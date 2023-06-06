Премьер Грузии о прорыве плотины в Украине: надо начинать переговоры

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал все стороны приложить усилия для начала переговоров, чтобы остановить войну в Украине.

«Это одно из последствий той брутальной и разрушительной войны, которую Россия ведет в Украине… Все потрясены взрывом на Каховской ГЭС, но на сегодняшний день разрушено 20% территории Украины, города, села сравнены с землей», – сказал Гарибашвили, комментируя последние события.

По словам премьера, альтернативы миру нет, поэтому вместо эскалации ситуации стороны должны сесть и обсудить окончание войны.

«Я считаю, что все должны приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров и начали мирный переговорный процесс. Альтернативы этому нет. Убийство людей должно быть остановлено, такова наша позиция», – заявил Гарибашвили.

Глава правительства далее перешел на ситуацию в Грузии и заявил, что задача властей сохранение мира в стране, передает агентство «Новости-Грузия».

«Наша задача, когда 20% страны оккупированы и стоит российская армия, заключается в спасении страны, сохранении мира, укреплении и развитии экономики», – отметил премьер.

Он вновь обвинил оппозицию в том, что она требовала от правительства пойти на шаги, которые прямо или косвенно вовлекли бы Грузию в конфликт.