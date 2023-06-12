Оскорбительные высказывания представителей «Грузинской мечты» в адрес своих оппонентов широко обсуждаются в социальных сетях. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей, что они думают о риторике членов правящей партии в адрес протестующих против прокремлевской политики властей.

– Как вы относитесь к риторике представителей правящей партии в отношении критиков?

Бачо: Грузия не выполнила 12 рекомендаций ЕС, все благодаря нежеланию представителей «Грузинской мечты» сближаться с Евросоюзом и их мечте о русском будущем. Эти люди пытались продвинуть российский закон «об иноагентах», усадили в кресло председателя парламента депутата Госдумы, задерживают людей за листки бумаги, как это делают в Москве, совершенно не упоминают Россию как страну-оккупанта и после этого еще смеют что-то говорить о своих критиках. Я считаю, что Кобахидзе, Гарибашвили и остальные представители этой компании – самые показательные сатанисты в Грузии, своих критиков они называют геями и ЛГБТ-активистами – это очень странно. До каких пор нам еще терпеть этих людей (представителей правящей партии)?

Татьяна: Я не знаю, почему они так поступают, но это явный маразм. Всех, кто с ними не согласен, называют геями, ЛГБТ-активистами или сатанистами. Они все больше становятся похожи на бабушек, которые сидят у подъездов и всех проходящих разделяют на проституток и наркоманов. В общем, все, кто не думает как они – пророссийски, по их логике будут нетрадиционной ориентации.

Малхаз: Конечно, так бояться людей нетрадиционной ориентации, как их боятся наши власти, нельзя. Странно, что все беды они сваливают на ЛГБТ-активистов. А то, что Кобахидзе забросали рублями, ему не должно быть обидно, это ведь его любимая валюта, он ведь не называет «дезориентированными» людей из Кремля, которые ему платят рублями за то, что он помогает России обходить санкции! У них какое-то иное видение ситуации.

Гоча: Я слышал подобные изречения не только от лидеров «Грузинской мечты» по телевизору, но и от их сторонников. Эти люди отличаются ненавистью ко всем, кто не мыслит как они. Говорят прямо: все оппозиционеры и сторонники прозападного курса – представители нетрадиционной ориентации. У меня есть такие знакомые, которые голосуют за «Грузинскую мечту», они уверены в том, что в случае евроинтеграции все грузины станут геями, но, когда это говорят представители власти, – это очень стыдно. Это полная чушь и даже преступление.

Като: Для наших политиков, а я говорю не только о представителях правящей партии, но и оппозиции, критика совершенно неприемлема, все сразу начинают друг друга оскорблять, вешать какие-то ярлыки, но, конечно, особенно в этом плане отличаются представители «Грузинской мечты». Если ты критикуешь их, а повод для критики они дают обществу часто, то тебя сразу припишут к «националам» или назовут сатанистом, могут и идиотом обозвать. И подобное происходит все чаще, а это плохой знак.

Георгий: Нашу власть и их сторонников недолго осталось терпеть. После того, как они проиграют на выборах, больше не придется слушать от них, что все вокруг, кроме них, предатели и ЛГБТ-активисты. Уже понятно, что молодежь не собирается терпеть их безобразное поведение и чушь, которую они несут на всю страну. Члены «Грузинской мечты» знают, что молодые люди, а это большая часть избирателей, за них голосовать не собираются, вот и пытаются всячески дискредитировать их.

Дато: Я даже не знаю, как комментировать заявления этих неадекватных людей. Представители правящей партии ведут себя как маленькие дети, которые не терпят, когда их ругают за проделки. Вообще, гомофобы, такие как Гарибашвили и Кобахидзе, редко бывают без проблем с психикой, да и сатанистов пусть лучше поищут у себя в партии, их там много – сторонники главного сатаниста в мире Путина не могут не быть сатанистами.

Натия: Я считаю, что плохую риторику используют, когда не остается аргументов. Например, когда у детей не остается аргументов, они часто подыскивают слова, чтобы раздразнить своих, скажем так, оппонентов, то же самое и с политиками. Пусть ищут лучшие аргументы, чтобы убедить нас – рядовых граждан в том, что они в чем-то правы.

Макс: Оскорбительная риторика властей, которую они постоянно используют в последние годы, чтобы как-то ответить своим оппонентам, неприемлема. Но и оппозиция тоже часто использует оскорбительную лексику, и это также неприемлемо. Просто представители правящей партии должны чувствовать больше ответственности.

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