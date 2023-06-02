Стала ли ближе Грузия к Европе после саммита в Молдове? В «Грузинской мечте» считают, что сумели создать правильные ожидания у европейских партнеров. Иначе считают оппоненты власти: антизападная риторика власти не осталась на Западе незамеченной и перспективы Грузии исчезающе малы.

Грузия получила устное обещание от европейских коллег, что достигнутый прогресс будет оценен в решении о предоставлении статуса кандидата в Евросоюз, заявил сразу по возвращении из Молдовы Ираклий Гарибашвили журналистам. При этом премьер дал ясно понять, что если европейцы реально хотят снизить поляризацию в Грузии, то могут этого добиться лишь предоставлением статуса. По мнению Гарибашвили, партнеры услышали и согласились с его аргументацией.

Журналисты также попросили премьер-министра прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского на церемонии открытия Второго саммита Европейского политического сообщества, где тот упомянул Грузию и Беларусь в одном контексте втягивания Россией этих стран на свою орбиту.

Гарибашвили поначалу отказался от оценок, однако затем все же осудил высказывания президента Украины:

«Печально, что зачастую заявления Зеленского и его правительства находятся в полном согласии с враждебными силами, действующими внутри нашей страны, я имею в виду деструктивную оппозицию, которая ничего не делает хотя бы на пути евроинтеграции, чтобы наша страна получила статус».

Впрочем, сегодня представители власти явно смягчили тон. По словам председателя комитета по внешним связям Николоза Самхарадзе, критика высказываний Зеленского правящей командой Грузии была обусловлена расплывчатостью его заявления.

«Мне было сложно понять, что имел в виду Зеленский в своем заявлении, поэтому я не могу комментировать, потому что не понял, в каком контексте он упомянул Беларусь, а затем Грузию. Что касается членства в НАТО, он сказал, что до сих пор не видит никаких сигналов относительно членства Украины в НАТО. Как известно, Беларусь туда не стремится. Поэтому я не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что это было немного расплывчато, и я не понял, почему Грузия была упомянута вместе с Беларусью. Из-за этого и была критика», – сказал Самхарадзе.

Комментарии правящей партии в оппозиции считают позорными. Анна Бучукури, представитель партии «За Грузию», сказала журналистам, что такая риторика наносит ущерб исторической дружбе между Украиной и Грузией:

«Если даже отвлечься от всего остального, у правящей партии есть как минимум моральная проблема: когда ты нападаешь на президента страны, которая уже больше года находится в состоянии войны, и на ее стороне выступает весь свободный мир. Если честно, я нисколько этому не удивлена, так как сразу после начала войны мы услышали первые резкие и позорные заявления от Гарибашвили, как, например, что «война ведется в Украине, нам нет до этого дела», «Украина не смогла избежать войны», «санкции не работают» – все это является продолжением того же нарратива, но в отягчающих формах. Я не знаю, может, господин Гарибашвили остался недоволен тем, что его не встретили так, как приняли президента Зеленского, но это полностью лично его заслуга, его политической команды и Бидзины Иванишвили».

«У меня есть предложение: парни, помолчите немного, просто помолчите, и страна получит статус кандидата!» – обратился депутат оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе к «Грузинской мечте». Он призвал прекратить антизападную риторику премьера Ираклия Гарибашвили, спикера парламента Шалву Папуашвили, председателя «Мечты» Ираклия Кобахидзе и генсека партии Кахи Каладзе.

«Это прямая диверсия против наших перспектив. Каждый день, на каждом форуме, внутри страны или за ее пределами, делается все, чтобы партнеры, которые поддерживают членство страны в ЕС, отчаялись и признали, что этот режим не заслуживает ничего. Сейчас, возможно, Гарибашвили узнал, что Грузия все еще имеет шанс получить статус в рамках политики расширения, и начал говорить, как Россия. Иногда мне кажется, что это личный представитель Путина ходит на эти встречи. За что вы боретесь? Верите ли вы, что Россия победит? Где ваш прагматизм?!» – заявил Манджгаладзе.

Тенгиз Пхаладзе, старший научный сотрудник Европейского центра международной политической экономики (ECIPE), сожалеет, что ему приходится слушать опасения международных партнеров в отношении Грузии. По мнению эксперта, Грузия не использует имеющиеся возможности, и на том же саммите страна не была представлена в формате «ассоциативного трио» [Грузия, Украина, Молдова], которое «было создано в Батуми в свое время и на что мы возлагали большие надежды», «а теперь Грузия, к сожалению, выпала из этого контекста».

«Мы что, ограничиваемся только тем, что нас пригласили на саммит?! Да, нас пока приглашают, но, к сожалению, сегодня Грузия делает все, чтобы не получить статус кандидата. Если ничего не предпринимать, то в этой ситуации должно произойти чудо, чтобы мы получили заветный статус. Грузия является очень важным партнером для Евросоюза, но не таким, который заставлял бы закрывать глаза на собственные ценности и принципы», – подчеркнул эксперт.

Напомним, заявления Ираклия Гарибашвили, сделанные 30 мая в рамках Форума по глобальной безопасности (GLOBSEC) в Братиславе, вызвали резкую реакцию международных партнеров. В частности, премьер-министр заявил, что одной из главных причин вторжения России в Украину было желание Киева вступить в НАТО.

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