На временной свалке в Новом районе абхазской столицы 9 июня произошел пожар, причины которого пока не установлены. Городские власти обещают очистить территорию и больше не складировать там мусор, но произойдет это только после того, как в Гулрыпше заработает полигон. Его открытие запланировано на конец июня.

Жительница улицы Гумистинская Манана Шамба рассказала, что вечером 9 июня она и ее соседи сначала почувствовали запах гари и лишь потом увидели пожар:

«Мы почувствовали запах гари, подумали, что кто-то что-то жжет. Вышли, смотрим – зарево, уже большое было зарево. Конечно, было страшно, потому что около нас подстанция, около нас кислородное хозяйство. И мы очень переживали, но МЧС, конечно, хорошо сработали, быстро потушили, и еще хорошо, что уже половину мусора почти вывезли и до нас огонь не дошел. С нашей стороны мусора не было, он был со стороны троллейбусного (парка), пожар, но было страшно, очень. Потом, когда начали тушить, был такой дым! Мы задыхались, мы зашли все в дом, включили кондиционер, закрыли окна, двери.

– Сейчас, скажите, какова ситуация, мусор завозят?

– Мусор не завозят, мусор, наоборот, вывозят. Почему произошло возгорание, непонятно. Может, по халатности, я не знаю».

Начальник пресс-службы МЧС Роман Лабия сообщил, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

«Пришлось даже бульдозерами ворошить его (мусор), чтобы пролить его хорошенько, потому что пластик скорее не горит, а тлеет и еще отравляет воздух. К сожалению, пока это не будет вывезено, опасность и всякие риски возрастают. Мы очень довольны, что и городские власти нас поддержали, потому что оперативно сработали и их службы. И удалось локализовать и относительно быстро потушить этот пожар. До поздней ночи ребята работали. Желательно, чтобы таких свалок не было, тем более в городской агломерации», – сказал Лабия.

Замдиректора Департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба также сообщил, что о причинах пожара пока говорить сложно и рано, так как соответствующие службы – столичное УВД, экспертный отдел МЧС – должны дать свое заключение. Как сообщил председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава, эксперты по факту случившегося готовят заключение.

Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы твердые бытовые отходы горели. Это сопряжено с выделением большого числа очень токсичных отходов в виде аэрозолей, дыма.

«При таком низкотемпературном горении образуются очень опасные вещества, каковыми являются диоксины. Диоксины вообще не имеют такой характеристики, как предельно допустимые концентрации, которые приняты для всех токсичных веществ. Они опасны в любой концентрации, и они во время таких пожаров не только выделяются в атмосферу и разносятся ветром на большое расстояние, они впитываются, проникают в почву, дальше подпочвенные воды транспортируют их на достаточно большое расстояние, и они могут попадать куда угодно. Поэтому ни при каких обстоятельствах, при всей кажущейся простоте решения вопроса накопившихся отходов, нельзя допускать поджога мусорных свалок или полигонов твердых бытовых отходов. А если это происходит, то нужно немедленно все это тушить по той простой причине, что это сопряжено с очень серьезным загрязнением окружающей среды, опасной для человека. А если это еще происходит в городской среде, то в зоне воздействия оказывается очень много людей, и это в первую очередь опасно для детей», – сказал Роман Дбар.

Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева отметила, что пожар – это форс-мажор, в котором нужно разбираться, почему так произошло, и принимать меры, чтобы такое больше не происходило.

Перевалочный пункт для временного хранения мусора из Сухума и Сухумского района организован четыре года назад в Новом районе на территории АТП (таксомоторного парка). Затем мусор вывозят на территорию Галского района. Это решение было принято после того, как жители Маяка во главе с активистом Джансухом Адлейба провели акции протеста и смогли добиться закрытия свалки в их районе. С 2019 года жители Нового района вынуждены терпеть «ароматы» свалки, крыс, тараканов. Люди также жаловались властям, проводили акции.

Замдиректора Департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба сообщил, что руководством за последние два года приобретено большое количество техники для того, чтобы опустошать свалку. Он уточнил, что в настоящий момент на территорию таксопарка завозится мусор, который скапливается на Сухумском центральном рынке и в мусоропроводах Нового района.

«Технологически этим занимаются специализированные машины, так называемые бункеровозы, которые не могут напрямую ехать в Гал. Все остальное напрямую ввозится в Гал, соответственно, поэтому, уменьшив поступления в таксопарк, нам удалось добиться увеличения вывоза мусора с этой территории», – уточнил Руслан Авидзба.

Он заверил, что с открытием полигона в Гулрыпшском районе поступление мусора на территорию таксопарка будет прекращено. Работы на полигоне должны быть завершены в течение месяца.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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