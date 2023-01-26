Судебный спор со швейцарским банком по поводу причиненного Иванишвили ущерба продолжается. Миллиардер утверждает, что после начала войны в Украине он стал жертвой политического давления и не может получить миллиард долларов.

Бидзина Иванишвили вновь обвинил Credit Suisse в политическом давлении и в санкциях – это следует из опубликованного заявления основателя «Грузинской мечты». В нем повторяются аргументы прошлых заявлений, в которых утверждается, что олигарх до сих пор не может получить деньги, хранящиеся в трастах, учрежденных Credit Suisse.

«Продолжающийся спор с Credit Suisse вышел за правовые рамки и стал политическим вскоре после начала военного конфликта в Украине в феврале 2022 года. В течение нескольких недель г-н Иванишвили столкнулся с проблемами с доступом как к своим средствам, так и к произведениям искусства и самолетам. Несмотря на то, что некоторые юридические вопросы были решены с большим трудом в судебном порядке, основная проблема доступа к средствам остается, и мы считаем, что связано это с неформальными санкциями».

Ситуация стала ухудшаться после того, как 14 декабря 2022 года Европарламент проголосовал за резолюцию, рекомендующую ввести санкции против Иванишвили, хотя она не была принята исполнительными органами Евросоюза, считают авторы письма:

«Г-н Иванишвили утверждает, что кампания политического давления со стороны Credit Suisse продолжается, и в результате он и его советники рассматривают возможность проведения кампании по обнародованию доказательств того, как руководство Credit Suisse нанесло ущерб репутации банка и имиджу самой Швейцарии, когда Credit Suisse заявил, что задержки с выплатами были вызваны «геополитической ситуацией в Восточной Европе».

Тем временем и в партии власти сегодня выразили свое негодование. По словам замглавы юридического комитета парламента Давида Матикашвили, налицо незавуалированная попытка определенных сил заставить Бидзину Иванишвили вернуться к власти, дабы в интересах «глобальной партии войны» вынудить Грузию ввязаться в войну «против России».

Инициированную Европарламентом резолюцию о введении санкций в отношении Иванишвили депутат назвал «пустой бумажкой».

«Заявление, сделанное каким-либо (европейским) ведомством, которое отражает не реальность, а интересы определенных групп по отношению к конкретному человеку (Бидзине Иванишвили), не является для нас аргументом. Когда действия этого человека представляют в искаженном контексте, для нас, для Грузии, это равнозначно нападению на страну. Грузия не будет вовлечена ни в какую войну, и любая бумажка, где меценат выведен как олигарх, а виновный Саакашвили как маяк демократии не имеет для нас никакого значения. Они не знают Бидзину Иванишвили, его невозможно шантажировать, и любая подобная попытка обречена на фиаско», – заявил Матикашвили.

Схожей точки зрения придерживаются бывшие представители правящей команды, поднаторевшие на антизападной риторике. По словам представителя «Силы народа» Гурама Мачарашвили, Иванишвили стал объектом шантажа «западных сил»:

«Никаких доказательств не надо, чтобы уяснить: определенные силы на Западе объявили Бидзине Иванишвили войну. С вопиющими нарушениями международных норм ему ограничили доступ к активам на один миллиард долларов. Это подтверждено международными инстанциями, однако, несмотря на это, швейцарская банковская система упрямо это игнорирует. Я знаю, лично на него оказывалось давление, чтобы он открыл второй фронт на стороне Украины, и общество об этом информировано».

В оппозиции убеждены, что Иванишвили заразил неврозом членов основанной им политической команды. По мнению представителя партии «За Грузию» Анны Бучукури, геополитические интересы Грузии оказались в заложниках личных интересов Иванишвили.

«В послании нет ничего нового с точки зрения риторики. Иванишвили может думать, что он настолько важная фигура, что с ним борется все человечество, но мне это кажется немного комичным. Сегодня в мире наблюдается смена глобальной архитектуры безопасности, а на этом фоне Иванишвили и все члены его т.н. правящей команды готовы подставить европейское будущее нашей страны ради защиты личных интересов олигарха. То, что он сам связывает политические процессы со своим частным спором, свидетельствует о его страхах. Очень противоречиво, когда, с одной стороны, лидеры «Мечты» говорят, что резолюция Европарламента не несет никакой значимости, а с другой стороны, сами увязывают резолюцию с этим спором. Это письмо еще раз доказывает, что Бидзина Иванишвили находится в иррациональных страхах», – подытожила Анна Бучукури.

По словам главы «Центра стратегических инициатив» Левана Алапишвили, у нынешней фазы противостояния две плоскости – правовая и политическая. И если на юридическом фронте предпринятые действия поддаются логике, где стороны целенаправленно играют на понижение значимости оппонента, этого нельзя сказать о политической составляющей, когда финансовые интересы олигарха вошли в противоречие с западным вектором развития Грузии:

«Формируется очень опасная тенденция, которая, к счастью, входит в противоречие с историческим выбором грузинского народа, что нашло отражение в Конституции, где написано, что главным стремлением развития Грузии является членство в евроатлантических структурах. Поэтому антизападная и антидемократическая риторика власти способна лишь на время приостановить, но не столкнуть Грузию с европейской колеи развития. В целом риторика власти направлена для внутреннего потребления и адресована к своему партактиву».

Напомним, самый богатый человек Грузии, экс-премьер Бидзина Иванишвили, с 6 сентября ведет судебную тяжбу с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse в Сингапурском международном коммерческом суде.

Иванишвили считает, что Credit Suisse Trust Ltd не защитил свои инвестиции и не предпринял соответствующих шагов для предотвращения убытков. Адвокаты Иванишвили в своем заявлении упоминают, что в 2005 году он вложил в траст Credit Suisse 1,1 млрд долларов.

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