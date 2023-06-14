Коллективу абхазского МВД представили нового руководителя

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу министерства внутренних дел нового руководителя – Роберта Киута.

Напомним, что Бжания освободил от должности главы МВД Вальтера Бутба 13 июня. Новым министром стал Роберт Киут, занимавший до этого пост председателя СГБ.

Новый министр поблагодарил абхазского лидера за оказанное доверие.

«Коллектив МВД мне очень хорошо знаком. По различным направлениям приходилось много раз пересекаться. Я думаю, будем идти вперед, динамику останавливать не будем, будем наращивать темпы, так что работы будет много. Я надеюсь на поддержку коллектива», – сказал Киут.

Аслан Бжания, поблагодарив экс-главу ведомства, выразил надежду на то, что «вхождение в должность нового министра внутренних дел произойдёт безболезненно».

«Я уверен, что никаких необдуманных, резких шагов новый министр предпринимать не будет. Рассчитываю на то, что те тенденции, которые были заложены за последние три года, будут продолжены. Ситуация в стране непростая, хоть мы и имеем по отдельным направлениям неплохие результаты. Общество требует, чтобы работа в правоохранительных органах в целом, и министерстве внутренних дел в частности, была ещё более наступательной», – отметил Бжания.

Он добавил, что абхазское руководство будет ставить перед российскими коллегами вопрос «о дополнительной поддержке».

«Нашу Родину необходимо защищать и это ваш долг», – отметил Аслан Бжания.