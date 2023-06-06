Обзор грузинской прессы

«Что изменит политическая активизация Саакашвили – новая стратегия «Национального движения» и ее возможные результаты», статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Последние месяцы представители самой крупной оппозиционной партии неоднократно говорили о том, что если экс-президент будет освобожден из заключения и продолжит лечение за границей, то вовсе покинет грузинскую политику. Однако со сменой руководства, похоже, изменился и этот подход, говорится в статье. В политических кругах даже начали обсуждать возможность выдвижения Саакашвили в качестве кандидата в премьер-министры. Настрой оппозиции на днях прокомментировал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе:

«Эти на протяжении 600 дней доказывали, что Саакашвили мог умереть каждый день, его убивало правительство Грузии, суд, его травили, пытали. Страсбургский суд облил их с этими версиями холодной водой, потому был разработан план «Б». Он заключается в том, что Саакашвили должен возобновить питание и вернуться в политику».

Бывший лидер парламентской фракции «Национального движения», а ныне независимый депутат Хатия Деканоидзе считает, что апеллировать к состоянию здоровья Саакашвили с самого начала было ошибкой:

«"Национальное движение" хочет мобилизовать голоса за счет фактора Саакашвили. Я бы пожелала ему скорейшего выздоровления и начала политической борьбы. Последнее он должен был сделать с самого начала, а сейчас единственный шанс на освобождение – это победа оппозиции на выборах в 2024 году. Думаю, что разговоры о его состоянии с первого дня были ошибкой. Теперь граждане думают, что это было преувеличение».

Схожего мнения придерживается и политолог Вахтанг Дзабирадзе, призывая экс-президента дистанцироваться от политики:

Верхушка «Нацдвижения» пришла к власти с обещанием вызволить Саакашвили из тюрьмы, но этого не происходит и, судя по всему, не произойдет

«Этот процесс (попытка вызволить Саакашвили из заключения, апеллируя к состоянию его здоровья) претерпел крах, что нанесло достаточно серьезный ущерб оппозиции в целом, в том числе и «Национальному движению». Верхушка «Нацдвижения» пришла к власти с обещанием вызволить Саакашвили из тюрьмы, но этого не происходит и, судя по всему, не произойдет. А что сейчас представляет собой активизировавшийся Саакашвили? Он не сможет стать лидером объединенной оппозиции. Он может стать лишь лидером «Национального движения», и тогда начнется процесс дистанцирования от Саакашвили (остальной оппозиции)», – заявил респондент издания.

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31 мая Европейская комиссия начала процесс консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕС с целью усовершенствования механизма приостановки безвизовых режимов в связи с угрозами нелегальной миграции. В ведомстве отмечают, что безвизовый режим приносит значительные экономические, социальные и культурные преимущества странам-членам ЕС и третьим странам, в то же время прошлые годы показали, что безвизовый режим и миграция могут вызвать значительные проблемы безопасности, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. Директор Института грузинской политики Корнели Какачия не исключает, что за этим процессом последует восстановление визового режима с некоторыми странами, однако к Грузии Евросоюз, вероятно, будет лоялен, учитывая тот факт, что на данном этапе государство добивается статуса кандидата:

Грузии на данном этапе это напрямую не касается. Евросоюз не будет сотрудничать со странами, которые не соблюдают правил

«Здесь в основном речь идет о балканских странах, ставших в последнее время источником нелегальной миграции – приезжают из других стран, пользуются безвизовым режимом и выезжают в страны ЕС. Грузии на данном этапе это напрямую не касается, но в дальнейшем, в связи с тем, что миграция с нашей стороны достаточно большая, нас тоже могут коснуться ограничения. Евросоюз не будет сотрудничать со странами, которые не соблюдают правил, возможно, безвизовый режим с ними будет приостановлен на какое-то время».

По разным данным, в Евросоюзе проживает более 50 миллионов мигрантов, многие из которых проживают на территории ЕС нелегально, говорится в статье. Ежегодно из государств Евросоюза депортируют до 2000 граждан Грузии, поэтому «не исключено, что будет ужесточен контроль потока приезжающих из Грузии», – говорит Корнели Какачия.

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МВД начало расследование по фактам предполагаемого сексуального насилия над детьми с ограниченными возможностями (ОВЗ). С соответствующей жалобой накануне в полицию обратились неправительственные правозащитные организации. Как заявляют их представители, существуют видеозаписи, демонстрирующие факты сексуального насилия над несовершеннолетними девочками с ОВЗ, которые, предположительно, подвергались сексуальному насилию в течение нескольких лет, пишет информационное интернет-агентство «Батумелеби».

Насильники снимали процесс, а затем делились видеокадрами друг с другом в закрытых группах (в соцсетях).

Глава «Альянса женщин с ОВЗ» Деа Эремашвили рассказала изданию, что информация о происходящем поступила к ней от одного из родственников пострадавших:

«Он рассказал мне, что над девочками с ОВЗ издевались. После этого я решила расследовать эти новости и попросила помощи в сборе информации… К нам в руки попало около 27 роликов, на которых запечатлено сексуальное насилие, половые акты с маленькими девочками».

Издание в присутствии правозащитников также пообщалось с неким 17-летним молодым человеком.

«Есть видео, где девушкам прямо предлагают секс или просят прислать кадры в обнаженном виде, а потом эти кадры распространяют среди групп педофилов», – рассказал он.

По его словам, речь идет о девочках от 7 до 18 лет. Он говорит, что девочки, ставшие жертвами насилия, знали о видеозаписи, хотя некоторые из них не осознавали происходящего в силу своего юного возраста, а другие хранили молчание из-за страха. К сексуальному насилию над девушками причастны не менее 12 мужчин, утверждают респонденты издания. МВД Грузии планирует допросить по данному факту граждан, проживающих в Батуми и Тбилиси.

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