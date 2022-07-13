Грузию призвали к дебидзинизации

Критика грузинских властей в Европарламенте становится все жестче. При обсуждении новой резолюции с оценкой выполнения Грузией договора об Ассоциации с ЕС некоторые евродепутаты потребовали внесения в текст уточнений по вопросу деолигархизации в контексте освобождения Грузии от влияния Бидзины Иванишвили. В Брюсселе также недовольны агрессивной антизападной риторикой грузинской власти и отсутствием готовности выполнять 12 пунктов европейских перспектив.

Свен Миксер, главный докладчик по Грузии, сразу предупредил, что проект резолюции требует доработок и поправок. На ежегодную оценку по выполнению Грузией договора повлияла поданная после начала российского вторжения в Украину страной заявка на получение статуса кандидата в ЕС. Поэтому проект резолюции больше опирается на 12 условий, которые ЕС поставили перед Грузией. Но, как следует из слов Свена Миксера, грузинские власти не выполнили пока и прошлогодние рекомендации Брюсселя.

«Из-за отсутствия прогресса в реформе судебной системы Грузия не получила микрофинансовый транш ЕС в 75 миллионов евро», - напомнил Свен Миксер, призвав грузинские власти к соблюдению высоких стандартов демократии и верховенства закона. Но он был, пожалуй, единственным, кто при обсуждении проекта резолюции на комитетском слушании в европарламенте не был резок в оценках политики «Грузинской мечты».

Самым ярким стало выступление депутата Европарламента Расы Юкнявичене из фракции Христиане-демократы-ЕРР. Она разъяснила «Грузинской мечте» термин «деолигархизация», который не сходит с грузинских телеэкранов:

«Я бы сказала, что Грузия в плену у одного человека. Если «Грузинская мечта» не понимает, что означает «деолигархизация», упомянутая в предложениях Еврокомиссии, я помогу им понять. Это означает «дебидзинизация» или «деиванишвилизация» Грузии. Вот что должен сделать грузинский народ, чтобы не быть в заложниках одного человека».

Недовольство утверждением правящей партии о том, что деолигархизация не касается Бидзины Иванишвили, высказал Андрюс Кубилюс из той же фракции. Его возмутили также недавние слова председателя партии власти Ираклия Кобахидзе о том, что, в случае вовлечения Грузии в войну, ей гарантирован статус кандидата в ЕС:

«Если послушать выступления, то кажется, что они пытаются поднять температуру поляризации, они обвиняют всех вокруг, не только оппозицию и гражданское общество, но и посла США, Евросоюз, утверждают, будто мы подталкиваем Грузию к войне, что абсурдно. Похоже на кремлевскую пропаганду. Кремль говорит, что во всем виноват Запад. Сейчас то же самое говорит и правящая партия Грузии. Может быть, стоит воспользоваться случаем и объяснить, что означают эти 12 пунктов, что означают деполяризация и деолигархизация. Кажется, они этого не понимают».

Отдельно пояснил Кубилюс, что такое олигарх и кто им является в Грузии:

«Олигарх – это человек, у которого много денег, который захватывает государство, который может назначать своих телохранителей, бывших телохранителей, бывших советников и помощников министрами и премьер-министрами. Бидзина Иванишвили – единственный такой человек в Грузии. Это то, о чем мы говорим».

Другие европарламентарии – Анна Фотыга и Михаил Галер – напомнили о своем требовании освободить из заключения гендиректора ТВ «Мтавари» Нику Гварамия и отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу:

«Никогда не поздно исправить ошибки, допущенные политизированным правосудием», – отметил евродепутат Галер, призвав власти освободить Нику Гварамия.

Не были позитивными и оценки приглашенных на слушания представителей исполнительной власти структур ЕС. Дорота Делухи из Европейской службы внешних связей отметила, что вместо совместного следования 12 пунктам в Грузии партия власти, оппозиция и гражданский сектор предоставили отдельные планы их исполнения. При этом чиновник добавила, что у Грузии есть все ресурсы провести реформы и воспользоваться шансом войти в открытые двери ЕС:

«В качестве последующих шагов важно межпартийное сотрудничество и смена политического нарратива, он очень губителен. Мы надеемся, что грузинские власти увидят эту возможность – получения статуса кандидата. Двери открыты, теперь это дело Грузии – войти в ту дверь».

Однако из слов следующего выступавшего следовало, что в евроструктурах скептически смотрят на возможности грузинского политического истеблишмента. Представитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Майкл Рупп заявил:

«По итогам осторожных обсуждений мы решили не торопить грузинскую политическую элиту в ее попытках деполяризировать страну, сесть за один стол для детальной работы над реформами. Мы, как об этом просила Европейская комиссия, ответный отчет о приоритетах предоставим в пакете расширения в 2023-м. Это даст грузинской политической системе тщательно работать над приоритетами».

В своих оценках оба чиновника заверили, что Брюссель продолжит поддержку Грузии в осуществлении реформ, в вопросах региональной безопасности, финансовой помощи, которая ежегодно составляет 85 миллионов евро.

Критику из Европарламента в штыки восприняли в «Грузинской мечте», спикер парламента Шалва Папуашвили заявил:

«Все, кто говорит, что Бидзина Иванишвили олигарх, оскорбляют грузинскую демократию. В том числе такими заявлениями. Призываю, в том числе и членов Европарламента, вместо того, чтобы помогать радикальной оппозиции в осуществлении радикальной повестки дня, пусть посмотрят первый пункт в рекомендациях о деполяризации и не подстрекают к поляризации».

В правящей партии также отказались от призыва оппозиции назначить внеочередную парламентскую сессию для обсуждения плана выполнения европейских рекомендаций. У представителей власти будет возможность лично высказать свои претензии европарламентариям в ближайшие дни. На следующей неделе группа докладчиков Европарламента по Грузии приедет в Тбилиси. По итогам их визита будут внесены поправки в проект резолюции восьмого сентября.