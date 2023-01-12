9-12 января исполняется третья годовщина событий, в результате которых президент Рауль Хаджимба подал в отставку, а его место занял президент Аслан Бжания. Этим событиям дают оценку гражданский активист Астамур Какалия и экономист Ахра Аристава. Оба уверены, что это был силовой захват власти, который не привел ни к каким позитивным результатам.

Республиканская общественная организация ветеранов «Аруаа» сегодня опубликовала заявление, в котором высший совет этой организации отвечает другой ветеранской организации «Амцахара». «Аруаа» представляет собой оппозиционное крыло ветеранов, а «Амцахара» – провластное.

Полемика между ветеранами связана с разным отношением к событиям 9-12 января 2020 года, они включали штурм сторонниками ныне действующего президента Аслана Бжания, который на тот момент был в оппозиции, здания администрации президента и госдачи, на которую уехал избранный президент Рауль Хаджимба. Эти события привели к отставке Рауля Хаджимба, а Аслан Бжания занял президентское кресло.

Оценку ситуации трехлетней давности и ее результатов дали в интервью «Эху Кавказа» лидер инициативной группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров», которая много лет лоббировала закон о декларировании доходов и расходов госслужащими и смогла настоять на его принятии, Астамур Какалия и экономист, научный сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава.

Астамур Какалия называет силовые смещения действующих президентов в послевоенной истории Абхазии «псевдореволюциями», которые не меняют природу действующей власти:

«Смена власти – это как раз 20-я статья, то есть массовое увольнение всех тех, кто не может объяснить происхождение своих богатств из легальных источников. А вот эти все псевдореволюции – это ненастоящие революции. Настоящая революция – это изменение отношений власти и общества. А когда вы сохраняете в целостности систему и вносите посредством почти уличных драк нового президента, а все остается, как прежде, и есть просто перетасовка своих чиновников так же мыслящих, – это не изменение формации, это не изменение структуры власти, это использование народного недовольства в целях карьерного роста».

Какалия уверен в том, что, пока в Абхазии не будет исполняться закон о декларировании доходов и расходов госслужащих, который призван положить конец коррупции, любая смена власти будет декоративной:

«Не будет никакой новой власти, хоть десять переворотов можно произвести, перераспределить снова и снова долевые участия основных чиновничьих группировок без зачистки по нашему закону, никакой новой власти не будет. Будут только меняться портреты президентов в кабинетах коррупционеров. Мы это говорили тогда и на этих же позициях остаемся сейчас!»

Экономист Ахра Аристава считает, что комментируемые события были силовым смещением избранного президента и ничего позитивного в последующем ни стране, ни людям не дали:

«Январские события 2020 года однозначно можно трактовать как смену власти силовым путем. К сожалению, это уже стало нехорошей традицией. Стране это ничего хорошего не дало, четвертый год отсутствуют реформы, мы не видим перемен ни в экономике, ни в политике, ни изменения Конституции. Все это отбросило страну назад, это видно по показателям: экспорт практически не растет три года, промпроизводство немного выросло, рост бюджета связан в основном с ростом цен. Все эти показатели говорят о том, что страна откатывается назад, а не идет вперед».

Аристава надеется на молодых политиков, которые осознали пагубность силовых захватов власти:

«Единственная надежда на новое поколение политиков. Они понимают, что силовой приход к власти не дает результатов. Те, кто работает во власти, естественно, имеют политических сторонников, друзей, родственников, и это приводит к тому, что огромная часть общества, несогласная с теми или иными событиями, оказывает потом колоссальное противодействие, и проводить созидательную повестку не представляется возможным. И я рад тому, что есть осознание у нового поколения политиков, что выборы надо проводить вовремя, выборы надо проводить честно, достойно, солидно…»

Экономист ответил тем, кто обвиняет молодых политиков в нерешительности и нежелании действовать за рамками правого поля:

«Любые попытки от некоторых граждан, которые говорят о том, что они слабые, я воспринимаю как упрек, они деструктивны. Такие характеристики нельзя давать особенно тем новым политическим лидерам, которые находятся в оппозиции. Мне непонятно, чего от них ждут те, кто дает такие оценки. Чтобы они жгли покрышки, атаковали административные здания, чего от них хотят? Самое главное, что они понимают, что, когда выборы выигрываются честно, это принимается всеми гражданами страны, тогда проводить созидательную и национально ориентированную повестку, повышать уровень жизни граждан, добиваться высоких результатов легче, потому что меньше противодействие».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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