Сегодня в Абхазии отмечают 70-летие со дня рождения талантливого, рано ушедшего из жизни прозаика и поэта Даура Зантария. В преддверии юбилея писателя состоялся видеомост, в ходе которого своими воспоминаниями о Дауре поделились абхазские и российские участники.

Сегодня исполнилось бы 70 лет прозаику, поэту и публицисту Дауру Зантария (1953-2001). Доживший только до сорока восьми лет, он успел золотыми буквами вписать свое имя в историю абхазской литературы.

Этой юбилейной дате была посвящена конференция, организованная в Национальной библиотеке им. И. Папаскира. В ней приняли участие представители абхазской и русской литературы, коллеги и друзья писателя.

Заметным явлением в литературной жизни Абхазии 1980-х стали его исторические повести и рассказы «Судьба Чу Якуба», «Енджи-Ханум, обойденная счастьем», «Следы зубров», «День певца» и другие. Даур 3антария написал сценарии к кинофильмам «Сувенир» («Грузия-фильм», 1985; режиссер Вячеслав Аблотия), «Серебряная улица»...

В 1996 году Зантария переехал в Москву, где работал обозревателем газеты «Россия», корреспондентом журнала «Эксперт». В этих и других изданиях он публиковал эссе и статьи, посвященные современным проблемам Кавказа, ситуации на Северном Кавказе и в Абхазии, этническим и военным конфликтам. Его рассказы, повести и стихи публиковались в периодических изданиях Абхазии и России. В частности, в журнале «Знамя» в 1997 году, а в 1998 отдельной книгой вышел его роман «Золотое колесо». Собрание сочинений Даура Зантария в двух томах (на абхазском и русском языках) вышло в Абхазском государственном издательстве в 2013 году. В него вошли архивы писателя, его публикации и публикации о нем, а также неизданные рукописи, обнаруженные в последние годы. Составитель и автор предисловия – доктор филологических наук Владимир Зантария.

Как и немало представителей национальных литератур в СССР позднего периода, Даур Бадзович был «двуязычным» – одинаково легко, свободно и талантливо писал как на родном абхазском, так и на русском языках. Может быть, поэтому состоявший в преддверии его юбилея видеомост с участием абхазских и российских представителей был построен таким образом – первые говорили на абхазском языке, а вторые на русском.

Основатель и директор центра имени Даура Зантария, функционирующего в Сухуме в квартире, где он жил, Циза Гумба сказала, что, пока жив абхазский народ, о писателе будут помнить, по его произведениям будут ставить спектакли и снимать фильмы. Кстати, в сухумском Русдраме имени Искандера уже немало лет с успехом идет спектакль по исторической повести Даура Зантария «Енджи-ханум, обойденная счастьем».

Поэт, фольклорист и литературный критик Валентин Когония отметил, что Даур, свободно плавая в океане мировой литературы, был близок к фольклору, мифологии, в особенности к словотворчеству абхазского народа, к его мировоззрению.

Поэт Дмитрий Габелия прочел свое эссе, посвященное жизни и творчеству Даура Зантария, а поэт, литературовед и общественный деятель Владимир Зантария сказал, что Даур создал собственный стиль в литературе, стержнем которого стала духовная жизнь абхазского общества.

По видеосвязи из Москвы к разговору присоединился российский и абхазский ученый, известный этнограф-кавказовед, доктор исторических наук Юрий Анчабадзе. Вот его наблюдения:

«Даур был литературным странником, он перешел с одного языка на другой – с абхазского на русский, затем он возвращался к абхазскому, продолжал писать на русском, потому что русский, наверное, давал ему некоторые другие возможности литературного нарратива. Но идеи, образы, глубинные чувства и переживания, какой-то исторический андеграунд, это, конечно, шло из абхазской стихии, из языковой, ментальной, исторической… К сожалению, Даур и по жизни был странником. После войны он уехал из Абхазии. Вообще война перепахала всю Абхазию, в том числе перепахала и Даура. Тут наверняка сыграло роль то, что был сожжен его отчий дом. Об этом есть у него пронзительный рассказ «Три свидания с домом». Странником он и в Москве был в общем-то. Неприкаянным, бездомным. Единственное, что его выручало и спасало, – то, что у него было много друзей – верных, преданных, искренних, любящих его. И он любил их».

Российский поэт, писатель и журналист Игорь Сид тоже дружил с Дауром Зантария и сейчас занимается научным исследованием его творчества. В ходе видеомоста он сказал: «Я знаю, что уже много лет переводятся его тексты на разные языки».

Российский писатель, сценарист и телеведущая Марина Москвина подключилась к мероприятию по видеосвязи из Черногории. Она сказала:

«Было огромное счастье познакомиться с таким человеком, как Даур Зантария. Встреча с ним означала совершенно необыкновенное событие в жизни, он был яркий, талантливый, удивительный. Я хочу вам сказать, что сейчас в свете того, что происходит в мире, мне кажется, он еще больше приблизился к нам, и его роман «Золотое колесо» стал очень важным предупреждением всему человечеству о том, что такое Родина и что такое война».

Сейчас, по ее словам, идет работа над переизданием романа «Золотое колесо» в Москве. Это самое крупное прозаическое произведение писателя, а его действие происходит в Абхазии накануне войны 1992-1993 годов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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