Перед парламентом Грузии сорван и сожжен флаг Евросоюза. Таким образом прокремлевское движение «Альт-Инфо» заявило о своем несогласии с отзывом законопроекта «об иноагентах». В «Грузинской мечте» спокойно отреагировали на происходящее, в оппозиции же говорят о растущем авторитаризме партии власти, лидер которой Ираклий Кобахидзе сегодня в очередной раз выступил с воинственными заявлениями.

Центр Тбилиси сегодня заняли сторонники пророссийских «Консервативной партии» и платформы «Альт-Инфо». В полдень колонна шумно проследовала по проспектам Меликишвили и Руставели к зданию парламента. Здесь участники акции потребовали провести в Грузии референдум по закону «об иноагентах». Далее, после молебна и при равнодушии полиции, они сорвали реявший у здания парламента Грузии флаг ЕС и сожгли его.

Часом ранее лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил об опасности для Грузии «либерального фашизма». На специальном брифинге председатель партии заклеймил принимавших участие в протестах студентов и их преподавателей, а также лидеров «экстремистских молодежных группировок радикальной оппозиции», финансируемых «Нацдвижением»:

«Помимо экстремистских группировок в кампании либерального фашизма по-прежнему активно участвуют оппозиционные политики, бывшие общественные защитники, журналисты, поддерживающие оппозицию, представители неправительственных организаций, а также рядовые «националы», что еще раз подтверждает насильственный характер «Национального движения».

Далее он обрушился на неправительственный сектор. Разработка законопроекта «об иноагентах» сыграла позитивную роль, так как акции протеста выявили истинное количество иностранных агентов, подчеркнул Кобахидзе:

«Теперь общество сможет лучше отличить агентов иностранного влияния от агентов народного влияния. Всем стало ясно, что те организации, которые пытались захватить власть, требовали с трибуны отставки правительства, на самом деле пытались подорвать репутацию церкви, вели ЛГБТ-пропаганду, выступали против энергетической независимости страны и т.д. На самом деле, они не агенты грузинского народа, а агенты иностранного влияния».

В целом реакция власти на сожжение флага ЕС оказалась более чем сдержанной. В сегодняшних событиях спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил оппозицию, припомнив ей разбитые окна в парламенте. На вопрос о том, не водрузит ли он флаг на место собственноручно, как его предшественник Каха Кучава после погромов 5 июля 2021 года, он ответил так:

«Радикализм порождает радикализм – такие действия неприемлемы, от кого бы они ни исходили. Флаг с соответствующими почестями будет водружен на место, а для лозунголюбивых депутатов, которые сейчас апеллируют к разного рода символам, скажу, что это несерьезный подход. Когда били окна в здании парламента, тогда надо было подумать о Европе. Если они твердят о Европе, то европейский флаг должен развеваться в их сердцах, и их поведение должно быть европейским».

В оппозиции считают, что раздосадованные неудачей власти готовят почву для репрессий.

«Случившееся перед парламентом с флагом Евросоюза – это поощряемый властями поступок», – считает депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури.

«Председатель парламента выходит и говорит, что радикализм порождает радикализм, притом, что все не раз убеждались, что радикализация как раз исходит и поощряется «Грузинской мечтой». Теперь они уже перешли к прямому запугиванию молодежи и расколу общества. В эти дни в Грузии находится высокопоставленная делегация Евросоюза. То, что произошло с флагом ЕС, – это послание Бидзины Иванишвили этим людям. Сейчас они сделают печальные лица и даже кого-то оштрафуют, но то, что произошло, напрямую поощрялось и организовывалось властью», – сказала Анна Бучукури.

А по заключению одного из лидеров «Лело» Саломе Самадашвили, радикальные пророссийские группировки – последняя опора власти:

«Я могу сказать ему, что для меня нет никакой разницы, снимет флаг ЕС какой-нибудь радикал, сам Папуашвили, его соратник Кобахидзе или премьер Гарибашвили. Сегодняшние заявления представителей «Грузинской мечты» являются прямым поощрением насилия. Поэтому всю ответственность за произошедшее несет руководство страны. Эти люди полностью потеряли всякую поддержку на Западе и делают ставку на цирковые представления маргинальных группировок внутри страны. Однако ни Бидзина Иванишвили, ни кто-либо другой не пойдет против 90 процентов населения страны, поэтому все анонсированные репрессии, преследования и нападки на граждан, защищающих европейское будущее, в конечном итоге бумерангом вернутся к «Грузинской мечте».

Георгий Мелашвили, основатель Европейско-грузинского института считает, что помышляющая о реванше власть в последние дни предприняла наступление по нескольким направлениям, и все попытки оказались неудачными:

«Брифинг Ираклия Кобахидзе и насильственная акция пророссийских радикалов – звенья одной цепи. После провала попытки принятия российского закона «Грузинская мечта» пытается компенсировать конфуз бравурной риторикой, которая преследует несколько целей. Первая – продемонстрировать России, что в Грузии сильны и антиевропейские настроения, жгут флаги ЕС и т.д. Вторая – попытка консолидации всех пророссийских сил путем выпуска пара для разочарованных провалом документа. Здесь хорошо стал виден контраст между лояльностью власти к пророссийским силам и чрезмерным применением силы к мирным демонстрантам 7 марта. Ну и последняя цель – примеривание мантии арбитра на фоне бесчинств молодчиков. Получилось не очень – синхронные действия радикальных пророссийских групп на фоне агрессивных заявлений власти вызвали диаметрально противоположный эффект, выставив партию власти в неприглядном виде и сделав объектом новых насмешек».

Ближе к вечеру гражданские активисты и полицейские восстановили флаг Евросоюза. Согласно статье 174 ​Административного кодекса, за оскорбление символов Евросоюза, НАТО и страны, имеющей дипломатические отношения с Грузией, предусмотрен штраф в размере от 1000 лари или лишение свободы на 15 суток.

Подписывайтесь на нас в соцсетях