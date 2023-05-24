Вдова Инала Джабиева, убитого в стенах криминальной милиции, требует от государства возмещения морального и физического ущерба в размере 20 миллионов рублей. Оксана Сотиева подала иск в министерства финансов и внутренних дел, а также в Генеральную прокуратуру республики. Сегодня прошло первое судебное заседание по этому делу.

Ответчиками искового заявления Оксаны Сотиевой выступают министерства финансов и внутренних дел, а также Генпрокуратура Южной Осетии.

Напомним, что в ходе расследования уголовного дела о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева 23 августа 2020 года в Цхинвале были задержаны три человека – Николай Цховребов, Герсан Кулумбегов и Инал Джабиев.

28 августа тело Джабиева со следами пыток было доставлено в республиканскую больницу из здания криминальной милиции. Фотографии из морга быстро распространились по социальным сетям и вызвали возмущение общества и массовые акции протеста в Цхинвале с требованием отставки генерального прокурора, главы МВД и тогдашнего президента Анатолия Бибилова.

Президент в отставку не ушел, но обещал взять дело под свой контроль и наказать всех виновных. Впрочем, первоначальное заключение югоосетинского судмедэксперта о насильственной причине смерти Джабиева Генпрокуратура заменила на заключение о том, что молодой мужчина умер по естественным причинам, от синдрома отмены наркотических веществ. При этом задержанные по этому делу силовики проходили лишь по статье о превышении должностных полномочий.

После президентских выборов и прихода к власти новой команды дело было передано в прокуратуру на доследование, обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, и превышение должностных полномочий с применением насилия».

19 апреля 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии объявила о возбуждении уголовного дела против экс-министра внутренних дел Игоря Наниева, чуть позже – против бывшего генпрокурора Урузмага Джагаева.

От закрытия уголовного дела в связи со смертью супруга Оксана Сотиева, уверенная в его невиновности, отказалась. 15 июля 2022 года оно было прекращено постановлением Верховного суда за непричастностью к совершению преступления трех подозреваемых

В исковом заявлении адвокат Сотиевой Фатима Гатагонова указала:

«Согласно ст.40 Конституции Южной Осетии, каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти и управления или их должностными лицами… Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеет, в том числе, подсудимый, в отношении которого был вынесен оправдательный приговор».

Оксана Сотиева настаивает: ее супруг скончался во время незаконного задержания и содержания под стражей, где подвергался издевательствам и избиениям, был ограничен в еде. У Инала Джабиева осталось трое малолетних детей, поэтому его вдова требует от государства в качестве возмещения ущерба 20 миллионов рублей. Продолжает Оксана Сотиева:

«После того, как прокуратура отказалась от своего обвинения против моего супруга и Верховный суд признал право на реабилитацию, я воспользовалась этим правом и подала в суд на возмещение, компенсацию морального ущерба. Я указала (в исковом заявлении) там сумму в 20 миллионов, так как у меня трое детей, их надо вырастить, воспитать, обеспечить.

– То есть вы считаете, что именно эта сумма эквивалента нанесенному моральному ущербу?

– Во-первых, я считаю, что никакие миллионы или миллиарды не стоят человеческой жизни. Но, еще раз повторюсь, после того, как суд признал право на реабилитацию, я воспользовалась этой возможностью. Если суд удовлетворит мое ходатайство, мое исковое заявление, то, конечно, все эти деньги будут использованы во благо моих детей, ради их будущего».

Само заседание, на котором судья Цхинвальского городского суда Оксана Кокоева приступила к рассмотрению иска, длилось не более 10-15 минут. Представитель Министерства финансов Анатолий Кокоев попросил суд отказать в удовлетворении требования Сотиевой:

«Судья: Истец просит взыскать в пользу представителя Джабиева Инала Сергеевича – Сотиевой Оксаны Анатольевны, с Министерства финансов РЮО за счет казны РЮО компенсацию морально вреда в порядке реабилитации в размере 20 млн рублей. Вы исковые заявления, Сотиева, поддерживаете и просите удовлетворить?

Оксана Сотиева: Да.

Судья: Гатагонова?

Фатима Гатагонова: Однозначно!

Судья: Вы, Анатолий?

Анатолий Кокоев: Мы не признаем и просим суд отказать.

Судья: На каком основании?

Анатолий Кокоев: В связи с дефицитом бюджета и отсутствием финансовых средств в государственном бюджете РЮО».

По словам судьи Цхинвальского городского суда Оксаны Кокоевой, на следующем заседании «дело будет рассматриваться по существу», суд будет обсуждать сумму компенсации по исковому заявлению Оксаны Сотиевой. По предварительной договоренности, второе заседание состоится в начале июня.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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