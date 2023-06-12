Первые успехи украинского контрнаступления: Киев сообщает об освобождении нескольких сел в Донецкой области. Москва косвенно подтверждает продвижение ВСУ, правда, используя уже ставшие привычными иносказательные формулировки с передислокацией на более выгодные позиции.

Украинская армия продолжает контрнаступление и сообщает о первых успехах: несколько населенных пунктов в Донецкой области перешли под контроль Киева. Наиболее успешно ВСУ продвигаются на участке около сел Великая Новоселка и Времевка, рядом с границей Донецкой и Запорожской областей. По словам представителя ВСУ Валерия Шершеня, уже можно говорить о первых, пока локальных результатах:

«Со всей ответственностью уполномочен заявить об освобождении села Благодатное. Оно находится под Большой Новоселкой. Это сделали бойцы 68-й егерской отдельной бригады «Олексий Довбуш». Операция прошла успешно, во взаимодействии с близлежащими частями сил обороны на таврическом направлении. Мы видим первые результаты контрнаступательных действий, локальные результаты».

Утром 12 июня об освобождении села Сторожевое вблизи Великой Новоселки сообщила 35-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, которая опубликовала видео из освобожденного села. Этот населенный пункт перешел под российский контроль еще в марте 2022 года.

«Морская пехота 35-й отдельной бригады освободила село Сторожевое. Слава Украине! Сначала противник сопротивлялся, пытался отразить нашу атаку при помощи артиллерии, но нам удалось взять инициативу в свои руки и медленно, дом за домом мы начали отвоевывать село», – заявил представитель 35-й отдельной бригады морской пехоты.

То, что украинские войска взяли Благодатное, Макаровку и еще по меньшей мере два села – Нескучное и Сторожевое, подтверждают специалисты американского Института изучения войны на основе анализа данных из открытых источников.

В Москве же продолжают настаивать, что все украинские атаки успешно отбиты, а западная бронетехника уничтожается чуть ли не в промышленных количествах. Так, министр обороны России Сергей Шойгу на камеры вручил высшие воинские награды российским военнослужащим за уничтожение четырех танков Leopard и пяти БМП Bradley при отражении украинского контрнаступления:

«Уверен, что вы и впредь будете верно служить нашей стране, нашему Отечеству и народу».

Впрочем, несмотря на заверения военного командования в несокрушимости российских позиций, в Кремле признают: для страны настали «непростые времена». Президент Путин, поздравляя сограждан с отмечаемым 12 июня Днем России, не упустил случая провести очередной историко-патриотический ликбез и переложить «ответственность за судьбу Отчизны» с себя на сограждан:

«Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине. Такие пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас. Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям – участникам специальной военной операции. Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед».

Похоже, что в Кремле, несмотря на явные проблемы с наличием «ратных побед», не теряют надежды на то, что «пересидят» Запад. Так, экс-президент и бывший главный либерал, а ныне главный ястреб Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале не поленился в честь Дня России «отфотошопить» центральную площадь Киева и загадать желание:

«Майдан незалежностi. Скоро Площадь России».

Наблюдатели отмечают: сообщения об освобождении ряда населенных пунктов в Донецкой области напоминают начало стремительного прорыва российской обороны в сентябре прошлого года, закончившегося возвращением под контроль Киева значительных территорий.

Но нынешняя ситуация по факту сильно отличается от осеннего триумфа ВСУ. За месяцы ожидания украинского контрнаступления российская армия выстроила на наиболее опасных участках мощную оборону со многими километрами окопов, опорными пунктами, противотанковыми заграждениями, минными полями и пристрелянными артиллерийскими позициями. И неделя боев показала: в этот раз продвижение дается ВСУ намного сложнее.

Плюс ко всему сказывается отсутствие достаточного количества боевых самолетов, чтобы прикрыть наступающие подразделения с воздуха. Россия же, наоборот, активизировала свои ВВС и не жалеет снарядов, которых так не хватало Евгению Пригожину и его «музыкантам» в Бахмуте.

По мнению экспертов, сейчас многое зависит от того, как российский Генштаб сможет распорядиться собственными резервами. Украинская армия наступает сразу по четырем направлениям, и до сих пор неясно, куда будет направлен основной удар. Если ВСУ сумеет связать российские резервы на каком-то участке, то у украинского командования появится реальный шанс взломать фронт там, где этого меньше всего ожидают в Москве.

Подписывайтесь на нас в соцсетях