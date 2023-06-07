В Южной Осетии возбудили дела против Урузмага Джагаева и Алана Кулумбегова

В следственном управлении Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководителя ведомства – Урузмага Джагаева. Бывший генпрокурор подозревается в превышении должностных полномочий.

«Следствием установлено, что, будучи генеральным прокурором Урузмаг Джагаев распорядился выдать бывшему прокурору Ленингорского района Алану Кулумбегову денежные средства в размере 2 000 050 рублей из внебюджетного счета прокуратуры республики, таким образом совершив действия, выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенные нарушения охраняемых законом интересов государства», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Дело возбуждено и против Алана Кулумбегова. Он подозревается в присвоении или растрате, совершенных с использованием своего служебного положения.

По версии органов предварительного расследования, 24 ноября 2020 года Кулумбегов «с целью решения своих финансовых проблем, используя должностное положение, понимая противоправный характер своих действий, войдя в доверие к Урузмагу Джагаеву, с устного согласия последнего получил из внебюджетного счета денежные средства на общую сумму в размере 400 000 рублей, с условием их возвращения в течение одного месяца».

В прокуратуре говорят, что Кулумбегов не намеревался возвращать денежные средства и полученной суммой распорядился по своему усмотрению.

Напомним, что ранее Урузмага Джагаева обнинили в превышении должностных полномочий по делу о смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева.