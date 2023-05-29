Коммерческая палата сингапурского суда обязала Credit Suisse выплатить компенсацию в размере 926 миллионов долларов бывшему премьер-министру Грузии, бизнесмену Бидзине Иванишвили за нарушение обязательства банка по защите активов клиента. Сегодня адвокаты Иванишвили распространили пресс-релиз, в свою очередь, в правящей партии попытались объяснить действия швейцарского банка политическими мотивами.

Своим постановлением Международный коммерческий суд Сингапура заявил, что сингапурское подразделение Credit Suisse действовало недобросовестно и не обеспечило сохранность активов Бидзины Иванишвили – этот вердикт ставит точку в деле 15-летней давности. Суд постановил, что ответчик, «дочка» Credit Suisse Trust Limited, нарушил свои обязанности по защите активов истцов, тем самым причинив им убытки.

Как говорится в постановлении суда, Бидзина Иванишвили, занимавший пост премьер-министра Грузии с 2012 по 2013 год, в 2005 году поместил 1,1 миллиарда долларов на попечение Credit Suisse Trust, то есть передал свои активы под управление банка.

В своем решении, опубликованном в пятницу, суд заявил, что банк не смог защитить активы Иванишвили, позволив Патрису Лескодрону, советнику Credit Suisse Trust в Сингапуре, получить к ним доступ.

Напомним, Лескодрон был осужден швейцарским судом в 2018 году за подделку подписей бывших клиентов, в том числе Иванишвили, которой он занимался в течение восьми лет. Он признался в фальсификации сделок и сокрытии убытков в схеме, которая принесла ему десятки миллионов швейцарских франков. Он был освобожден в 2019 году и покончил с собой в 2020 году.

Следующий этап противостояния Иванишвили с Credit Suisse начался после вторжения России в Украину. Сообщалось, что банк заморозил счет бизнесмена в размере более двух млрд фунтов стерлингов на том основании, что средства могут иметь российское происхождение. Юристы Иванишвили Лаша Каландадзе и Ника Гулуа распространили сегодня специальное заявление, в котором говорится:

«Как известно общественности, большая часть активов, уцелевших в результате незаконных действий банка, была переведена из Credit Suisse в другой швейцарский банк (Julius Baer), хотя траст Credit Suisse остался распорядителем имущества. С марта 2022 года траст изменил отношение к исполнению своего обязательства: создал препятствия и ограничил доступ бенефициаров к активам. Сначала невыполнение обязательства объяснялось «текущими геополитическими событиями в Восточной Европе», а потом пытался уклониться от обязательства с помощью различных искусственных барьеров. Выражаем надежду, что нам не потребуется обращаться в суд для ликвидации траста и раздела активов, и банковский траст вынесет решение о разделе активов. Это восстановит неограниченный доступ к активам, доступ к которым был ограничен с марта 2022 года, как выразился траст Credit Suisse, в связи с «геополитическими событиями в Восточной Европе».

Напомним, лидеры основанной Иванишвили партии «Грузинская мечта» не раз указывали, что заморозка средств является своеобразной местью Запада за отказ Иванишвили открыть второй фронт против России.

«Это неформальная санкция против Бидзины Иванишвили – больше я не знаю, как можно выразиться», – так ответил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на вопрос журналистов.

«У них в банке заморожены два миллиарда долларов, и это де-факто неформальная санкция, которая уже больше года, с начала войны применяется против Бидзины Иванишвили. О более строгих мерах в отношении кого-либо я за это время не слышал. Да, в отношении конкретных лиц всегда вводились различные санкции. Но они всегда сопровождались каким-то объяснением. Но на Бидзину Иванишвили де-факто наложена неофициальная санкция без каких-либо объяснений», – подытожил Мамука Мдинарадзе.

Для «Грузинской мечты» власть и финансовый капитал Бидзины Иванишвили гораздо важнее престижа Грузии, так как «Грузинская мечта» может использовать любое решение в пропагандистских целях, полагает депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе, комментируя заявление адвокатов и политиков партии Бидзины Иванишвили.

«Необходимо подчеркнуть, что у этого банка, проигравшего спор неформальному правителю страны, есть проблемы – он был на грани банкротства, несколько лет назад он столкнулся с финансовыми проблемами, поэтому утверждение «Грузинской мечты» о том, что это была коллективная сделка Запада, совершенно абсурдно. У пропаганды «Грузинской мечты», обвиняющей Запад в неформальных санкциях, нет никаких аргументов. Все прекрасно знают о неформальном правлении Иванишвили, о внешнеполитическом курсе, проводимом «Грузинской мечтой», поэтому в будущем исключать ничего нельзя, но в любом случае «Грузинская мечта» уже сейчас использует любое решение для пропаганды в личных целях олигарха», – заявила Деканоидзе.

Судя по всему, Credit Suisse Trust намерен обжаловать решение суда, поскольку считает его несправедливым и создающим «серьезные юридические проблемы», так что скорой развязки ожидать не стоит.

Напомним, после того, как второй по размерам банк страны Credit Suisse оказался на грани банкротства, стало известно, что его активы приобретет крупнейший банк Швейцарии UBS. Credit Suisse со 167-летней историей входит в число 30 системообразующих глобальных банков – его судьба может отразиться на банковской системе по всему миру.

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