Пока мировое сообщество гадает, началось или нет долгожданное украинское контрнаступление, западные СМИ рассматривают его предположительные результаты и последствия. При этом прогнозы сходятся в одном – в случае неудачи Украина может лишиться большей части помощи, а конфликт пойти по «корейскому сценарию».

Дальнейшая американская помощь Украине, равно как и репутация президента Байдена, будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. К такому выводу пришло влиятельное американское издание Politico. В своем материале, посвященном анализу вовлеченности Запада в российско-украинскую войну, журналисты со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома прогнозируют, что если наступление пойдет не так или вовсе закончится неудачно, то военная и экономическая помощь Киеву, скорее всего, иссякнет. А Запад во главе с Вашингтоном постарается усадить стороны за стол переговоров в ускоренном порядке.

Эти выводы идут вразрез с официальными заявлениями. К слову, в ходе встречи с британским премьером Риши Сунаком Джо Байден прямо заявил, что Вашингтон намерен обеспечить Украине долгосрочную безопасность, а финансирования на это хватит «настолько, насколько это будет необходимо»:

«В переговорах с украинцами, и в частности с Зеленским, нашими союзниками и партнерами по обязательствам перед Украиной, мы дали понять, что наша цель – долгосрочная безопасность для сдерживания возможной будущей агрессии после окончания этой войны. И мы продвигаемся к этой цели, предоставляя поддержку, которая нужна Украине сейчас на поле боя, а также помогая им укреплять свои вооруженные силы в долгосрочной перспективе. Дело в том, что я считаю, что у нас будет финансирование, необходимое для поддержки Украины столько, сколько потребуется».

Тем не менее эксперты не исключают, что конфликт в итоге может быть заморожен на многие годы и даже десятилетия, а сама Украина разделена на две части по «корейскому варианту».

В американском политическом истеблишменте, согласно Politico, не уверены в том, что Конгресс даст зеленый свет дальнейшему выделению средств на поддержку Киева после того, как закончится нынешний транш, несмотря на то, что сейчас Украина пользуется двухпартийной поддержкой американских законодателей.

На сегодняшний день неизрасходованными остаются порядка двух миллиардов долларов, и если не будет одобрен новый транш или найден дополнительный источник финансирования, то до конца финансового года военная помощь Украине не сможет превышать 500 миллионов долларов в месяц. То есть станет примерно втрое меньше, чем в среднем выделялось все эти месяцы. Также неясной остается судьба принятого более года назад закона о ленд-лизе. Это может быть выходом, так как документ не предполагает каких-либо финансовых ограничений на размер военной помощи, но до сих пор неясно, задействует ли администрация Байдена этот закон. До сих пор Белый дом воздерживался от этого.

По мнению наблюдателей, осторожность Вашингтона обусловлена еще и тем, что боевые действия переместились, в том числе, на российскую территорию. Белый дом всеми силами старается избежать прямого вовлечения в войну, и подобные трансграничные операции вызывают недовольство политической элиты США.

Вместе с тем успех украинского наступления, наоборот, добавит очков в предвыборную копилку Джо Байдена, так как Белый дом сможет конвертировать военную победу Украины во внешнеполитическую победу нынешнего американского президента, что сделает его электоральные позиции куда более выгодными, чем у соперников по предвыборной гонке. То есть для Байдена сейчас на кон поставлена, в том числе, его репутация как государственного деятеля мирового масштаба:

«Сегодня мы также обсудили нашу непоколебимую поддержку народа Украины, который защищается от самой жестокой агрессии, которую мы видели за долгое время со стороны России и Путина. Великобритания и Соединенные Штаты вместе с другими более чем 50 партнерами оказали Украине исторический уровень помощи в обеспечении безопасности», – заявил американский лидер.

При этом западные аналитики видят три основных сценария развития войны в Украине после контрнаступления ВСУ. Влиятельный журнал Economist отмечает, что, согласно наиболее благоприятному варианту, Украина совершит большой прорыв, возвратив значительную часть территорий на востоке страны и, с большой долей вероятности, даже начнет угрожать аннексированному Крыму. Из-за таких потерь на фронте Владимир Путин может потерять власть. Впрочем, у такого варианта развития событий есть и минусы: по мнению аналитиков, погруженная в хаос Россия может утратить контроль над своим ядерным арсеналом.

Второй сценарий, как пишет издание, предполагает меньшие потери для Москвы, но при этом открывает перспективу дальнейших поражений российской армии. И этого может быть достаточно, чтобы ослабить власть Владимира Путина.

Третий, наиболее мрачный сценарий предполагает неудачное или малоэффективное наступление ВСУ и, как следствие, тупиковую ситуацию, которая позволит России удержать большую часть того, что она захватила. Такой вариант развития событий, по мнению аналитиков, подорвет веру Запада в успех Украины и ободрит Путина. И президент Зеленский своими заявлениями пытается заверить западных партнеров в том, что третий сценарий можно исключить:

«Постоянно в коммуникации с нашими военными. Командующие – «Хортица», «Таврия», все, кто задействован на наиболее горячих направлениях. Донетчина – очень жесткие бои. Но есть результат, и я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат! Бахмут – молодцы. Шаг за шагом. Спасибо каждому нашему воину! Авдеевка, Марьинка, весь восток, ситуация на юге, ситуация после подрыва россиянами дамбы нашей родной Каховки – видим каждую деталь. Но озвучивать – не сегодня».

По мнению экспертов журнала Economist, несмотря на все военные неудачи, не похоже, чтобы Путин отказался от планов подчинить Украину, аннексировав территории и установив марионеточное правительство в Киеве. Добиться же этого Кремль, вероятно, рассчитывает, растянув конфликт на долгие годы.

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