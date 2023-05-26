Против бывших югоосетинских чиновников могут возбудить еще одно дело

Лидеры Азербайджана и Армении на встрече в Москве с участием российского президента договорились лишь о том, что на следующей неделе вице-премьеры трех стран обсудят разблокирование армяно-азербайджанской границы в районе Нагорного Карабаха. Об этом пишет русская служба Би-би-си.

О том, что вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана через неделю встретятся и обсудят «технические вопросы», сказал журналистам после трехсторонних переговоров в Кремле президент России Владимир Путин.

«Мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату – встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и незачищенные вопросы снимут», – сказал Путин. По его словам, вселяет надежду, что нерешенные вопросы будут решены.

Затем российский вице-премьер Алексей Оверчук уточнил, что на встрече на следующей неделе будет обсуждаться прежде всего разблокирование границы.

«Сейчас мы говорим о технических деталях. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно. Конкретно как раз будем говорить о том, какой будет порядок пересечения и какие процедуры будут», – цитирует Оверчука «Интерфакс».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в Москве о возможности подписания мирного соглашения с Арменией.

«Есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», – цитируют российские агентства слова Алиева, сказанные в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на том же заседании заявил, что «Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений».

«Очень важный вопрос в этом контексте – о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха. И в рамках международного механизма я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный и конструктивный диалог между Баку и Степанакертом», – сказал он.

В самом начале встречи Алиев и Пашинян вступили в спор и обменялись критическими комментариями. Алиев упомянул проект Зангезурского коридора. Пашинян обратил внимание, что Алиев «использовал выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении».

Алиев в ответ заметил, что никаких территориальных претензий к Армении у Азербайджана нет, а использование им слова «коридор» не является посягательством на чью-то территорию, поскольку является международным термином.

Премьер-министр Армении также заявил, что Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев, но со стороны Азербайджана остается незаконно заблокированным.

Алиев отверг эти претензии и заявил, что азербайджанский КПП находится в 20 метрах от КПП российских миротворцев и не препятствует движению.

«У нас будет возможность сейчас, как мы и договаривались, в трехстороннем формате обо всем спокойно, в деловом ключе поговорить и, я надеюсь, достичь каких-то договоренностей, которые выведут на путь такого конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом», – сказал Путин на заседании после обмена репликами между Алиевым и Пашиняном.

Как сообщалось ранее, в понедельник Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвали Ереван отказаться от подобных заявлений.