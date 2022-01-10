Константин Пилия: «Скопившийся за эти годы мусор надо будет вывозить»

Ситуация вокруг мусорного полигона в Галском районе Абхазии становится все более острой. Полигон переполнен, а новый – в Гулрыпшском районе – пока еще не готов принимать мусор. Среди вариантов решить проблему, как рассказал «Эху Кавказа» глава районной администрации Константин Пилия, рассматривается и возможность перевозки мусора через Ингур.

– Константин Эдуардович, известно, что после протестной акции жителей сухумского микрорайона Маяк, которые требовали закрытия местной свалки, бытовые отходы из Сухума стали свозить в село Шашикуара в Галском районе. Были планы по перевозке мусора и в другие районы, но там выступили против. Можете объяснить, по какому принципу был выбран именно Галский район? В социальных сетях многие галцы называли это решение дискриминацией.

У нас ситуация критическая. Если мы в ближайшее время что-то там не решим и не переведем хотя бы на старое место котлован, и сухумцы нам помогут с экскаватором, то как-то мы еще немного продержимся

– Да, совершенно верно, все было именно так. На тот момент жители Маяка выходили на акцию, и я тоже, будучи председателем городского собрания, часто приезжал. Глава администрации тогда был Адгур Рафетович Харазия, и он встречался с жителями. Даже одну ночь он провел вместе с ними, так произошло. Но ситуация практически тупиковая. Наверное, на закрытом совещании в правительстве, как я понимаю, на проблему откликнулся бывший глава администрации Галского района (Темур Надарая – прим. «Эхо Кавказа»), который сказал, что готов принять этот мусор. Это, по-моему, была его инициатива, что он готов принять этот мусор. На тот момент, наверное, полигон позволял. На сегодняшний день ситуация в селе критическая. Жители села Шашикуара не раз приходили в администрацию Галского района, обращаются с письмами. У нас ситуация с каждым днем все хуже и хуже. За весь год у меня было несколько встреч с главой администрации Сухума. И что сделали сухумцы, они наладили небольшую сортировку, отбирают картон, отбирают строительный мусор, отбирают металл. Получился биомусор, и немного в объеме уменьшился. Это 20-25 тысяч кубов в месяц, это огромный объем даже для нас. И у нас ситуация критическая. Если мы в ближайшее время что-то там не решим и не переведем хотя бы на старое место котлован, и сухумцы нам помогут с экскаватором, то как-то мы еще немного продержимся.

– В 2020 году говорили, что полигон Галского района будет заполнен к концу года, а с 2021 года он не сможет принимать бытовые отходы. Что происходит сейчас? Есть ли информация о том, когда закроется Галский полигон и когда откроется новый полигон в Гулрыпшском районе?

Я слышу, что люди хотят – население, галцы – перекрыть дорогу, что невозможно жить. Куда девать этот мусор? Я прошу людей понять, продержаться

– Действительно, ситуация очень серьезная. Мы ездили на свалку, смотрели места, но как наладилось небольшое производство, объем мусора уменьшился, и мы стали немного помещаться. Все равно свалка находится в местах, неприспособленных для свалки, там сельхозземли, и все это уходит в грунты. Я часто об этом говорю на встречах и в правительстве, с организациями, которые обещают помочь, но пока помощи нет. Что касается строительства новой свалки – мне известно, что проводятся работы в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Авансы уже выплачены, заказчиком является Управление капитального строительства, субподрядчиком – ООО «РЕС», руководителем К. Харебов. 36 га было выделено на строительство. И в 2022 году свалка в Гулрыпше должна приступить к работе. Вот этот год нам надо продержаться, чтобы выдержать эту нагрузку. Я слышу, что люди хотят – население, галцы – перекрыть дорогу, что невозможно жить. Куда девать этот мусор? Я прошу людей понять, продержаться, и в связи с тем, что в Сухуме начали небольшую сортировку, общий объем мусора уменьшился, но все равно это большой поток.

Праздники пройдут, первое, чем мы займемся, мы займемся свалкой. Мы будем вынуждены углубить котлован. Есть некие галские наши предприниматели, мусор, который скопился за все эти годы, они готовы забирать, пакетировать и забирать через Ингур. Хорошая тема, мне она очень импонирует, если это получится. Но если не помешают наши некие псевдополитики, которые говорят, что надо перекопать ров через реку Ингур, закрыть забором. Вот если они не помешают, пока эти предложения рассматриваем, выслушиваем предпринимателей, но решение никакое не принято. Не знаю, будет принято или не будет принято, пока не могу сказать, пока рассматриваем это предложение. Тот мусор, который скопился, этот вопрос тоже надо решать. Помимо того, что мусор будет принимать Гулрыпш, мусор скопился, вы представляете, за это время какой объем там будет зарыт в землю. От этого тоже надо будет потихоньку избавляться. Вот эти предложения мы пока выслушиваем.

– После того, как заработает полигон в Гулрыпшском районе, галский полигон закроется? Вы сказали, что есть предложение предпринимателей. Но все-таки что будут делать с отходами после закрытия Галского полигона? Весь мусор из района будут вывозить в Гулрыпшский район?

От мусора в Галском районе надо избавляться, он там находиться не может. Это критическая ситуация, это все будет уходить с грунтовыми водами в почву, и ближайшие вокруг сельхозземли мы просто испортим

– Мы этот мусор не зарываем. Когда был в Сухуме полигон, как вы помните, экскаваторы вырывали котлован, мусор туда сбрасывался, а потом его закапывали. В Галском районе мы не закапываем. Он лежит открытым способом, чтобы была возможность его потом перевести на Гулрыпшский полигон. Мы не закрываем его, мы его не консервируем, чтобы в дальнейшем можно было его доставать и опять перевозить. Да, двойная работа, но все равно от мусора в Галском районе надо избавляться, он там находиться не может. Это критическая ситуация, она будет усложняться, это все будет уходить с грунтовыми водами в почву, и ближайшие вокруг сельхозземли мы просто испортим в большом количестве. Потому мы мусор не зарываем, он у нас открытым способом лежит.

Как только запустится Гулрыпшский полигон, мы должны будем мусор, который скопился, тоже туда его перевести. Или если получится сделать что-то с тем предложением, которое предлагают предприниматели, пакетировать и вывести через Ингур, или это предложение будет использовано. Пока я вам не могу сказать. Точно одно, что скопившийся за эти годы мусор надо будет вывозить.

– Но насколько это предложение…

Может быть, пойдет на сжигание, для работы с другим объемом мусора? Пока не могу вам сказать. Но пока предложение мы выслушаем

– Я впервые его озвучиваю, это коммерческое предложение, мы выслушаем, потому что там некие условия с нашей стороны, затратная часть. Если мусор был бы у нас качественный и наполнен цветными металлами или что-то еще… но, как я вам сказал, Сухум начал переработку, и в Гал поступает биомусор. Кому он нужен и как его использовать? Может быть, пойдет на сжигание, для работы с другим объемом мусора? Пока не могу вам сказать. Но пока предложение мы выслушаем. «А» вариант – это вывозить через Ингур, отдавая нашим предпринимателям. Вариант «Б» – весь скопившийся мусор вывести в Гулрыпшский полигон, когда он будет запущен, и там его переработать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия