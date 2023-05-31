Лидеры абхазской оппозиции объявили на митинге 30 мая о намерении провести серию акций протеста. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как они к этому относятся.

Лаша Зухба: Планы оппозиции провести серию акций протеста я оцениваю положительно, потому что хочу, чтобы у нас в стране были перемены. Я вижу, что наше общество, наш народ хочет и даже требует перемен. Сегодняшнее положение дел в стране никого не устраивает, политика, проводимая президентом, соответственно, отсюда и появляются эти акции протеста. Я бы хотел, чтобы акции протеста не то что были, а были в режиме нон-стоп. Хотел бы, чтобы даже вчерашняя акция протеста была бессрочной.

Астамур Адлейба: Я думаю, что оппозиция очень полезна для власти, создает такую ситуацию, при которой власти приходится работать с двойной отдачей. Я думаю, что это полезно, это хорошо. Высшая мера демократии - свобода передвижения, свобода слова в нашей стране. Конечно, я против каких-то деструктивных методов, но, думаю, что ничего в этом плохого нет. Если акции будут мирные, в рамках закона, это отлично и хорошо.

Римма Хашба: Я против такой силы, я не хочу участвовать. Я не знаю, куда они нас приведут. Я – против.

– Почему?

Римма Хашба: Я за мирные переговоры, сесть за стол, провести переговоров, без всех этих акций. Там выходят люди понимающие, непонимающие, знающие эту политику, незнающие, чтобы вот это все прекратилось.

Ираклий Бжинава, кандидат юридических наук, юрист-государствовед: Я положительно оцениваю любую активность гражданского общества. Во все времена руководители Абхазии учитывали мнение народа. Никогда в истории в Абхазии не было авторитарной власти, абсолютной монархии и тому подобного. Мы – свободный народ. А я лично, хоть и не вхожу в оппозиционные партии, всегда буду поддерживать те силы, которые выступают за суверенитет нашей страны. В данном случае об этом заявила оппозиция. Нынешняя власть дискредитировала себя. Открытые намерения делиться суверенитетом, передать в юрисдикцию России значительную часть суверенной территории Абхазии в Пицунде, намерение разрешить строить так называемые апартаменты, а фактически – многоквартирные дома, создадут нам демографическую угрозу и в конечном итоге приведут к утере независимости. Все эти шаги, на мой взгляд, способствуют возможным планам по дальнейшему вступлению в состав России, а не свидетельствуют о намерении добиваться независимости Абхазии. Именно добиваться, так как наша независимость уже сомнительна. Да, я сторонник решительных акций протеста. Президент должен подать в отставку. Наш народ имеет моральное и юридическое право сопротивляться попыткам ограничения нашего и без того урезанного суверенитета.

Аида: Я считаю, что это единственно правильный и возможный способ развития событий, потому что я категорически против свержения власти. Я считаю, что в свободной стране, где есть Конституция, в которой прописаны свободы гражданина, каждый гражданин имеет право на выражение своей позиции. Я счастлива, что вчера не дошло до того, чтобы, например, применялись бы водометы. Я не могу себе представить Абхазию, в которой президент разгоняет народ, который пришел выражать свою полицию, водометами. Дай бог, чтобы мы никогда этого не увидели. По моему мнению, вскрылось истинное лицо нашей власти. Ни по одному вопросу я не увидела решения. Нужно не просто ставить вопрос о том, что мы против того, что происходит, не просто акции протеста проводить, а считаю, что пора бы ставить вопрос о референдуме, о доверии власти. Конкретно о доверии этому президенту. Нам нельзя позволить уничтожить наше государство.

Ирина: Я полностью согласна с оппозицией, должны проводить акции, потому что есть такие вещи, которые не нравятся людям. То, что делает сейчас правительство – апартаменты, продажа земель, – эти вещи нам не нужны. Я так считаю, но мы хотим жить в свободной стране, на свободной земле. За это наши родители боролись, наши братья гибли. Вроде бы нам сейчас никто не мешает, почему мы должны распродавать свои земли? У нас растут дети, внуки. В будущем что у них останется, если мы все распродадим? Выходит, что на своей земле мы уже чувствуем себя как гости? А дальше будет еще хуже, если все, что они хотят, будут делать. Поэтому должен быть у нас компромисс, оппозиция и власть должны сесть за стол переговоров и решить все эти вопросы, чтобы было хорошо людям, не только правительству и его окружению, чтобы народу было хорошо. Так надо решить совместно.

Молодой человек: Лично я оцениваю планы оппозиции в проведении серии акций протеста как демократическое волеизъявление граждан. На самом деле, в обществе назрели вопросы к действующей власти. И эти вопросы необходимо решать как власти, так и оппозиционным объединениям. Хорошо, если диалог сложится конструктивным и нам не придется заново готовиться к очередным выборам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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