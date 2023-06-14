В Абхазии из-за стихии приостановлено движение поездов

В самопровозглашенной республике Абхазия из-за сильного ливня, обрушившегося на Гагрский район, приостановлено движение поездов. Как сообщают абхазские телеграм-каналы, ливень повредил железнодорожные пути и опоры в районе села Аныханста (Гребешок).

Сообщается, что поезд, следовавший из Сухуми в Москву, остановился вблизи поселка Гантиади; электропоезд «Ласточка» не вышел на маршрут; отменено движение поездов Санкт-Петербург-Сухуми и Туапсе-Гагра.

Кае пишет агентство «Апсныпресс», ливневые дожди, обрушившиеся на Гагру, повредили участок республиканской трассы, несколько домов и гостиницу.

«Примерно в 5 утра 14 июня на Гагру обрушились ливневые дожди. Пострадали домовладения и мини-гостиница», – сообщил начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по Гагрскому району Давид Бганба.

Участок республиканской трассы был частично перекрыт из-за сошедших селей.

«Дорога частично закрыта, но автомобили пропускаются. Сейчас работают все службы, в скором времени дорога будет открыта», – сказал Бганба.

Отметим, что электропоезд «Ласточка» совершил первый рейс из Сочи в Гагру 8 июня.