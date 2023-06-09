Между Грузией и Молдовой возобновляется авиасообщение

В Министерстве финансов Грузии отреагировали на заявление руководителя Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джима О'Брайена относительно уклонения от санкций, введенных в отношении России. В грузинском ведомстве заявили, что его «заявление по-прежнему интерпретируется в СМИ и используется в качестве очередной дезинформации против Грузии», передает портал Civil.ge.

Издание Politico 8 июня написало, что, О'Брайен назвал Грузию в числе пяти стран, вызывающих проблему с точки зрения уклонения Россией от санкций.

«Грузия была упомянута не как страна, где обходят санкции, введенные нашими международными партнерами, а в списке стран, которые активно сотрудничают с партнерами, чтобы максимально предотвратить нарушения санкционного режима», — говорится в заявлении министерства финансов Грузии.

Ведомство также ссылается на статистику и подчеркивает, что с момента введения международных санкций в отношении России таможенными постами Грузии принято более 1200 решений о возврате подсанкционных товаров и более 800 отказов в реэкспорте товаров.

Как пишет Грузинская служба Радио Свобода, О'Брайен принял участие в дискуссии, организованной Европейским советом по международным отношениям (ECFR). Говоря о странах, с которыми Вашингтон обсуждает тему обхода Россией санкций, он вначале упомянул Турцию. После этого его спросили:

«Давайте поставим вопрос иначе. Насколько велика проблема обхода (санкций)? У вас есть данные? Вы упомянули страны…»

О’Брайен ответил: «Насколько велика (проблема)? Мы знаем, что это серьезная проблема. Поэтому я отправляюсь в Казахстан. Поэтому я отправляюсь в Грузию, Армению и другие места. У нас есть группы, которые ездят в Турцию и другие места».

По его словам, Россия к началу 2023 года смогла восстановить до довоенного уровня импорт важных категорий электронных товаров – через третьи страны.