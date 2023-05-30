Очередными заявлениями удивил страну премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили – на этот раз в Братиславе, на Форуме глобальной безопасности. Глава грузинского правительства считает причиной вторжения РФ в Украину желание Киева стать членом НАТО. Многие грузинские и европейские наблюдатели видят в этом еще один признак готовности официального Тбилиси отказаться от евроатлантической интеграции.

Появления премьер-министра Ираклия Гарибашвили на международных форумах последнее время для многих в Грузии стали походить на хождение по минному полю. Постоянные напоминания о том, что до Украины была война в Грузии, что тогда никто не помог маленькой стране, а теперь от нее требуют санкций против России, открытия второго фронта, каждый раз воспламеняли и так поляризованную политическую среду. Но сегодняшние слова Гарибашвили произвели эффект оглушительного взрыва – он заговорил цитатами российских властей. Запустить «кремлевский трек» в исполнении Гарибашвили удалось Джастину Вогту, исполнительному редактору журнала Foreign Affairs. Он, как модератор панельной дискуссии на братиславском форуме безопасности «Два шага Тбилиси: Сопротивление Москве, возвращение Брюсселя?», не переставал добиваться прямого ответа от главы грузинского правительства на вопрос: «Почему Россия начала вторжение в Украину в 2022 году?» Уклониться Гарибашвили от ответа, ссылаясь на то, что ему хотелось бы поговорить о проблемах своей страны, а о причинах войны в Украине знают все, журналист не давал. И после его четвертой попытки Гарибашвили сказал:

«Я думаю, что вы, как и аудитория, хорошо знаете. Одной из главных причин было НАТО, расширение НАТО, правильно? И много других причин».

«Вы думаете, что расширение НАТО спровоцировало войну?» – уточнил модератор и тем самым спровоцировал уже и самого Гарибашвили:

«Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Следовательно, мы видим последствия».

А дальше уже Гарибашвили повторил в очередной раз: основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили не олигарх, а меценат и спаситель Грузии, он спас страну от правления «диктатора Михаила Саакашвили и его «Нацдвижения». Что с «Грузинской мечтой» страна не знает, что такое война, она богатеет, и цель правительства – мир, стабильность «достижение деоккупации мирными способами».

«Это чудо, хороший опыт, пример, мы создали хороший прецедент как маневрировать в этой турбулентной ситуации, как выжить этой маленькой стране, не члену НАТО, хотя мы хотим быть частью НАТО или ЕС. Поэтому мы пытаемся сориентироваться (управлять) в этой сложной ситуации».

В рамках, видимо, того же чуда премьер-министр пообещал, что к июню власти выполнят из 12 европейских рекомендации все, кроме одной, – то есть первой – о деполяризации.

То, что нетерпимость к оппонентам остается невыполнимой задачей, глава правительства там же и продемонстрировал на примере Шота Гвинирия, бывшего посла Грузии в Нидерландах, теперь сотрудника Исследовательского центра экономической политики. Он задал вопрос премьер-министру. Отметив, что после российской агрессии в Украине грузинская власть «ускоряет отношения с Россией и увеличивает зависимость Грузии от России, он спросил: «Рассматривали ли вы последствия поражения России в войне с Украиной для Грузии, учитывая нынешние обстоятельства, в которых мы все сегодня находимся?»

«Это оппозиционер, пародия на оппозиционера, который из Тбилиси специально прилетел в Братиславу для провокационного вопроса», – начал разоблачать премьер-министр бывшего дипломата грузинского правительства, назвав его слова провокационными, и пояснил, что оппозиция должна быть едина с властью, которая делает все для сближения страны с ЕС и защиты национальных интересов.

«Только что мы видели пример поляризации, можете сказать больше, почему вы не согласны с ним?» – попросила уточнений у Гарибашвили сидящая в зале французский журналист. Как потом отмечали оппозиционеры, ответ премьер-министра больше походил на «политический шантаж и требование»:

«Если вы хотите избежать на следующем саммите Globalsec такого рода поляризации, дайте нам статус, дайте нам статус – это положит конец поляризации в Грузии!»

Словам Гарибашвили аплодировали сидевшие в зале представители грузинской делегации. Но в грузинском парламенте его речь вызвала горячую перепалку. Оппозиционные депутаты на пленарной сессии возмущались позицией правительства «Грузинской мечты» по отношению к России, а сегодняшние слова Гарибашвили, один в один повторяющие пропаганду Кремля, они сочли открытой «заявкой на отказ от интеграции в НАТО и ЕС». Беспартийный депутат Хатия Деканоидзе тщетно призывала власти одуматься:

«Речь Гарибашвили идентична тезисам Кремля, российской власти. России не нужен повод для нападения на суверенные, свободные страны. Все идет к тому, что грузинская власть откажется от НАТО и ЕС, и начнутся так называемые переговоры РФ взамен на возвращение наших оккупированных территорий. Эта та тяжелая пропагандистская линия, которой вы будет следовать для сохранения власти перед парламентскими выборами 2024-го».

Депутаты «Грузинской мечты», напротив, восхищались выступлением премьер- министра, а оппонентов обвиняли в том, что те не выступали против введенного Саакашвили после августовской войны 2008 года безвизового режима для россиян. Лидера партии «Гражданин», депутата Алеко Элисашвили возмутила такая постановка вопроса:

«Я и тогда был против решения Саакашвили. Но сколько будете говорить о Саакашвили, вы уже 11 лет у власти. Россия проигрывает, а вы на чьей стороне?» – пытался он добиться четкого ответа от депутатов партии власти, чтобы понять, почему премьер-министр Гарибашвили на международных платформах говорит о солидарности с Украиной и желает ей мира, но избегает произнести слово «победа».

Слова Гарибашвили возмутили и западных политиков и наблюдателей. В социальных сетях они критиковали премьер-министра Грузии за «короткую память», а европарламентарий Раса Юкнявичене в Twitter под видео Гарибашвили, где он говорит, что Киев войной поплатился за желание вступить в НАТО, в сердцах написала на русском: «Говорит Москва!», и еще: «Бесстыдное распространение лжи. Еще одно свидетельство того, что нынешнее правительство Гарибашвили следует российской пропаганде».

Европарламентарий выражает надежду, что на запланированном на завтра выступлении перед Европарламентом у президента Саломе Зурабишвили будут совсем другие послания. На это рассчитывают многие и в Грузии.

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