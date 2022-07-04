«Неприкаянный» абхазский мусор найдет свой полигон через полгода

Жители Нового района столицы Абхазии требуют ликвидировать временную свалку, которую власти устроили три года тому назад, они жалуются на антисанитарию и говорят, что правительство их не слышит. Директор Управления капитального строительства Тимур Агрба пояснил «Эху Кавказа», что новый мусорный полигон строится с учетом требований безопасности и по согласованию с экологами. К концу года строительство должно быть завершено, и мусорная свалка в Новом районе прекратит свое существование.

Проблема мусора в Абхазии остается острой и нерешенной уже не один десяток лет. Мусор накапливается в одном месте, чаша терпения живущих неподалеку людей переполняется, и они проводят акции, требуя прекратить подвоз мусора.

Так было на Маяке в апреле 2019 года. Известная своим ужасающим видом и запахом, вечно дымящаяся маякская свалка была закрыта после того, как местные жители во главе с активистом Джансухом Адлейба перекрыли самосвалами с мусорными контейнерами дорогу и заявили, что больше ни одну машину с мусором на свалку не пропустят. Сначала чиновники вплоть до президента ездили уговаривать активистов разблокировать дорогу, однако отчаявшиеся жители, которые до этого уже много лет обивали пороги кабинетов, жаловались и просили помочь, но от этого ничего не менялось, на этот раз не уступили. Через две недели правительство вынуждено было что-то предпринять. Решение было найдено временное и отнюдь не соломоново. Мусор Сухумского района и столицы решили возить в Галский район, в село Щащикуара, и там его складировать. А для временного его хранения определили перевалочный пункт на территории АТП в Новом районе.

Жители Маяка частично избавились от проблемы, зато жители Нового района ее приобрели.

Адгур Ашуба живет недалеко от свалки, он рассказал, о том, что она собой представляет:

«Эту свалку нетрудно увидеть, она находится в Новом районе, эта свалка как перевалочный пункт сегодня у правительства. Они решили устроить ее на бывшей территории таксомоторного парка, который существовал до войны, они взяли ее в аренду и используют для дальнейшей перевозки на территорию Галского района, там они зарывают этот мусор. У нас проблема с этой свалкой в том, что там разносчики разных инфекций, которые разбегаются по территории Нового района, плюс еще вонь поднимается очень сильная, многие люди недовольны. Несколько раз были акции, люди требовали, чтобы они увезли этот мусор или сделали что-то, но этого не происходит и никто на это не может повлиять».

Вид свалки в Новом районе отличается от свалки на Маяке разве что размерами, ее запах столь же ужасный, несмотря на это здесь работают люди, которые присматривают за ней. Один из сотрудников, не пожелавший себя назвать, рассказал, что каждый день на свалку привозят примерно двадцать контейнеров с мусором, который собирают в столице и в Сухумском районе.

У Сухумского спецавтохозяйства, которое занимается сбором и вывозом мусора, по словам сотрудника свалки, есть два тонара (фуры) вместимостью по 10-12 контейнеров каждый, эти тонары ночью загружают мусором, и утром они делают по три рейса каждый в Гал. Периодически машины встают на ремонт, и территория АТП переполняется мусором. Иногда на свалку забредают или заезжают отдыхающие. Проезжая мимо, они видят с трассы свалку и движимые любопытством приходят посмотреть и подивиться.

О перспективах ликвидации свалки на территории сухумского АТП и о том, как идет строительство нового мусорного полигона, рассказал директор Управления капитального строительства Тимур Агрба:

«Ведется строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацыкит Гулрыпшского района, стоимость мероприятия 112 млн 820 тысяч рублей, финансирование распределено на два года: в 2021 году – 43 млн рублей и в 2022 году – 69 млн рублей. На текущий момент профинансировано 44 млн рублей, проведены работы по устройству котлована площадью 2,5 га, в процессе выполнения работ там будет дезбарьер, мусоросортировочные линии на 12 постов, весовая, навес для техники, готово уже энергосбережение объекта, блок-контейнеры для персонала заказаны и все необходимые коммуникации для обслуживания самого полигона и очистные сооружения для сточных вод полигона. К концу года планируется запустить и ввести в эксплуатацию этот объект. Мощность полигона 43 тысячи тонн в год, это намного больше, чем отходы Сухумского и Гулрыпшского районов».

В социальных сетях есть комментарии, в которых пишут о том, что мусорный полигон будет расположен в трех сотнях метров от жилых домов и на берегу реки, люди опасаются, что теперь проблема передвинется в село Кацыкит. Тимур Агрба считает, что полигон строится с учетом всех требований безопасности и жителям бояться нечего:

«Недалеко от самого полигона проходит река Малый Кодор, все проектные решения согласованы с экологами и со всеми заинтересованными службами. Сам полигон, сам котлован выстилается бентонитовыми матами, это материал, который не пропускает в почву какие-либо отходы и сточные воды, предусмотрены очистные сооружения, полигон строится по последним технологиям, там в почву ничего проникать не будет. Проектом предусмотрен забор, посторонним туда будет вход воспрещен, поэтому никто туда не будет попадать. Мусор будет сортироваться, то есть в котлован будет попадать только органический мусор, который будет прессоваться и трамбоваться катками и так далее. А все остальное – металл, пластик, бумага, их уже обслуживающие организации должны будут использовать, реализовывать. Я думаю, что, если они правильно работу выстроят, как раз на обслуживание полигона можно извлекать средства из самого полигона».

Данная карта полигона, по словам Тимура Агрба, рассчитана примерно на пять лет, потом она заполнится, и надо будет открывать рядом новую карту. Вся площадь, отведенная под полигон, составляет 36 гектаров, этого должно хватить на 25 лет для обслуживания Сухумского и Гулрыпшского районов.



Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия