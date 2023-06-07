Президент Саломе Зурабишвили получила «очередной выговор» от политсовета «Грузинской мечты». Правящая партия в своем заявлении обвинила главу государства в саботаже. Поводом для этого стал отказ президента от комплектования руководства Нацбанка. Парламентское большинство предупреждает президента, что намерено принять закон, ограничивающий его право на выдвижение кандидатуры в правление Нацбанка. В оппозиции планы власти сочли попыткой установить контроль над главным финансовым институтом страны, а атаку на президента – желанием отвлечь внимание общества от проблем с получением статуса кандидата в ЕС.

И десяти дней не продержалась «Грузинская мечта» в соблюдении объявленного ею моратория по отношению к президенту Саломе Зурабишвили – не вступать с ней в полемику и даже «защищать» ее от стремительной утери легитимности в глазах сторонников правящей партии. Об этом говорилось в заявлении политсовета от 29 мая в ответ на критику, которой подвергла Саломе Зурабишвили исполнительную власть за антизападную риторику и за то, что, согласившись на возобновление авиасообщений с Москвой, власть подняла отношения с ней буквально до небес.

В «Грузинской мечте» даже слегка похвалили президента за «смягчение риторики» в ее обращении Европарламенту 31 мая. Хоть Саломе Зурабишвили в нем призвала грузинскую власть не угрожать ей, когда идет речь о помиловании медиаменеджера Ники Гварамия и бывшего президента Михаила Саакашвили. Их многие в Грузии и за рубежом считают политзаключенными, и их содержание под стражей может помешать получению Грузией статуса кандидата в ЕС к концу года. Но, вопреки ожиданиям оппонентов власти и опасениям «Грузинской мечты», Зурабишвили с высокой трибуны Европарламента не обещала их помиловать.

Решив, что опасность помилования миновала, в «Грузинской мечте» начали новое наступление на президента, считает беспартийный депутат, бывший глава Нацбанка Роман Гоциридзе. Но не только с этим он связывает сегодняшнее заявление политсовета партии власти, в котором президента обвиняют в саботаже и подрыве деятельности Нацбанка:

«Стратегическая задача «Грузинской мечты» – установить контроль над Нацбанком, чтобы в его правление входили бывшие министры. Поэтому они требуют от президента представить в парламент кандидатуру нынешнего министра финансов – Шалвы Хуцишвили. Поэтому главный мотив нападок на Саломе Зурабишвили – установление окончательного контроля над финансовой системой Грузии».

Других оппозиционеров возмутила в заявлении политсовета «Грузинской мечты» информация о том, что, оказывается, еще в марте президент и парламентское большинство заключили сделку: она представит кандидатуру министра финансов Хуцишвили, а «Грузинская мечта» не преодолеет наложенное ею вето на поправки к закону «О Нацбанке». 23 февраля президент Зурабишвили воспользовалась правом вето, учтя мнение Международного валютного фонда, который раскритиковал предложенные в законопроекте изменения структуры совета Нацбанка в ускоренном порядке и учреждение должности дополнительного вице-президента. Ее и готовили для Хуцишвили.

«Эта страна – не лавка Саломе Зурабишвили и Ираклия Гарибашвили, чтобы кулуарно о чем-то договариваться», – возмущался депутат «Лело» Давид Усупашвили:

«Этот вопрос решается в соответствии с прописанным в законе процессом. «Грузинская мечта» внесла такой законопроект, и это указывало на то, что эта политическая группа намерена грубо вмешаться в кадровые вопросы Нацбанка. Я призываю президента действовать, а не оставлять дело в подвешенной ситуации. Если ей не нравится кандидат Шалва Хуцишвили, пусть предложит другого. А просто надеяться, что вопрос сам разрешится, неправильно».

У президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе срок полномочия истек в марте. Его обязанности исполняет вице-президент Арчил Мествришвили. И у него к концу года истекают полномочия. На данный момент вакантными в Совете Нацбанка остаются два места, но «Грузинскую мечту» в основном интересует кандидатура только одного члена совета и только в лице Шалвы Хуцишвили. Для этого и были внесены поправки, и вето, которое президент наложила на них, правящая партия обещает преодолеть уже на следующей неделе, – если к тому моменту президент не предложит кандидатуру в парламент.

Депутат партии власти Ираклий Заркуа сегодня, как и другие его однопартийцы, убеждал общество, что никаких нападок на президента нет, что и заявление политсовета, и все шаги правящей партии продиктованы лишь одним – службой государству. Хотя Заркуа и не стал скрывать, что в «Грузинской мечте» все же испытывают личную неприязнь к персоне президента:

«Мы неоднократно доказали что уважаем – не потому что очень любим Саломе, лично я ее не люблю, – но просто уважаю институт президента. Мы ведь ей говорим, чтобы она представила кандидатуру, что она нарушила договор. Потому на следующей сессионной неделе мы преодолеем вето президента (к поправке к закону «О Нацбанке»). Мы никому не дадим возможность устраивать саботаж Нацбанка и других институций».

К концу рабочего дня парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе на брифинге подтвердил, что президент серьезно рассматривала кандидатуру Хуцишвили, вопросы были не к его компетентности, а к независимости:

«Эти сомнения укрепились после категорических требований правительства (утвердить кандидатуру Хуцишвили), постоянного шантажа и давления на президента», – заявил представитель президента, отметив, что президентское вето служит интересам независимости Нацбанка и страны, а «подрывает репутацию страны угроза правящей силы преодолеть вето».

Однако о дальнейших шагах президента Зурабишвили ничего сказано не было. Такая четкая позиция президента приветствуется в оппозиции, но ее недовольство вызывает то, что президент дальше слов ничего не предпринимает. Потому сегодня многие оппозиционеры и наблюдатели скептически отнеслись к очередному витку противостояния между президентом и правительством, считая, что на самом деле Саломе Зурабишвили «подыгрывает» властям созданием мнимой «бури в стакане» и таким образом, как заявил депутата «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, «пускает пыль в глаза обществу, отвлекая его внимание от выполнения 12 пунктов» для получения статуса кандидата в ЕС. А с этим на фоне антизападной риторики и псевдореформ, считают наблюдатели, шансы уменьшаются.

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