Размеры гуманитарной катастрофы на юге Украины еще только предстоит оценить. На сегодняшний день под водой находятся сотни квадратных километров сельскохозяйственных угодий в одной лишь Херсонской области. В ООН предупреждают о тяжелых последствиях. Украина призывает международные организации как можно скорее отреагировать на ситуацию и обеспечить гуманитарную помощь. Между тем экологическая катастрофа не отразилась на боевых действиях – Россия настаивает на том, что ВСУ пытаются наступать сразу на нескольких направлениях.

В результате разрушения Каховской ГЭС на сегодняшний день под водой оказалось по меньшей мере 600 квадратных километров Херсонской области. Из них 32% – правобережье и 68% – левый берег Днепра, оккупированный Россией. Уровень подтопления в среднем составляет пять с половиной метров. По данным украинской стороны, из зоны бедствия удалось эвакуировать около двух тысяч человек. Россия заявляет о более чем четырех тысячах вынужденных переселенцев.

Посетивший Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее:

«Невозможно даже точно установить, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей. Но нужны более масштабные усилия. Нужно, чтобы международные организации, как Международный комитет Красного Креста, немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший там – это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна».

Российский президент Владимир Путин же предпочитает следить за ситуацией из своего кабинета и появляться в зоне бедствия не собирается.

«Нет, таких планов на данный момент нет. Он следит за ситуацией в Херсонской области после диверсии. После диверсии на дамбе. И подрыва дамбы. Вчера, как вы знаете, он поручил МЧС усилить работы там и помогать людям, а также более активно участвовать в смягчении последствий этой катастрофы», – заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

При этом в ООН предупреждают, что гуманитарная катастрофа не прекратится после того, как вода схлынет. По словам представителя Всемирной организации по координации гуманитарных вопросов Савьяно Аберу, экологическая катастрофа коснется по меньшей мере 700 тысяч человек:

«Последствия катастрофы не прекратятся, когда вода отступит. Воздействие будет долгосрочным, пострадает сельское хозяйство. Как мы все знаем, эти районы сильно загрязнены минами и взрывчатыми веществами, это будет иметь последствия. Ирригационные системы разрушены, 700 тысяч человек зависят от воды из Каховского водохранилища, уровень водохранилища падает, поэтому мы рискуем получить ситуацию, когда 700 тысяч человек не смогут иметь доступа к чистой воде».

Из-за прорыва плотины Каховской ГЭС в потоках воды, затопивших соседние с гидроэлектростанцией районы, где российская армия последние месяцы выстраивала эшелонированную оборону, оказалось множество дрейфующих мин, что катастрофически сокращает вероятность их обнаружения и обезвреживания.

При этом Россия продолжает настаивать: подрыв Каховской ГЭС – дело рук украинских диверсантов и часть плана масштабного наступления. Министр обороны Сергей Шойгу, редко появляющийся на публике, уже второй раз за неделю выступил с заявлением об успехах российской армии в отражении якобы начавшегося контрнаступления ВСУ:

«В 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва обороны. Превентивный удар был нанесен силами нашей артиллерии и авиации с применением противотанковых средств. Противник остановлен на всех четырех направлениях и, понеся большие потери, отступил. В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 БМП и до 350 человек личного состава. При этом специально подготовленные резервы противника, предназначенные для осуществления этого прорыва, свою задачу не выполнили. За последние сутки боев, закончившихся 7 июня, противник потерял 945 человек личного состава, 33 танка, 28 БМП, 38 ББМ, три самоходных артиллерийских орудия "Краб"».

Впрочем, цифры, которые называет российский министр обороны, многим военным экспертам кажутся фантастическими. Более того, недавние отчеты российского Минобороны об уничтожении полутора тысяч солдат ВСУ и сотен единиц бронетехники в одном бою даже среди россиян вызывают недоумение. Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что с математикой у российского военного командования все очень плохо:

«Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян – с такими потерями. Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще, нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз».

Тем не менее Запорожское направление, о боях на котором говорит Шойгу, считалось самым вероятным для наступательных действий Украины в силу его преимуществ для украинской армии. Удача в ходе этого наступления позволит украинцам не только вернуть контроль над Запорожской АЭС, но и в случае выхода атакующих к Азовскому морю перерезать сухопутный коридор в Крым, по сути, изолировав расположенную там российскую группировку.

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