Миф о «возвращении Абхазии и Южной Осетии»

В среде грузинской ваты и «мечтунов», которые в последнее время отринули все разногласия и плавно слились в нечто монолитно-единое, сейчас царят оживление и радостное ожидание – Россия начинает процесс возвращения нам Абхазии и Южной Осетии. Они свято уверены в том, что восстановление территориальной целостности – оно вот-вот, уже маячит на горизонте, надо только чуть-чуть потерпеть и уж, конечно, ни в коем случае не злить Россию и не идти на поводу у Запада.

На ватно-мечтательских страницах в социальных сетях время от времени празднуют маленькие триумфы – на днях один из пользователей объявил, что «Россия прекратила финансирование оккупированных территорий!», и получил сотни восторженных комментов в духе «Дай бог», «Аминь» и «Надеюсь, скоро мы увидим нашу многострадальную родину единой!»

Представители власти сами открыто ни о чем таком не говорят, понимая, насколько рискованно чрезмерно возбуждать электорат несбыточными обещаниями, но проправительственные говорящие головы намекают на этот счет довольно прозрачно: вот мы сейчас наладили отношения с Россией, и она вернет нам территории.

«Мечто-ватники» – категория эмоциональная, с трезвым рассудком находится в явном и хроническом конфликте и склонна верить в то, чему верить очень хочется

Об этом тоже не говорится прямо и открытым текстом, все больше какие-то полунамеки и недосказанности, но больше и не надо – как говорится, меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. «Мечто-ватники» – категория эмоциональная, с трезвым рассудком находится в явном и хроническом конфликте и склонна верить в то, чему верить очень хочется. Вся беда в том, что Грузия, в силу немногочисленности населения по сравнению с крупными державами, сама никогда не была империей, и имперское мышление остается для большинства населения необъяснимой загадкой.

Чем примитивнее и традиционнее грузин, – тем мельче он мыслит, тем более узок его коридор и низок потолок. Традиционный грузин мыслит, как мелкий торгаш, категориями «выгодно-невыгодно», «я тебе – ты мне». Имперский полет мысли и широта взглядов для него совершенно недоступны – неслучайно Грузия просуществовала у моря 2600 лет, но за все эти века не построила ни одного сколь-нибудь крупного судна.

Наши предки были такие же простые, незамысловатые и лишенные фантазии, как и их современные гипертрадиционные потомки – зачем нам на Таити, нас и тут неплохо кормят.

Что там, за горизонтом, что происходит в мире, который мы не видим? Любопытство, которое гнало европейских, китайских и прочих мореплавателей в долгие путешествия, – недостижимая роскошь для наших краев. Зачем, что нам там делать? Сижу я себе тут в своей землянке, оставьте меня в покое с вашими фантазиями.

Люди со столь ограниченным потолком восприятия мира никак не могут понять, что империи не мыслят категориями «выгодно-невыгодно», а уж Путин – это прямой антипод любого рационализма. Он поставил под угрозу все достижения России последних 30 лет, собственноручно повел страну в изоляцию, сам лишил стратегически важный энергетический сектор главных рынков сбыта. И все во имя каких-то абстрактных целей типа превращения украинцев в разновидность русских – непонятно, кому и зачем это вообще нужно.

Политика – это концентрированное выражение экономики, но, в случае с путинской Россией, политика – первична, экономика – лишь после нее

Нынешнего президента России характеризует готовность без лишних размышлений, не раздумывая, приносить экономические интересы в жертву политическим. Есть такое высказывание: политика – это концентрированное выражение экономики, но, в случае с путинской Россией, политика – первична, экономика – лишь после нее.

Если вернуться в наши края, то владение Абхазией и Южной Осетией России вообще невыгодно ни с какого угла зрения. Во времена моей наивной молодости в Грузии бытовало мнение, что России нужна Абхазия из-за ее курортов, моря и портов, что война велась за пансионаты в Пицунде и Гагре и морской порт Сухуми. Прошли десятилетия, и мы воочию смогли убедиться в том, насколько детским было это представление, – Россия не поимела никакой обозримой выгоды от Абхазии, курортная инфраструктура так и остается в зачаточном состоянии, а сухумский порт способен принимать разве что небольшие суда, привозящие в Абхазию ширпотреб из Турции.

Ну а с практической точки зрения объяснить, зачем Россия уперлась в такой, совершенно глухой медвежий угол, как Южная Осетия, нет даже такого, наивного объяснения.

В начале 2000-х годов Россия попросила у Грузии возможность создания вооруженной группировки в горах, чтобы иметь возможность удара по чеченскому сопротивлению с тыла, и взамен тогда еще Эдуард Шеварднадзе потребовал возврата оккупированных территорий. Для Кремля в то время это была бы шикарная сделка – сдать к чертовой матери совершенно бесполезные земли и получить беспрепятственный доступ в самую глубину горной Чечни, в гнездо джихада.

Сегодня России как никогда в своей истории выгодно задобрить Грузию, чтобы получить идеальный коридор в открытый мир

Это сильно облегчило бы задачу Путину и сберегло бы тысячи жизней, выгода с точки зрения мелкого грузинского торгаша – очевиднейшая. Но президент России отказался и в ответ ввел визовый режим с Грузией.

Сегодня России как никогда в своей истории выгодно задобрить Грузию, чтобы получить идеальный коридор в открытый мир – возвращение территорий не только гарантирует открытость всех уже действующих маршрутов, соединяющих Россию с Европой, но и открытию ЖД-сообщения через Абхазию. А в нынешней ситуации – это совершенно новые возможности.

Учитывая, что в последние месяцы отношение абхазов к России по известным всем нам причинам значительно ухудшилось, а выгоды сближения с Грузией носят жизненно важный характер, – самое время подумать о логике и выгоде. Да, все так и есть. С точки зрения примитивного грузинского традиционалиста – лучшего времени для обмена просто не найти.

На самом же деле, никакого обмена не будет. Путину выгодно сейчас пожертвовать Абхазией и Южной Осетией, но он этого не сделает. По причине, которую никогда не поймет грузин, проживший 2600 лет на берегу моря, но не построивший ни одного каноэ.

Империя существует, пока она расширяется, когда она прекращает расширяться, она прекращает быть империей. Новые территории империи нужны не для чего-то, а сами по себе

Империи не торгуют территориями и союзниками. Взяв территорию под опеку один раз, империя ее никогда никому не подарит и ни на что не поменяет. Может просто уйти по своим внутренним причинам – это да, но, пока она жива, ни подарков, ни обмена не будет. Не пытайтесь логически объяснить, зачем империи нужна та или иная территория – она может быть совершенно бесполезной и дотационной, но империя будет биться до последнего за ее сохранение. Империя существует, пока она расширяется, когда она прекращает расширяться, она прекращает быть империей. Новые территории империи нужны не для чего-то, а сами по себе. В территории важна сама территория, как признак того, что империя все еще жива.

Путин, как настоящий имперец, не мыслит категориями выгоды, и мечтающая вата очень скоро сама в этом убедится. Ее ждет очередное разочарование – никаких подарков не будет.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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