, что европейские страны тогда в Бухаресте допустили ошибку. Бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен не раз признавал, что Запад ошибся, когда не сумел достичь консенсуса по принятию Грузии и Украины в альянс.

А в «Грузинской мечте», видимо, посчитали, что об этом нужно вспомнить спустя 15 лет, и тогда, когда Грузия приблизилась к заветной цели получить статус кандидата в ЕС.

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