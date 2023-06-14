«Грузинская мечта» усиливает давление на Нацбанк. После преодоления президентского вето на законопроект, меняющий структуру управления им, власть предприняла атаку на исполняющего обязанности президента Нацбанка. Одновременно под удар попал и МВФ, тоже высказавшийся против законопроекта.

Парламентское большинство преодолело президентское вето на законопроект, в соответствии с которым в Нацбанке вводится пост первого вице-президента. Несмотря на предостережение МВФ и оппозиции, считающих недопустимым вмешательство в работу регулятора, «Грузинская мечта» вновь поставила свой документ на голосование – «за» проголосовали 82 депутата.

По мнению оппозиции, кадровые изменения затеяны властью с целью продвижения своего человека в правление Нацбанка. Тем временем под огонь ее критики попала и фигура исполняющего обязанности президента банка Арчила Мествиришвили, которого уже обвинили в том, что он является агентом «Нацдвижения». Как напомнил экономист «Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов» Андриа Гвидиани, его карьерный взлет начался в 2004 году, когда он был назначен главой финансово-экономической службы в администрации Саакашвили. Он стал вице-президентом Нацбанка в 2009 году и, как говорят, находился в неформальном подчинении Вано Мерабишвили. Исходя из этого, Мествиришвили не может отказаться от выполнения любой задачи, которая может помешать росту экономики Грузии или создать стране проблемы в плане инфляции или девальвации, заявил Гвидиани:

«Сегодня Арчил Мествиришвили является президентом Нацбанка, который от начала и до конца управляется МВФ и готов выполнять любые поставленные перед ним задачи. МВФ нравится нынешняя ситуация в Нацбанке, когда банком управляет не госслужащий на службе Грузии, а их агент. Президент Саломе Зурабишвили также не позволила представить новых членов Совета Нацбанка, чтобы исполняющий обязанности президента Нацбанка не потерял свою должность. Вот и вся арифметика критики закона и непредставления членов совета со стороны президента. Интересно, что Международный валютный фонд уже третий год искусственно занижает прогноз экономического роста Грузии. На 2021 год они прогнозировали 3,5 процента, однако экономика Грузии выросла на 10,5 процента, в 2022 году они прогнозировали 3,2 процента, а экономика выросла на 10,1 процента – это очень похоже на социологические исследования NDI и IRI, целью которых является создание негативных ожиданий путем манипулирования. Мы все видим скоординированное давление внешних и внутренних сил, цель которых – максимально затормозить развитие страны, запутать ситуацию и поставить Грузию в такое же сложное положение, в каком сегодня находится Украина. Процессы, выработанные вокруг Национального банка, также имеют прямое отношение к этой координации».

Соображения Гвидиани с небольшими интерпретациями продублировали лидеры «Грузинской мечты». Вице-спикер парламента Гия Вольский не скрывал своего возмущения:

«Я не знаю, это непрофессионализм или конспирационный план Арчила Мествиришвили, но его действия оказали влияние на рост цен и в общем развитие экономики. Мы знаем, какими мощными рычагами обладает Нацбанк. То же самое можно сказать в отношении МВФ – то они ошиблись с прогнозом роста ВВП страны, то выдали недостоверные данные по колебанию грузинской валюты. В конце концов, за развитие экономики ответственны не только Нацбанк, но и наше правительство, и не мешало бы регулятору согласовывать свои действия с кабмином, и не нужно проявлять активность без согласования».

Пафос этого заявления полностью разделил глава фракции «Мечты» Мамука Мдинарадзе. Он раскритиковал позицию Международного валютного фонда, который настоятельно призвал власти не принимать поправки к закону «О Нацбанке».

«Некоторые тут считают МВФ непогрешимой организацией. Между тем они довольно часто ошибаются в своих прогнозах, что иногда носит необъяснимый характер. Мне сложно говорить с высокой трибуны о мотивах его поведения, но возмущение тем, что мы вводим пост первого вице-президента, как минимум вызывает наше недоумение».

В оппозиции считают, что власть собирается установить полный контроль над главным банком страны. Хатия Деканоидзе напоминает, что бывший президент Коба Гвенетадзе был выходцем из структур МВФ, что не нравилось власти. Теперь вскоре может появиться полный клон судебной системы – с вассалами власти во главе Нацбанка:

«Весь этот спектакль затеян для того, чтобы протащить на руководящий пост главу Минфина Лашу Хуцишвили. Этими действиями вы разрушаете независимость финансового института и все более отдаляете страну от европейских перспектив. Напомним, члены семьи Хуцишвили являются активными сторонниками «Грузинской мечты», в ходе четырех избирательных кампаний они пожертвовали правящей партии свыше 100 тысяч лари».

Несмотря на локальный успех власти, должность президента банка остается вакантной, кроме того, вакантны два места в Совете Нацбанка. Согласно закону, предложить кандидатуры должна президент Грузии, после чего они должны быть одобрены парламентом. По информации пресс-секретаря Саломе Зурабишвили, вскоре она выдвинет на этот пост очередные две кандидатуры.

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