Правящая партия вновь объясняет заморозку швейцарских счетов Бидзины Иванишвили неприсоединением Грузии к санкциям против России. Впрочем, лидеры «Грузинской мечты» вновь заверили, что он и его команда не поддадутся шантажу Запада.

Сегодня лидеры «Грузинской мечты» по отдельности выступили с заявлениями схожего содержания: основатель партии Бидзина Иванишвили не предал Грузию и не последовал воле определенных сил, желающих втянуть страну в войну, за это его пытаются наказать и против него де-факто введены конкретные санкции, которые не достигнут результата, и Западу стоит отказаться от шантажа грузинского миллиардера.

Об этом сказали глава фракции Мамука Мдинарадзе, его зам Арчил Талаквадзе и генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Последний, пожалуй, был в этом вопросе наиболее последователен.

«Против этого человека ведется спланированная атака, ему заморозили деньги в швейцарском банке. Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям против России. И почему принято такое решение? Потому что мы не хотели навредить стране, собственному населению. Как мы могли присоединиться к санкциям, когда было понятно, что мы не навредим России? Напротив, это будет сродни харакири. То же самое можно сказать и с открытием второго фронта. Все предпринятые ими действия не дадут результата, потому что они не знают Бидзину Иванишвили. Они действительно не смогут шантажировать его финансовыми санкциями, чтобы он сделал неправильный шаг против страны и народа. Они не знают феномена Иванишвили, и это печальная реальность», – подытожил Каладзе.

Катализатором этих заявлений стало вчерашнее интервью главы Управления по координации санкций Госдепартамента США Джима О’Брайена «Голосу Америки», где он заявил об увеличении транзита электронных товаров через Грузию в Россию.

«Критически важная электроника поступает в Россию через третьи страны. Кому-то в этих странах это может показаться привлекательной возможностью заработать, но сейчас мы говорим о том, что часть этих товаров попадает на поле боя, а значит, будь то владелец бизнеса в какой-либо из этих стран или продавец где-то еще, они играют в рулетку - они могут знать, а могут и не знать, что нарушают санкции. Я бы сказал, что в том, что касается финансовых санкций, Грузия очень старательно их соблюдала. Мы наблюдаем рост транзита электронных товаров через Грузию в Россию. Большая часть этой торговли была легальной до конца 2022 года, примерно до того момента, когда ЕС, а затем остальные страны «Большой семерки» ввели ограничения на эту продукцию. Мы ожидаем, что эти цифры очень быстро снизятся. И я надеюсь, что компании, которые были вовлечены в эту торговлю, поймут, что это окно закрылось, и прекратить ее нужно уже сейчас», – отметил Джим О’Брайен.

Позднее вопрос приобрел дополнительную остроту в парламенте, когда представители оппозиции напомнили власти предостережения высокопоставленного американского чиновника. Лидер фракции Мамука Мдинарадзе ответил, что эти ответы были неверно интерпретированы:

«Вы, журналисты, когда ставите вопрос таким образом, должны понимать, что мы говорим о чипах. Вы знаете, что если кто-то хочет ввезти их в страну-оккупант, то почему это должно происходить из Грузии, когда у России сегодня торговые отношения с половиной мира? Индия и Китай с ними торгуют, и если кто-то 3-4 сумки микросхем самолетом провезет в Россию, то это обязательно должно произойти через Грузию? Тиражировать какую-то бредовую версию, по которой кто-то сделал заявление, и, прикрываясь авторитетом имени и фамилии, вы пытаетесь распространить эту версию в грузинском обществе? Я сказал свою версию, можете верить, можете нет».

В оппозиции напоминают, что, согласно последнему соцопросу IRI, 62 процента опрошенных готовы ради вступления в ЕС разорвать торговые отношения с Россией. По мнению депутата ЕНД Анны Цитлидзе, Иванишвили загнан в тупик – отсюда и истерика власти:

«Бидзина Иванишвили должен понимать, что, когда он лишает страну европейских перспектив, переводя ее на орбиту России, санкции неизбежны, и он лишится не только замороженных в западных банках двух миллиардов долларов, но и всего своего имущества, и граждане Грузии поддержат это».

А по словам депутата от «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, санкций Иванишвили сможет избежать, лишь отказавшись от управления страной из-за кулис.

Напомним, в первом квартале текущего года на долю России пришлось 12 процентов грузинского экспорта, впрочем, эксперты, опираясь на беспрецедентный рост грузинского реэкспорта в Армению и Казахстан, считали, что и большинство этих товаров попало на российский рынок, так как торговля с этими государствами, как членами Таможенного союза, не облагается двойным налогообложением.

Информация находит подтверждение в авторитетных СМИ. К примеру, согласно материалу The New York Times, именно Армения и Казахстан фигурируют в списке стран, которые резко нарастили объемы продажи микросхем и других электронных компонентов в Россию.

Что касается истории со швейцарскими активами грузинского олигарха Иванишвили, то, по информации его адвокатов от 11 апреля, его активы из находящегося в тяжелом положении Credit Suisse переведены под внешнее управление другого швейцарского банка, к которым он не имеет доступа с 20 марта 2023 года.

На сегодняшний день в понесшем беспрецедентные убытки Credit Suisse утверждают, что после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину заморожены российские активы на сумму более 17,5 миллиардов швейцарских франков (около 19 миллиардов долларов). При этом лишь небольшая часть из них – около 4 миллиардов – принадлежит людям, находящимся в санкционных списках Евросоюза. Часть остальных 13,6 миллиарда франков, как утверждают СМИ, принадлежит людям, внесенным в санкционные списки в других юрисдикциях, таких как США.

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