Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба раскритиковал власти республики за отсутствие реакции на отмену Россией визового режима и возобновление авиасообщения с Грузией. Оппозиционер указывает на договор, согласно которому Москва и Сухум должны проводить скоординированную внешнюю политику, особенно когда речь идет о Грузии, с которой «Абхазия находится в состоянии войны». Общественный деятель Астамур Какалия, напротив, считает, что это неплохо для Абхазии, так как «грузинское правительство не идет на поводу у радикалов».

Сперва напомним хронологию событий. 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года после так называемой гавриловской ночи в Тбилиси, и отменил визовый режим для жителей этой страны. Аналитики предсказывали в последние недели, что такое решение вот-вот может быть принято. Многие в Грузии, прежде всего оппозиционеры, возмутились этим. Они критикуют правящую партию «Грузинская мечта», которая считает, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. Хотя Западу они действительно не понравились.

Наиболее радикально настроенные грузинские оппозиционеры заявили, что будут стараться воспрепятствовать запланированным рейсам. А тут еще подоспел скандал вокруг российской авиакомпании «Азимут». Ей, наряду с другими, на которые не наложены ЕС и США антироссийские санкции, было разрешено осуществлять с 17 мая прямые рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. (Первый такой запланирован на послезавтра.)

Дело в том, что на сайте «Азимута» Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных государств – в полном соответствии с тем, что почти 15 лет назад их независимость была признана Российской Федерацией. В частности, желающие могли указать их при регистрации на сайте авиаперевозчика и при покупке билета. Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает грузинский закон «Об оккупированных территориях». Глава НПО «Защитники демократии» Георгий Мшвениерадзе обратился к правительству Грузии: «Вы проверили и выдали разрешение компании, у которой на сайте Абхазия и Южная Осетия указаны в качестве отдельных государств?» А лидер оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария и вовсе обвинила власти страны в «измене родине» после того, как обнаружила Абхазию и Южную Осетию на сайте авиакомпании в графе «Укажите государство, где выдан ваш паспорт».

Но спустя примерно два часа Мшвениерадзе опубликовал новый пост, сообщив, что «Азимут» удалил Абхазию и Южную Осетию из списка стран на своем сайте. «Под натиском грузинских пользователей российская авиакомпания «Азимут» в оперативном режиме признала территориальную целостность Грузии и убрала оккупированные регионы Абхазию и Самачабло из списка стран, которые можно было выбрать при регистрации», – торжествующе сообщило грузинское интернет-издание Tbilisi Life.

Наблюдатели отметили, что «Азимут» поступил в соответствии с давнишним рассуждением Генриха IV, что «Париж стоит обедни». Но при этом попал в политическую ловушку и оказался под перекрестным огнем. 16 мая депутат Госдумы РФ, осетин Зураб Макиев, представляющий в Госдуме Северную Осетию и ДНР, направил обращения генпрокурору России Игорю Краснову и руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой проверить, соблюдает ли «Азимут» законодательство России, признавшей независимость республик 26 августа 2008 года по результатам «пятидневной войны». От Росавиации он потребовал приостановить действие лицензии «Азимута» на авиаперевозку.

И тут авиакомпания додумалась-таки вообще убрать графу «страна» на своем сайте. Теперь при регистрации или покупке билета можно указать номер паспорта, не указывая государство, выдавшее его.

Вот как абхазские пользователи отреагировали на сообщение, что «Азимут» убрал Абхазию и Южную Осетию из списка стран на своем сайте. Комментарии в основном были ироническими:

«Как же мне быть теперь?»;

«Надо срочно организовать манифестацию с плакатами, что мы бойкотируем теперь этот «Азимут».

Многие из комментаторов не поняли, почему Абхазия вообще была в этом списке: у нас же, мол, до сих пор аэропорт не работает. И кому-то пришлось объяснять, что «это список стран, по паспорту которых можно купить билет».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественным деятелем Астамуром Какалия. И вот как он оценил ситуацию:

«Экономически и России, и Грузии выгодно открытие этих авиарейсов. И поскольку им это выгодно, мы никак этому воспрепятствовать не сможем даже при большом желании. Потому что это между ними происходит. То есть это рейс «Москва – Тбилиси» или «Сочи – Тбилиси». Это рейс не наш, не к нам».

Что касается скандала вокруг авиакомпании «Азимут», то, по мнению Какалия, ситуация в итоге разрешилась без моральных потерь для Абхазии. Он говорит:

«Ситуация более или менее разрешилась. Авиарейсы, скорее всего, будут, и это, я думаю, в принципе для Абхазии неплохо. Потому что это добавление в копилку мира в регионе. То есть грузинское правительство не идет на поводу у радикалов, второго фронта никто не собирается открывать».

Относительно опасений в Абхазии, что авиасообщение между Россией и Грузией перенаправит туда часть турпотока, который поехал бы в Абхазию, Какалия заметил:

«Сказать, что это так сильно повлияет и все туристы уйдут в Грузию, не приедут в Абхазию, – нет. Их огромное количество. Столько эти самолеты физически не привезут людей».

А вот лидер оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба придерживается другого взгляда. Сегодня он написал в телеграм-канале:

«Прошла неделя как наш союзник и стратегический партнер Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, плюс возобновляется прямое авиасообщение, и нет никакой реакции с нашей стороны, даже когда упоминание об Абхазии удаляется с сайтов российских авиакомпаний… Никто не говорит о том, что мировая держава Российская Федерация должна координировать с Абхазией свои отношения с КНР или коллективным Западом. Но когда речь идет о государстве, с которым Абхазия находится в состоянии войны, уверен, здесь наше мнение должно учитываться. Непонятна молчаливая позиция руководства Абхазии по этому поводу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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