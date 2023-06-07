Уничтоженные Россией танки «Леопард» оказались сельхозтехникой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщая 6 июня об «успехах» российской армии в ходе войны в Украине, заявил, что 5 июня были убиты более 1600 военнослужащих ВСУ, уничтожены 28 танков, в том числе 8 немецких танков «Леопард», и 3 колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники. В подтверждение этих данных телеграм-канал министерства опубликовал видео, на котором прокремлевские блогеры распознали среди пораженных целей как минимум один сельскохозяйственный трактор-опрыскиватель John Deere 4830.

«И ведь ведомство Конашенкова не постеснялось выложить это. Позорища, у нас просто нет слов», – пишут авторы канала «Военный осведомитель», поддерживающего российское вторжение в Украину.

«Это прошлогодние кадры объективного контроля с Ка-52», – уточняет другой пророссийский канал – Fighterbomber, удивляясь, зачем было выдавать сельхозтехнику за «Леопарды».

В украинских Telegram-каналах пишут, что, помимо John Deere 4830, за танки «Леопард» Минобороны РФ выдало еще и зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и John Deere 700.

Сделанное днем ранее заявление пресс-секретаря Минобороны Игоря Конашенкова с теми же сомнительными данными о «потерях» ВСУ раскритиковал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сравнив услышанное с выдумками сказочного барона Мюнхгаузена.

«Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает, – приводится его комментарий в телеграм-канале «Кепка Пригожина». – Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики».

Если сложить все цифры, которые представляет Конашенков, то получится, что «мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз», – съязвил Пригожин.

Дополнительно он прокомментировал и «уничтожение» танков: «На этих кадрах отчетливо видно, как танки «Леопард» передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу», продолжив с иронией: «Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло».

Как пишет DW, украинская сторона данные Москвы не комментирует.

Отметим, что накануне Сергей Шойгу также заявил, что «всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата». Он добавил, что «в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения».